Война в Украине закончится мирными переговорами, - Остин

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин допустил возможность окончания войны между Россией и Украиной путем переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Пентагона по итогам встречи Остина с Папой Римским в Ватикане.

Отмечается, что участники встречи обсудили не только российско-украинскую войну: они также коснулись ситуации на Ближнем Востоке.

Остин заявил о необходимости уменьшить напряжение в ближневосточном регионе, а также решить проблему российско-украинского вооруженного противостояния.

По словам главы Пентагона, Штаты продолжат и в дальнейшем поддерживать Украину, которая "сама определит", когда нужно садиться за стол переговоров с Россией. В то же время война может закончиться в любой момент.

"Этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - заявил Остин во время общения с журналистами.

Министр обороны США и Папа Римский обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества Ватикана и США по помощи тем, кто пострадал от войны, депортаций и преследований, подчеркнув при этом важность диалога и примирения в решении глобальных конфликтов, заявили в Пентагоне.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем вкладываться в производство в Украине средств дальнобойного поражения, в частности, беспилотных летательных аппаратов.

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