Война в Украине закончится мирными переговорами, - Остин
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин допустил возможность окончания войны между Россией и Украиной путем переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Пентагона по итогам встречи Остина с Папой Римским в Ватикане.
Отмечается, что участники встречи обсудили не только российско-украинскую войну: они также коснулись ситуации на Ближнем Востоке.
Остин заявил о необходимости уменьшить напряжение в ближневосточном регионе, а также решить проблему российско-украинского вооруженного противостояния.
По словам главы Пентагона, Штаты продолжат и в дальнейшем поддерживать Украину, которая "сама определит", когда нужно садиться за стол переговоров с Россией. В то же время война может закончиться в любой момент.
"Этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - заявил Остин во время общения с журналистами.
Министр обороны США и Папа Римский обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества Ватикана и США по помощи тем, кто пострадал от войны, депортаций и преследований, подчеркнув при этом важность диалога и примирения в решении глобальных конфликтов, заявили в Пентагоне.
Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем вкладываться в производство в Украине средств дальнобойного поражения, в частности, беспилотных летательных аппаратов.
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"Мирное урегулирование Холокоста возможно путем переговоров с Адольфом Гитлером". И самое лучшее место для "мирных переговоров" - Освенцим, Дахау или Бухенвальд. Треблинка тоже подойдет.
p.s. "Воно" хоч само розуміє, ЩО "воно" ляпнуло?
Залишився останній крок - свастика над Пентагоном, замість "Good Morning" - "Zieg Heil!" та еднання з палестинськими террористами.
Почекаємо...
Де воно????????
Ви такі наївні коли рашка виконувала свої зобов'язання?
Де були Ви, коли підписували цю бумажку?
Ви читали - УВАЖНО - цю бумажку?
Хто підписував цей лохотрон - чому до них не має запитань?
хрест на репараціях
тож при любих договорах з ****** ми в сраці
І посольство України в Омані сьогодні відкрили і на відкритті був присутній міністр закордонних справ Оману, і журналісти написали, що це велика честь для України.
А все їх бажання завершується гнівним постом в соцмережах.
Щоб відвоювати території потрібна авіація для боротьби з кабами, та ракети щоб наносити урон орківському екпорту і інфраструктурі.
Авіацію нам як бачимо не дають, тикнули 6 літаків які в реальності нічого не можуть зробити проти 100 су35, які до речі французька компанія обслуговує і надалі, а гонитва в кількості ракетних ударів з противником у якого, завдяки дирявим санкціям і підтримці торгового партнера амерів Китая, військовий бюджет більший за наш бюджет, наперед буде програшна.
Остін говорить, те як бачать вихід із ситуація партнери, без підтримки яких у нас взагалі ніяких шансів. І вони нажаль наразі не готові розривати економічні звязки ні з рашею ні тим більше з Китаєм, а це головний драйвер цієї війни, те що в них є багато ресурсів її продовжувати. А у нас із вбитою економікою, блокуванням екпорту завдяки друзям Полякам чи ситуацією з чорноморськими портами таких ресурсів немає.
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Закупівля снарядів для України йде за графіком, - прем'єр Чехії Фіала Джерело:
Британія вже підготувала 200 українських пілотів, незабаром вони літатимуть на F-16 Джерело:
Норвегія передала Україні військові автобуси швидкої допомоги. Джерело:
Підтримка України після виборів у США продовжиться, - Брінк Джерело:
і т.д.