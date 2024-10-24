РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5938 посетителей онлайн
Новости
3 035 8

Аудит использования военной помощи США не выявил значительных нарушений, однако есть пробел в нормативной базе, - Минобороны

Міноборони України та Департамент оборони США дослідили використання військової допомоги

Аудиторы Минобороны Украины и Офис генерального инспектора Департамента обороны США исследовали процесс учета и использования американских запасных частей, которые заказываются и поставляются в ВСУ как международная военная помощь (МВД)

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Исследованием процесса значительных отклонений не идентифицировано. Зато мы установили пробел в нормативной базе, который затрудняет оборот запасных частей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь", - отметил директор Департамента внутреннего аудита МОУ полковник Александр Титковский.

По его словам, сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывается двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов.

Также читайте: Деятельность министра обороны и его заместителей: Минобороны проведет функциональный аудит

Меморандум по контролю помощи Украине

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет МВД служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы безопасности помощи Украине (Security Assistance Group - Ukraine).

"На этот раз Служба внутреннего аудита Минобороны проводила исследования с учетом аудиторских стандартов, акцептованных Правительством США. Мы будем развивать наработки, которые позволят укрепить двусторонние отношения между нашими государствами и закрепить статус равноправных партнеров в вопросе учета международной военной помощи", - подчеркнул Титковский.

В оборонном ведомстве отметили, что уже готовится Меморандум между Минобороны и Офисом генерального инспектора Департамента обороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту.

Документ должен усилить контроль за помощью по безопасности Украине и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины, добавили в Минобороны.

Читайте также: Поддержка Украины после выборов в США продолжится, - Бринк

Автор: 

аудит (362) Минобороны (9426) помощь (7880) США (27166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головне встановити що таке значні та дрібні порушення. Нема жодного наведеного зразка отіх "дрібних" порушень. Бо кому і 10 грн. гроші, а кому і лям баксів дрібниця
показать весь комментарий
24.10.2024 12:09 Ответить
"Прогалина" на скільки мільярдів баксів?
показать весь комментарий
24.10.2024 12:11 Ответить
Кому ж ті запчастини вони можуть загнати? - за фінансовою допомогою слідкуите
показать весь комментарий
24.10.2024 12:11 Ответить
знову ***** не зрозумів!
тобто, про перевірку розказує перевіряємий, і стверджує, що все афігітельно?
не офіс генерального інспектора департаменту оборони сша, а полковник тітьковський нам доповідає?
я вас запевняю! внутрішній аудит прокуратори, митниці укрзалізниці, нафтогазу, мсек, тцк, укрнадра, енергоатом...., стверджує, що порушень, взагалі немає. лиш, незначні технічні.
показать весь комментарий
24.10.2024 12:11 Ответить
Коли уже аудиторів перевірять як МСЕК?
показать весь комментарий
24.10.2024 12:12 Ответить
Перевірте гуманітарну допомогу
показать весь комментарий
24.10.2024 12:40 Ответить
не на часі! Там "свої"
показать весь комментарий
24.10.2024 12:53 Ответить
Мова іде про «запасні частини». Про які тоді сотні міліонів доларів американських платників податківготівки триндить Трамп?
показать весь комментарий
24.10.2024 13:09 Ответить
 
 