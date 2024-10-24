Аудит использования военной помощи США не выявил значительных нарушений, однако есть пробел в нормативной базе, - Минобороны
Аудиторы Минобороны Украины и Офис генерального инспектора Департамента обороны США исследовали процесс учета и использования американских запасных частей, которые заказываются и поставляются в ВСУ как международная военная помощь (МВД)
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Исследованием процесса значительных отклонений не идентифицировано. Зато мы установили пробел в нормативной базе, который затрудняет оборот запасных частей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь", - отметил директор Департамента внутреннего аудита МОУ полковник Александр Титковский.
По его словам, сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывается двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов.
Меморандум по контролю помощи Украине
Кроме того, по его словам, рассматривается возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет МВД служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы безопасности помощи Украине (Security Assistance Group - Ukraine).
"На этот раз Служба внутреннего аудита Минобороны проводила исследования с учетом аудиторских стандартов, акцептованных Правительством США. Мы будем развивать наработки, которые позволят укрепить двусторонние отношения между нашими государствами и закрепить статус равноправных партнеров в вопросе учета международной военной помощи", - подчеркнул Титковский.
В оборонном ведомстве отметили, что уже готовится Меморандум между Минобороны и Офисом генерального инспектора Департамента обороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту.
Документ должен усилить контроль за помощью по безопасности Украине и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины, добавили в Минобороны.
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тобто, про перевірку розказує перевіряємий, і стверджує, що все афігітельно?
не офіс генерального інспектора департаменту оборони сша, а полковник тітьковський нам доповідає?
я вас запевняю! внутрішній аудит прокуратори, митниці укрзалізниці, нафтогазу, мсек, тцк, укрнадра, енергоатом...., стверджує, що порушень, взагалі немає. лиш, незначні технічні.