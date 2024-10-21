США готують окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів на суму 800 млн доларів, - Зеленський
Володимир Зеленський анонсував окремий фінансовий пакет від США на виробництво українських дронів.
Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що 21 жовтня США оголосили про новий оборонний пакет на 400 мільйонів доларів.
Та додав, що готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів.
"Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде. Кожна зустріч із партнерами – це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс", - сказав Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Пентагоні розповіли що входить до нового пакету підтримки від США Україні.
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Чи в ОПі вже ці примарні гроші у мріях розмародьорили?!
- Минулий "мільйон дронів" ми вже розікрали - несить наступний!
GOP - Great Old Party.
він не республіканець - він тієї партії руйнивник!
мої пардони...