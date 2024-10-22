С начала суток на фронте произошло 122 боевых столкновения, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Сегодня уже произошло 122 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 122 КАБа. Кроме того, российские захватчики задействовали для ударов 718 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. Две вражеские атаки продолжаются.

Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 72 захватчиков, уничтожили боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 32 БпЛА, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники. Кроме того, повреждены две артсистемы и четыре автомобиля оккупантов.

12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой подразделения Сил обороны отразили девять атак. Продолжаются три боестолкновения.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 14 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Бои продолжаются вблизи Грековки и в районе Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отразили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

Основные усилия враг продолжает прикладывать на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Силами обороны отражены 34 штурмовых действия противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

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По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 168 военнослужащих убитыми и 197 - ранеными. Уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, шесть автомобилей и четыре мотоцикла. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще четырем артиллерийским системам, трем автомобилям и четырем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении захватчик тоже достаточно активен - на это время суток зафиксировано 35 вражеских атак вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. Наши защитники остановили 21 из них. Бои продолжаются в 14 локациях.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении сегодня агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки. Одна атака продолжается.

На Ореховском направлении враги пытались продвинуться на позиции украинских войск в районе Работино, потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено четыре попытки оккупантов атаковать наши позиции.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского.

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