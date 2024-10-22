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Новини
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В Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців, - Верещук

Верещук каже, що діагнози всіх посадовців перевірять

В Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців. Перевірки розпочнуть із топпосадовців.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент був чіткий і, я дуже сподіваюся, зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засідання РНБО. Невідкладні і швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців.Притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшувань і зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства", - сказала Верещук.

Вона заявила, що МОЗ та Мінсоцполітики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх та надати їм чинності.

Заступниця керівника ОП додала, що на це є місяць.

Дивіться також: Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

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Автор: 

перевірка (1243) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+45
Вова повторно здасть аналізи не в лівій клініці?😀
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22.10.2024 22:04 Відповісти
+33
Популізм.Дешевий популізм.Але нарід хаває.
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22.10.2024 22:04 Відповісти
+22
А хтт ж буде проволити ці перевірки? Ті самі прикормлені лікарі чи інші сироти дорвуться до абонементу?
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22.10.2024 22:05 Відповісти
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ну консерва тупа
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22.10.2024 23:04 Відповісти
Деяким , як цій і не тільки, потрібно поставити або підтвердити((((
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22.10.2024 23:04 Відповісти
Злочинці перевірять злочинців.
Ну дуже цікаво, що буде в кінці.
Хороводи?
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22.10.2024 23:08 Відповісти
Свежо питание,но серится с трудом.
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22.10.2024 23:16 Відповісти
В усіх вищіх посадовців диагноз сьогодні один - клінічний клептоман.
У простонародді - кінчений ворюга.
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22.10.2024 23:20 Відповісти
Проведення повторних експертиз та відміна інвалідностей, призначених пенсій ,повернення необосновано отриманих грошей фаховими юристами в погонах...тисячі справ - дай Боже нашому теляті да вовка з їсти!!Роки пройдуть.... До ума не можуть довести навіть резонансних справ.... .Коломийського,Князева,Вовка і сотні "підозр" розпіарених....До якої дупи довели Україну...
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22.10.2024 23:22 Відповісти
Вся влада інвалідам на вікі вічні!
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22.10.2024 23:26 Відповісти
Кошки против колбасы...
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22.10.2024 23:37 Відповісти
Вообще, употреблять слово "инвалиды" - не толерантно. Они просто "люди с особыми потребностями"... Очень особыми. (с)
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22.10.2024 23:47 Відповісти
Це хто говорить? Та пришиблена баба що літала з парасолькою над Києвом
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23.10.2024 00:04 Відповісти
Навіщо на ніч це огидне іпало на світлині?
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23.10.2024 00:12 Відповісти
Таксу на підтвердження діагнозу вже встановили?
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23.10.2024 00:22 Відповісти
Україна під владою інвалідів!
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23.10.2024 00:30 Відповісти
Для такої перевірки потрібно сформувати групу міцних і безпринципних проктологів.
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23.10.2024 02:21 Відповісти
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23.10.2024 02:27 Відповісти
Верещук-Чонгарська-Підєрмацька ще й ДОСІ не у СІЗО СБУ?
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23.10.2024 03:09 Відповісти
Алатра перевірить?
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23.10.2024 05:22 Відповісти
Та не смішіть. Який вже раз корупція починала боротись с корупцією. Тільки смертна кара з використанням шибениці все виправить.
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23.10.2024 05:25 Відповісти
Вся відповідальність за корупцію під час війни несе "найвеличніший" і його так звані менеджери ,досить в дурника гратись .
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23.10.2024 06:22 Відповісти
Говорить та, яка не бачить корупції в Україні.

Віримо, раніше від Верещук було багато брехні, але в цей раз "ета другоє"
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23.10.2024 07:30 Відповісти
А хто перевірятиме? Боюсь, що наступні корупційні скандали будуть по цім перевіряльникам. Нема дієвої схеми перевірки діагнозів без участі псевдо інвалідів. Гроші та адмінтиск будуть задіяни шалені.
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23.10.2024 08:34 Відповісти
І шо? Буде все по новому?
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23.10.2024 09:37 Відповісти
верещучку у першу чергу перевірити.
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23.10.2024 09:45 Відповісти
Ось інваліди собі спокійно в Льондоні на футбольчик вчора ходили.

А ти Семен тракторист з села - УХИЛЯНТ !
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23.10.2024 09:55 Відповісти
На кокс будуть перевіряти?)))
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23.10.2024 18:24 Відповісти
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