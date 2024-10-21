США готовят отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов на сумму 800 млн долларов, - Зеленский
Владимир Зеленский анонсировал отдельный финансовый пакет от США на производство украинских дронов.
Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Президент напомнил, что 21 октября США объявили о новом оборонном пакете на 400 миллионов долларов.
И добавил, что готовится и еще отдельный пакет - финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов.
"Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет. Каждая встреча с партнерами - это разговор, в частности, об оборонно-промышленном комплексе", - сказал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в Пентагоне рассказали что входит в новый пакет поддержки от США Украине.
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Чи в ОПі вже ці примарні гроші у мріях розмародьорили?!
- Минулий "мільйон дронів" ми вже розікрали - несить наступний!
GOP - Great Old Party.
він не республіканець - він тієї партії руйнивник!
мої пардони...