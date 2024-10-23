Двох литовців позбавили громадянства: вони воюють проти України на боці РФ

У Литві двох громадян, які воюють проти України на боці Росії, позбавили громадянства.

Про це повідомило видання Delfi із посиланням на інформацію від представника Департаменту міграції, передає Цензор.НЕТ.

За рішенням глави МВС Литви Агне Білотайте, литовського громадянства позбулися Віталіюс Казакявічюс, 1984 року народження та Юозас Самуоліс, 1978 року народження.

За його словами, спецслужби надали інформацію країні про те, що ці громадяни служать у російських військах і воюють проти України.

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"Після отримання такої інформації Департамент міграції підготував рекомендацію Міністерству внутрішніх справ, на підставі якої міністерка Агне Білотайте підписала указ", - повідомив представник Департаменту міграції.

Як передбачено Законом про громадянство Литовської Республіки, особи, які перебувають на службі іншої країни без дозволу уряду, можуть бути позбавлені громадянства.

У середині вересня громадянства було позбавлено литовця Кястутіса Кветкуса, який служить у російській армії й воює в Україні.

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