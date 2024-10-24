Аудит використання військової допомоги США не виявив значних порушень, однак є прогалина у нормативній базі, - Міноборони

Аудитори Міноборони України та Офіс генерального інспектора Департаменту оборони США дослідили процес обліку та використання американських запасних частин, що замовляються та постачаються до ЗСУ як міжнародна військова допомога (МВД)

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідженням процесу значних відхилень не ідентифіковано. Натомість ми встановили прогалину у нормативній базі, яка ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога", - зазначив директор Департаменту внутрішнього аудиту МОУ полковник Олександр Титковський.

За його словами, зараз за рішенням Міноборони спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів.

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Меморандум за контролем допомоги Україні

Крім того, за його словами, розглядається можливість впровадження уніфікованого програмного продукту, що інтегрує облік МВД служб забезпечення в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням постійного оновлення даних Групи безпекової допомоги Україні (Security Assistance Group – Ukraine).

"Цього разу Служба внутрішнього аудиту Міноборони проводила дослідження з урахуванням аудиторських стандартів, що акцептовані Урядом США. Ми будемо розвивати напрацювання, які дозволять зміцнити двосторонні відносини між нашими державами та закріпити статус рівноправних партнерів у питанні обліку міжнародної військової допомоги", - наголосив Титковський.

В оборонному відомстві зазначили, що вже готується Меморандум між Міноборони та Офісом генерального інспектора Департаменту оборони США про українсько-американську співпрацю у сфері діяльності з внутрішнього аудиту.

Документ має посилити контроль за безпековою допомогою Україні та унеможливити спекуляції довкола доброчесності її використання Силами оборони України, додали в Міноборони.

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