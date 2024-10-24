Информация СМИ, что 7 стран НАТО против приглашения Украины в Альянс, не соответствует действительности, - спикер Зеленского Никифоров

В Офисе Президента опровергли информацию что 7 стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в Альянс.

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а по остальным ведется активная работа по адвокации", - пояснил он.

Напомним, ранее издание Politico в своем материале заявило, что США, Германия, Бельгия, Словения, Испания, Словакия и Венгрия выступают против вступления Украины в НАТО.

Одним из пунктов "Плана победы" Зеленского является получение приглашения в НАТО.

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