РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15156 посетителей онлайн
Новости
3 027 9

Двух литовцев лишили гражданства: они воюют против Украины на стороне РФ

Двох литовців позбавили громадянства, бо воюють проти України на боці РФ

В Литве двух граждан, которые воюют против Украины на стороне России, лишили гражданства.

Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на информацию от представителя Департамента миграции, передает Цензор.НЕТ.

По решению главы МВД Литвы Агне Билотайте, литовского гражданства лишились Виталиюс Казакявичюс, 1984 года рождения и Юозас Самуолис, 1978 года рождения.

По его словам, спецслужбы предоставили информацию стране о том, что эти граждане служат в российских войсках и воюют против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

"После получения такой информации Департамент миграции подготовил рекомендацию Министерству внутренних дел, на основании которой министр Агне Билотайте подписала указ", - сообщил представитель Департамента миграции.

Как предусмотрено Законом о гражданстве Литовской Республики, лица, находящиеся на службе другой страны без разрешения правительства, могут быть лишены гражданства.

В середине сентября гражданства был лишен литовец Кястутис Кветкус, который служит в российской армии и воюет в Украине.

Читайте также: Литва инвестирует 10 млн евро в производство ракеты-дрона "Паляниця" , - Минобороны

Автор: 

гражданство (1316) Литва (2504) россия (96200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То не литовці. То звичайні манкурти, які мабуть до розпаду совка були віталіком кізяковим та юрцем самойловим.
Знаю литовців все життя. Золоті люди, а їх допомога з 2022 року безцінна !
показать весь комментарий
23.10.2024 15:04 Ответить
Мене бентежать дурні питання, а що так можна було? Чому з початку Пєтя, а потім Шмаркля цього не робили? Щось проміж ноги було відчутне? К прикладу багато хто з ЛДНРів їздило до Египту по укр.закордонним, тому що руських до сінаю не пускали. І ще таких історій тисячі, коли воювали проти України, а використовували, що вони її громадяни. Ню-ню.
показать весь комментарий
23.10.2024 16:31 Ответить
Это не наши методы, мы лугандонским боевикам пенсии платили, какое там лишение гражданства😁
показать весь комментарий
23.10.2024 16:44 Ответить
Бо в Конституцію України вписано, що не можна людину лишити громадянства, якщо у неї немає ще одного громадянства, або можна лишити, якщо громадянство було набуте, але в анкеті були неправдиві дані.
показать весь комментарий
23.10.2024 17:22 Ответить
А це конституційно?
показать весь комментарий
23.10.2024 15:05 Ответить
уявіть собі так, і навіть законно !!!
показать весь комментарий
23.10.2024 15:20 Ответить
Не вірю що етнічний литовець зміг би воювати за московію
показать весь комментарий
23.10.2024 15:22 Ответить
цікаво, чому не позбавляють українського громадянства зрадників України?
Напевне, нема відповідного Закону України. та й потрібно внести зміни в Конституцію...
показать весь комментарий
23.10.2024 19:34 Ответить
 
 