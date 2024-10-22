В Украине проведут проверки диагнозов у ​​всех чиновников, - Верещук

В Украине проведут проверки диагнозов у всех чиновников. Проверки начнут с топ-чиновников.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент был четким и, я очень надеюсь, понятный для всех должностных лиц, участвовавших в заседании СНБО. Неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех должностных лиц, начиная с топ-чиновников, привлечение к ответственности лиц, причастных к фальсификациям и злоупотреблениям, а также безотлагательные изменения в законодательстве", - сказала Верещук.

Она заявила, что Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подать изменения в законодательство, принять их и предоставить им силу.

Заместитель руководителя ОП добавила, что на это есть месяц.

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Коррупция в МСЭК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

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