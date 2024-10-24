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Война в Украине закончится мирными переговорами, - Остин

Міністр оборони США Ллойд Остін

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин допустил возможность окончания войны между Россией и Украиной путем переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Пентагона по итогам встречи Остина с Папой Римским в Ватикане.

Отмечается, что участники встречи обсудили не только российско-украинскую войну: они также коснулись ситуации на Ближнем Востоке.

Остин заявил о необходимости уменьшить напряжение в ближневосточном регионе, а также решить проблему российско-украинского вооруженного противостояния.

По словам главы Пентагона, Штаты продолжат и в дальнейшем поддерживать Украину, которая "сама определит", когда нужно садиться за стол переговоров с Россией. В то же время война может закончиться в любой момент.

"Этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - заявил Остин во время общения с журналистами.

Министр обороны США и Папа Римский обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества Ватикана и США по помощи тем, кто пострадал от войны, депортаций и преследований, подчеркнув при этом важность диалога и примирения в решении глобальных конфликтов, заявили в Пентагоне.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем вкладываться в производство в Украине средств дальнобойного поражения, в частности, беспилотных летательных аппаратов.

Смотрите: Зеленский: Обсудил с Папой Римским вопрос возвращения наших людей домой из плена РФ. ФОТО

Автор: 

Папа Римский (454) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+21
В переводе:
"Мирное урегулирование Холокоста возможно путем переговоров с Адольфом Гитлером". И самое лучшее место для "мирных переговоров" - Освенцим, Дахау или Бухенвальд. Треблинка тоже подойдет.
p.s. "Воно" хоч само розуміє, ЩО "воно" ляпнуло?
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24.10.2024 06:40 Ответить
+16
перемовини з путиним -це остаточне знищення України і українців..
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24.10.2024 06:42 Ответить
+11
Він, на відміну від деяких, дуже добре розуміє та усвідомлює, що каже
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24.10.2024 07:16 Ответить
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Маячня
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24.10.2024 06:40 Ответить
В переводе:
"Мирное урегулирование Холокоста возможно путем переговоров с Адольфом Гитлером". И самое лучшее место для "мирных переговоров" - Освенцим, Дахау или Бухенвальд. Треблинка тоже подойдет.
p.s. "Воно" хоч само розуміє, ЩО "воно" ляпнуло?
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24.10.2024 06:40 Ответить
Він, на відміну від деяких, дуже добре розуміє та усвідомлює, що каже
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24.10.2024 07:16 Ответить
"Деякі" теж дуже добре зрозуміли, на чиєму він боці.
Залишився останній крок - свастика над Пентагоном, замість "Good Morning" - "Zieg Heil!" та еднання з палестинськими террористами.
Почекаємо...
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24.10.2024 07:30 Ответить
Не несите чушь. К Остину я равнодушен, но он говорит адекватные вещи. В конечном итоге, войны заканчиваются мирными переговорами, или отсутствием оных с заморозкой конфликта, а значит отсрочкой либо войны, либо переговоров.
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24.10.2024 09:16 Ответить
тіко перемога, тіко кава в Криму - голосно кричать ті, що воювати ніколи не будуть
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24.10.2024 09:50 Ответить
Не знаю, что там с кофе в Крыму, но я воевать не буду, т.к моя жизнь у меня всего одна (можете называть меня трусом), но это не отменяет того, что я отрицательно отношусь к любым территориальным изменениям в Украине, как с точки зрения международного права, так и с точки зрения конституции Украины. Крым принадлежит не только жителям Крыма, но и каждому Украинцу.
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24.10.2024 10:10 Ответить
я не знаю як називається стан людини, коли вона ставиться до чогось згідно своєї свідомості, а вчинки робить протилежні
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24.10.2024 11:31 Ответить
- "русский"
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24.10.2024 23:09 Ответить
перемовини з путиним -це остаточне знищення України і українців..
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24.10.2024 06:42 Ответить
Знищеняя буде хоч так, хоч так. Війна була прой....на ще в 2019. Коли мудрий нарід нарешті це зрозуміє?
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24.10.2024 06:57 Ответить
Як сказав Остін це залежить тільки від України. Перестаньте сподіватися на Захід, марні надії, які тільки шкодять. Європейські артисти розмовного жанру як зазвичай ховаються за спиною Америки, а Америка, як бачите, нікуди втручатися не збиралася і не збирається.
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24.10.2024 07:29 Ответить
Ага, він сказав що американськими ракетами не можна бити в глиб Росії, але дозволив Україні залітати У глиб Росії українськими безпілотниками, ой яке велике ДЯКУємо!
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24.10.2024 08:14 Ответить
Що нам заважає бити в глиб москалів СВОЇМИ ракетами??? Нам хтось забороняє??? АААААА ***** їх же немає - тому не перекладай на партнерів свої пройоби.... Бо бачу в зебобіків "сраку рве"....
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24.10.2024 09:08 Ответить
може те забороняє, що америка їх у нас забрала?
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24.10.2024 23:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0 Ракетна програма України

Де воно????????

