США готують окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів на суму 800 млн доларів, - Зеленський

Володимир Зеленський анонсував окремий фінансовий пакет від США на виробництво українських дронів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що 21 жовтня США оголосили про новий оборонний пакет на 400 мільйонів доларів.

Та додав, що готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів.

"Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде. Кожна зустріч із партнерами – це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Пентагоні розповіли що входить до нового пакету підтримки від США Україні.

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