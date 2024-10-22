С начала суток на фронте произошло 122 боевых столкновения, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Сегодня уже произошло 122 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 122 КАБа. Кроме того, российские захватчики задействовали для ударов 718 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. Две вражеские атаки продолжаются.
Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 72 захватчиков, уничтожили боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 32 БпЛА, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники. Кроме того, повреждены две артсистемы и четыре автомобиля оккупантов.
12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой подразделения Сил обороны отразили девять атак. Продолжаются три боестолкновения.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении за сегодня российские войска 14 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Бои продолжаются вблизи Грековки и в районе Тернов.
На Краматорском направлении украинские воины отразили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.
Основные усилия враг продолжает прикладывать на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Силами обороны отражены 34 штурмовых действия противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 168 военнослужащих убитыми и 197 - ранеными. Уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, шесть автомобилей и четыре мотоцикла. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще четырем артиллерийским системам, трем автомобилям и четырем боевым бронированным машинам противника.
На Кураховском направлении захватчик тоже достаточно активен - на это время суток зафиксировано 35 вражеских атак вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. Наши защитники остановили 21 из них. Бои продолжаются в 14 локациях.
Обстановка на юге
На Времевском направлении сегодня агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки. Одна атака продолжается.
На Ореховском направлении враги пытались продвинуться на позиции украинских войск в районе Работино, потерпели неудачу.
На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено четыре попытки оккупантов атаковать наши позиции.
Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского.
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"Ситуація для них там не лайтова. Вони вперлися в агломерації. Селидове, Покровськ, Богоявленка, Курахове - все це контролюють ЗСУ, а вони в полях. І в такому стані окупанти входять у зиму".
Також Світан, який народився і виріс на Донеччині, заявив, що земля на Донбасі дуже "цікава" і взимку армії краще не зависати в якомусь проміжному становищі, а окупанти ризикують опинитися саме в такому становищі.
"Якщо ми втримаємо до реальних зимових дощів лінію бойового зіткнення, то за зиму ми звільнимо від ворога багато ділянок фронту. До Покровська вони не дійдуть, а Селідове та Курахове у нас є всі можливості утримати", - сказав полковник.
За словами Світана, найголовніше - це грамотно розподілити управління оперативного рівня, а це питання у нас, на жаль, кульгає. Але за умови, що буде ухвалено рішення укрупнити певні системи (наприклад, бригади довести до рівня дивізій тощо), ми втримаємо Східний фронт, і расєянє зазнають ще більш катастрофічних втрат, ніж зараз.
У північно-східній частині Селидового противник просунувся вздовж вулиць Миру, Лисичанська, Східна та Уляни Громової.
Дроноводи ЗСУ атакували передові позиції ворожої піхоти на території гаражного кооперативу по вулиці Східна та в районі перехрестя вулиць Уляни Громової та Східна."