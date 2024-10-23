Двух литовцев лишили гражданства: они воюют против Украины на стороне РФ

В Литве двух граждан, которые воюют против Украины на стороне России, лишили гражданства.

Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на информацию от представителя Департамента миграции, передает Цензор.НЕТ.

По решению главы МВД Литвы Агне Билотайте, литовского гражданства лишились Виталиюс Казакявичюс, 1984 года рождения и Юозас Самуолис, 1978 года рождения.

По его словам, спецслужбы предоставили информацию стране о том, что эти граждане служат в российских войсках и воюют против Украины.

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"После получения такой информации Департамент миграции подготовил рекомендацию Министерству внутренних дел, на основании которой министр Агне Билотайте подписала указ", - сообщил представитель Департамента миграции.

Как предусмотрено Законом о гражданстве Литовской Республики, лица, находящиеся на службе другой страны без разрешения правительства, могут быть лишены гражданства.

В середине сентября гражданства был лишен литовец Кястутис Кветкус, который служит в российской армии и воюет в Украине.

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