Ви такі наївні коли рашка виконувала свої зобов'язання?
Де були Ви, коли підписували цю бумажку?
Ви читали - УВАЖНО - цю бумажку?
Хто підписував цей лохотрон - чому до них не має запитань?
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25.10.2024 08:38 Ответить
Ну а якщо ми почнемо бити всім, що маємо в своєму розпорядженні як своїм? І що? Максимум офіційно висловлять чергове дипломатичне занепокоєння. Цим усе й закінчиться ...
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24.10.2024 13:22 Ответить
Не цим, а тим, що взагалі припинять допомогу
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24.10.2024 20:30 Ответить
Вони ще трошки почекають щоб українців побільше вибити , а потім оголосять свій "План"
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24.10.2024 07:00 Ответить
"Ресурс" ще є, кажуть товсті дупи з теплих крісел. Якщо він ще є, то можна ще трохи в тих кріслах посидіти.
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24.10.2024 07:29 Ответить
мирні перемовини з ****** це втрата територій та
хрест на репараціях
тож при любих договорах з ****** ми в сраці
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24.10.2024 07:46 Ответить
вы , а не мы
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24.10.2024 07:57 Ответить
Трамп сказал москву разбомбит
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24.10.2024 07:56 Ответить
У нього схоже біполярка, тому що один день він бомбардує Москву, а інший день каже, що не цента не дасть Україні.
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24.10.2024 08:16 Ответить
In a few weeks, Trump will smite the aggressor with all his mighty might, right in the middle of freaking Moscow. If he somehow does not, it is Biden's fault - and Zelensky's, of course
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24.10.2024 08:03 Ответить
Де закінчиться? - по Дніпру?
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24.10.2024 08:07 Ответить
Закінчиться як в Омані домовилися, все ж таки до цього йде.
І посольство України в Омані сьогодні відкрили і на відкритті був присутній міністр закордонних справ Оману, і журналісти написали, що це велика честь для України.
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24.10.2024 08:19 Ответить
Як би це не було незвично чути але переговори будуть і зупинка війни буде по тій лінії що
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24.10.2024 08:18 Ответить
Довботдятле - скористайся пошуком в Гугл....
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24.10.2024 09:11 Ответить
Вас в Гугле забанили, или у вас склероз?
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24.10.2024 09:31 Ответить
Коротко - доля України вирішена не на користь України! Ось це і є план "перемоги" ЗЕрмака підписаний з рашкою ще на "стрєлці" в Омані!
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24.10.2024 08:46 Ответить
Только после того как такие как Остин опять в кандалах на плантациях будут работать
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24.10.2024 08:48 Ответить
Ці америкоси видають перли! Чи їх Спутником вакцинували,чи то запах грошей приводить до запаморочення?
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24.10.2024 09:07 Ответить
а що не так? як ви бачите розвиток подій?
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24.10.2024 09:52 Ответить
Замітив одну особливість в Україні чим дальше чоловіки від передової тим більше у них бажання воювати, тільки от реальність така, що добровольців майже немає а ті що є не на бойові посади.

А все їх бажання завершується гнівним постом в соцмережах.

Щоб відвоювати території потрібна авіація для боротьби з кабами, та ракети щоб наносити урон орківському екпорту і інфраструктурі.
Авіацію нам як бачимо не дають, тикнули 6 літаків які в реальності нічого не можуть зробити проти 100 су35, які до речі французька компанія обслуговує і надалі, а гонитва в кількості ракетних ударів з противником у якого, завдяки дирявим санкціям і підтримці торгового партнера амерів Китая, військовий бюджет більший за наш бюджет, наперед буде програшна.

Остін говорить, те як бачать вихід із ситуація партнери, без підтримки яких у нас взагалі ніяких шансів. І вони нажаль наразі не готові розривати економічні звязки ні з рашею ні тим більше з Китаєм, а це головний драйвер цієї війни, те що в них є багато ресурсів її продовжувати. А у нас із вбитою економікою, блокуванням екпорту завдяки друзям Полякам чи ситуацією з чорноморськими портами таких ресурсів немає.
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24.10.2024 10:22 Ответить
Рак мозку він такий.
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24.10.2024 10:38 Ответить
простати
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24.10.2024 23:07 Ответить
Розвиток подій залежить виключно від нас самих. Партнерська допомога нікуди не подінеться, а решта не більше ніж дипломатична метушня офіційних осіб, обумовлена ​​внутрішніми проблемами наших партнерів ...
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24.10.2024 13:38 Ответить
"Собаки гавкають, а караван іде" ...

...

Закупівля снарядів для України йде за графіком, - прем'єр Чехії Фіала Джерело:
Британія вже підготувала 200 українських пілотів, незабаром вони літатимуть на F-16 Джерело:
Норвегія передала Україні військові автобуси швидкої допомоги. Джерело:
Підтримка України після виборів у США продовжиться, - Брінк Джерело:

і т.д.
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24.10.2024 13:59 Ответить
 
 