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Новини
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США готують окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів на суму 800 млн доларів, - Зеленський

США профінансують виробництво українських дронів на суму 800 млн доларів

Володимир Зеленський анонсував окремий фінансовий пакет від США на виробництво українських дронів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що 21 жовтня США оголосили про новий оборонний пакет на 400 мільйонів доларів.

Та додав, що готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів.

"Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде. Кожна зустріч із партнерами – це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Пентагоні розповіли що входить до нового пакету підтримки від США Україні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) виробництво (1657) США (23410) фінансування (3152) дрони (4909)


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Топ коментарі
+5
Отже цинік.
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21.10.2024 21:51 Відповісти
+5
звичайне патологічне брехло, яке, навіть, своєї думки не має, а бреше по написаному.
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21.10.2024 21:55 Відповісти
+4
"... Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність", - сказав Зеленський.
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21.10.2024 21:59 Відповісти
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Отже цинік.
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21.10.2024 21:51 Відповісти
звичайне патологічне брехло, яке, навіть, своєї думки не має, а бреше по написаному.
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21.10.2024 21:55 Відповісти
а, зе!гундос, все говорив говорив говорив говорив.....
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21.10.2024 21:51 Відповісти
З 800 млн доларів 60% прокурорських. Не сильно радійте
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21.10.2024 21:52 Відповісти
Коли вже це трепло припинить зайве гундосити?!
Чи в ОПі вже ці примарні гроші у мріях розмародьорили?!
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21.10.2024 21:54 Відповісти
А потім знімуть заборону на експорт і продадуть, як Умєров казав?
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21.10.2024 21:55 Відповісти
Україна передає дрони повстанцям-туарегам для боротьби з «вагнерівцями» - Le Monde
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21.10.2024 21:58 Відповісти
Що, одразу всі 1 000 000 000 ?!
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21.10.2024 22:00 Відповісти
Експорт дозволить виробникам масштабувати виробництво, а можливо навіть налагодити виробництво високотехнологічних компонентів + збільшення серійного виробництва = зменшення ціни. Зараз є випадки коли купляються дрони у декілька разів дорожче, виготовлені на заході (у тому числі релокантами з України) через те, що місцеві законтрактовані виробники не можуть нарощувати виробництво.
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21.10.2024 22:24 Відповісти
Не бачу логіки у вашому дописі. Якщо йдеться мова про прямі інвестиції, то навіщо експорт в умовах нестачі безпосередньо у війську? Можна доекспортуватися, що вже нікому буде постачати і виробляти...
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21.10.2024 22:40 Відповісти
ВСУ не можуть зробити довгострокові контракти, бо невідомо скільки коштів надійде від західних інвестицій та т.п. Тому виробники й хочуть самі заробити ці кошти за рахунок таких контрактів з західними країнами. Вони й лобіюють цей дозвіл на експорт. Чи виправдається їх сценарій невідомо, але якщо дозвіл не дадуть вони так і продовжать переносити вже своє виробництво на захід. А це мінус налоги та збільшення ціни на їх продукцію для ВСУ.
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22.10.2024 04:33 Відповісти
Зеленський:
- Минулий "мільйон дронів" ми вже розікрали - несить наступний!
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21.10.2024 21:59 Відповісти
"... Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність", - сказав Зеленський.
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21.10.2024 21:59 Відповісти
проблема цих виборів in US тільки одна - республіканські голосувальники плутають трампа з республіканською партією.
GOP - Great Old Party.
він не республіканець - він тієї партії руйнивник!
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21.10.2024 22:05 Відповісти
* Grand
мої пардони...
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21.10.2024 22:12 Відповісти
Ну то есть 42рична прокурорка получает 700К пенсию, а США будут финансировать дроны для ВСУ? Ну таке, поверю когда услышу от Байдена ..
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21.10.2024 22:46 Відповісти
Мародери зелені
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21.10.2024 23:30 Відповісти
 
 