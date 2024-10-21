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США готовят отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов на сумму 800 млн долларов, - Зеленский

США профінансують виробництво українських дронів на суму 800 млн доларів

Владимир Зеленский анонсировал отдельный финансовый пакет от США на производство украинских дронов.

Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что 21 октября США объявили о новом оборонном пакете на 400 миллионов долларов.

И добавил, что готовится и еще отдельный пакет - финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов.

"Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет. Каждая встреча с партнерами - это разговор, в частности, об оборонно-промышленном комплексе", - сказал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Пентагоне рассказали что входит в новый пакет поддержки от США Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20867) производство (476) США (27145) финансирование (1809) дроны (4107)


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Топ комментарии
+5
Отже цинік.
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21.10.2024 21:51 Ответить
+5
звичайне патологічне брехло, яке, навіть, своєї думки не має, а бреше по написаному.
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21.10.2024 21:55 Ответить
+4
"... Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність", - сказав Зеленський.
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21.10.2024 21:59 Ответить
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Отже цинік.
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21.10.2024 21:51 Ответить
звичайне патологічне брехло, яке, навіть, своєї думки не має, а бреше по написаному.
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21.10.2024 21:55 Ответить
а, зе!гундос, все говорив говорив говорив говорив.....
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21.10.2024 21:51 Ответить
З 800 млн доларів 60% прокурорських. Не сильно радійте
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21.10.2024 21:52 Ответить
Коли вже це трепло припинить зайве гундосити?!
Чи в ОПі вже ці примарні гроші у мріях розмародьорили?!
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21.10.2024 21:54 Ответить
А потім знімуть заборону на експорт і продадуть, як Умєров казав?
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21.10.2024 21:55 Ответить
Україна передає дрони повстанцям-туарегам для боротьби з «вагнерівцями» - Le Monde
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21.10.2024 21:58 Ответить
Що, одразу всі 1 000 000 000 ?!
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21.10.2024 22:00 Ответить
Експорт дозволить виробникам масштабувати виробництво, а можливо навіть налагодити виробництво високотехнологічних компонентів + збільшення серійного виробництва = зменшення ціни. Зараз є випадки коли купляються дрони у декілька разів дорожче, виготовлені на заході (у тому числі релокантами з України) через те, що місцеві законтрактовані виробники не можуть нарощувати виробництво.
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21.10.2024 22:24 Ответить
Не бачу логіки у вашому дописі. Якщо йдеться мова про прямі інвестиції, то навіщо експорт в умовах нестачі безпосередньо у війську? Можна доекспортуватися, що вже нікому буде постачати і виробляти...
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21.10.2024 22:40 Ответить
ВСУ не можуть зробити довгострокові контракти, бо невідомо скільки коштів надійде від західних інвестицій та т.п. Тому виробники й хочуть самі заробити ці кошти за рахунок таких контрактів з західними країнами. Вони й лобіюють цей дозвіл на експорт. Чи виправдається їх сценарій невідомо, але якщо дозвіл не дадуть вони так і продовжать переносити вже своє виробництво на захід. А це мінус налоги та збільшення ціни на їх продукцію для ВСУ.
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22.10.2024 04:33 Ответить
Зеленський:
- Минулий "мільйон дронів" ми вже розікрали - несить наступний!
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21.10.2024 21:59 Ответить
"... Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність", - сказав Зеленський.
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21.10.2024 21:59 Ответить
проблема цих виборів in US тільки одна - республіканські голосувальники плутають трампа з республіканською партією.
GOP - Great Old Party.
він не республіканець - він тієї партії руйнивник!
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21.10.2024 22:05 Ответить
* Grand
мої пардони...
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21.10.2024 22:12 Ответить
Ну то есть 42рична прокурорка получает 700К пенсию, а США будут финансировать дроны для ВСУ? Ну таке, поверю когда услышу от Байдена ..
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21.10.2024 22:46 Ответить
Мародери зелені
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21.10.2024 23:30 Ответить
 
 