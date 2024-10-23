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Двох литовців позбавили громадянства: вони воюють проти України на боці РФ

Двох литовців позбавили громадянства, бо воюють проти України на боці РФ

У Литві двох громадян, які воюють проти України на боці Росії, позбавили громадянства.

Про це повідомило видання Delfi із посиланням на інформацію від представника Департаменту міграції, передає Цензор.НЕТ.

За рішенням глави МВС Литви Агне Білотайте, литовського громадянства позбулися Віталіюс Казакявічюс, 1984 року народження та Юозас Самуоліс, 1978 року народження.

За його словами, спецслужби надали інформацію країні про те, що ці громадяни служать у російських військах і воюють проти України.

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"Після отримання такої інформації Департамент міграції підготував рекомендацію Міністерству внутрішніх справ, на підставі якої міністерка Агне Білотайте підписала указ", - повідомив представник Департаменту міграції.

Як передбачено Законом про громадянство Литовської Республіки, особи, які перебувають на службі іншої країни без дозволу уряду, можуть бути позбавлені громадянства.

У середині вересня громадянства було позбавлено литовця Кястутіса Кветкуса, який служить у російській армії й воює в Україні.

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Автор: 

громадянство (1078) Литва (2448) росія (66080)


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То не литовці. То звичайні манкурти, які мабуть до розпаду совка були віталіком кізяковим та юрцем самойловим.
Знаю литовців все життя. Золоті люди, а їх допомога з 2022 року безцінна !
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23.10.2024 15:04 Відповісти
Мене бентежать дурні питання, а що так можна було? Чому з початку Пєтя, а потім Шмаркля цього не робили? Щось проміж ноги було відчутне? К прикладу багато хто з ЛДНРів їздило до Египту по укр.закордонним, тому що руських до сінаю не пускали. І ще таких історій тисячі, коли воювали проти України, а використовували, що вони її громадяни. Ню-ню.
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23.10.2024 16:31 Відповісти
Это не наши методы, мы лугандонским боевикам пенсии платили, какое там лишение гражданства😁
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23.10.2024 16:44 Відповісти
Бо в Конституцію України вписано, що не можна людину лишити громадянства, якщо у неї немає ще одного громадянства, або можна лишити, якщо громадянство було набуте, але в анкеті були неправдиві дані.
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23.10.2024 17:22 Відповісти
А це конституційно?
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23.10.2024 15:05 Відповісти
уявіть собі так, і навіть законно !!!
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23.10.2024 15:20 Відповісти
Не вірю що етнічний литовець зміг би воювати за московію
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23.10.2024 15:22 Відповісти
цікаво, чому не позбавляють українського громадянства зрадників України?
Напевне, нема відповідного Закону України. та й потрібно внести зміни в Конституцію...
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23.10.2024 19:34 Відповісти
 
 