Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджено об’єкт культури
Сьогодні, 21 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову ракетний удар по Кривому Рогу. Пошкоджений об'єкт культури. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає", - зазначив він.
За його словами, наразі правоохоронці та рятувальники працюють на місці ворожого удару.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили інформують про загрозу балістики
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