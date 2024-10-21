С начала суток на фронте - 107 боестолкновений, самая горячая ситуация - на Покровском и Кураховском направлении, - Генштаб

В общей сложности, с начала этих суток произошло 107 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают давать решительный отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории и наносят ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 683 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник дважды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Стельмаховки, Джерельного, Вишневого, Зеленого Гая, Песчаного и Лозовой. Украинские защитники остановили две вражеских атаки. Еще два боестолкновения - продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны около Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Катериновки, Лимана Первого и Тернов. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Переездного, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, сейчас продолжается штурм позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Торецк.

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На Покровском направлении с начала этих суток противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Наши защитники отбили 27 штурмов. Восемь атак продолжаются, ситуация контролируется.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 313 оккупантов, из них 138 - безвозвратно. Также уничтожены танк, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей, существенно повреждены зенитный ракетный комплекс "Бук", две артиллерийские системы и шесть боевых бронированных машин.

На Кураховском направлении враг осуществил 27 попыток прорвать нашу оборону вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Двадцать два боестолкновения завершены, еще пять - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожено два танка и четыре боевые бронированные машины, поврежден один танк, одна артиллерийская система и две боевые бронированные машины.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения около Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Сейчас продолжается одна атака оккупантов.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны около Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили 4 атаки, противник успеха не имел.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

Сегодня нужно отметить воинов 63-й отдельной механизированной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 42-й отдельной механизированной бригады, 422-го отдельного батальона беспилотных систем и 35-й отдельной бригады морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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