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Новини
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Інформація ЗМІ, що 7 країн НАТО проти запрошення України до Альянсу, не відповідає дійсності, - речник Зеленського Никифоров

В ОП заперечили, що 7 країн проти вступу України до НАТО

В Офісі Президента заперечили інформацію що 7 країн-членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інформація у ЗМІ про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації", - пояснив  він.

Нагадаємо, раніше видання Politico у своєму матеріалі заявило, що США, Німеччина, Бельгія, Словенія, Іспанія, Словаччина та Угорщина виступають проти вступу України до НАТО.

Одним із пунктів "Плану перемоги" Зеленського є отримання запрошення до НАТО.

Читайте: Запрошення України в НАТО є неминучим, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

НАТО (6561) членство в НАТО (1745) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+22
Хватає шо США і Німеччина проти -- ***** ця ******
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24.10.2024 12:28 Відповісти
+21
якір йому в сраку!
кацап бреше коли відкриває рота.
у зе!шобли брешуть всі, навіть не відкриваючі рота.
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24.10.2024 12:32 Відповісти
+19
яскраво виражений, розумово відсталий імбецил.
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24.10.2024 12:33 Відповісти
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Хватає шо США і Німеччина проти -- ***** ця ******
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24.10.2024 12:28 Відповісти
плюс турки, мад'яри, словаки, словенці, італійці.
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24.10.2024 15:39 Відповісти
Нічого, ось коли у них почнется, а НАТО здуеється, от тоді вони і заспівають, але буду пізно. Це лише питання часу, не потушена своєчасно війна розповзається все більше.
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24.10.2024 15:57 Відповісти
між іншим,https://t.me/rozumaha/24233 політолог Євген Магда дає трошки інший набір:
"Країни, що виступають проти: США, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Словенія"
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24.10.2024 17:19 Відповісти
- Всі підтримують членство України в НАТО.
- А чому тоді достатньо зброї не дають?
- Чекають, поки Україна стане членом НАТО, щоб дати.
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24.10.2024 12:29 Відповісти
Слухаємо никифорова та віримо кожному слову.
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24.10.2024 12:29 Відповісти
"никифорова" день сьогодні? Речник самого Зе!!!
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24.10.2024 12:34 Відповісти
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24.10.2024 12:30 Відповісти
на шімпанзе схожий
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24.10.2024 12:32 Відповісти
а по інтелекту - він предок шимпанзе ))
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24.10.2024 12:35 Відповісти
між ним і шимпанзе ще еволюції на 500 мільярдів світлових років
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24.10.2024 12:53 Відповісти
ну так дивлячись на нього всі розуміють - до чого повільна штука еволюція! ))
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24.10.2024 13:04 Відповісти
яскраво виражений, розумово відсталий імбецил.
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24.10.2024 12:33 Відповісти
Їбать даун !!
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24.10.2024 14:51 Відповісти
якір йому в сраку!
кацап бреше коли відкриває рота.
у зе!шобли брешуть всі, навіть не відкриваючі рота.
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24.10.2024 12:32 Відповісти
я чесно говоря уже путаюсь в параллельных реальностях которые создают подобные от власти сущности,самое главное что уже даже не воспринимаешь их вообще за информацию достойную внимания,соблюдай пропорцию власть=ложь и не ошибешься
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24.10.2024 12:32 Відповісти
Він правий, це брехня, бо насправді всі країни НАТО проти вступу країни з територіальним конфліктом. Так записано у статуті, все інше лірика.
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24.10.2024 12:34 Відповісти
теріторіальні конфлікти то фігня! бо у Турції (члена НАТО) територіальні конфлікти з Грецією (членом НАТО) і нічого
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24.10.2024 12:55 Відповісти
1.USA
2.Germany
3.Hungary
4.Slowakia
5.Turkiye
6.Greek
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24.10.2024 12:38 Відповісти
Не важливо скільки "проти". Це -- пройоб зовнішньо-політичної діяльності пана президента.
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24.10.2024 12:39 Відповісти
а хто з них всіх президент?
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24.10.2024 12:56 Відповісти
Теж гарне питання!
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24.10.2024 13:04 Відповісти
И для чего НАТО москальская резидентура в виде людей, которых туда пристроит Зермак, если Украину примут?
Не будет НАТО пока у власти мародеры и агенты врага
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24.10.2024 12:45 Відповісти
Так. Насправді 27.
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24.10.2024 12:49 Відповісти
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24.10.2024 12:50 Відповісти
"Ой! А хто це зробив?" (с) -- https://www.youtube.com/shorts/Ka4kmeq-zkw В.Портніков: "В Україні з 2019 року йде експеримент"
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24.10.2024 13:01 Відповісти
"В Офісі Президента заперечили..."
А хто вам ще досі вірить, ви ж хронічні брехуни.
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24.10.2024 12:53 Відповісти
А яке в нього IQ ? Напевне 62 не більше
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24.10.2024 12:54 Відповісти
Щось Ви забагато йому дали... Це їх загальний колективний рівень.
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24.10.2024 13:05 Відповісти
США проти! Решта - *****.
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24.10.2024 12:59 Відповісти
"План победы". 1) Внаглую напрашиваешься в НАТО. 2) В ответ вежливо посылают. 3) "Ну вот видите- виноваты Штаты и Порох". 4) Дальше "победа" идёт по Оманскому плану Ху#ла.
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24.10.2024 13:00 Відповісти
да да д ада)))) всі ЗА, то ми просто вимахуємося, як нєвєста
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24.10.2024 13:03 Відповісти
словакия и венгрия ,больше некому противится
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24.10.2024 13:03 Відповісти
Паразіт нікіфоров сидить на зарплаті з нашого бюджету.
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24.10.2024 13:04 Відповісти
он не паразит . а инвалид
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24.10.2024 13:06 Відповісти
а за Ядерную бомбу у Украины сколько ?
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24.10.2024 13:05 Відповісти
Пан речник, самий собі пан,... речник. Головне, є чим сказати. Не скоро будемо в Європі через цих панів.
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24.10.2024 13:06 Відповісти
Що обрали 73%, те й маємо. А маємо те, що заслужили... Хто буде вважати адекватним народ, котрий може обрати зечару з двома ходками або ж тупого злобного клоуна під час війни(..
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24.10.2024 13:09 Відповісти
"Зуб дає" чи якось інакше довести зможе?
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24.10.2024 13:07 Відповісти
ухо
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24.10.2024 13:07 Відповісти
Та всі країни НАТО "за". От тільки вже 20 років ніяк не приймуть, і ще 20 будуть не проти. "Скільки не кажи Халва, халва - у роті солодко не стане".
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24.10.2024 13:08 Відповісти
Так вже 20 років кажуть: БОРІТЬСЯ З КОРУПЦІЄЮ прямим текстом, але хіба привладним гнидам воно треба?.. Боротися самим з собою? При Порошенко хоч починалось щось, бо цю кругову поруку за один день не розірвеш, а зараз такий пиз.ець, котрого і за Зека не було (((
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24.10.2024 13:11 Відповісти
Никифоров! Віримо?!
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24.10.2024 13:10 Відповісти
От виникло питання: а який взагалі відсоток УКРАЇНЦІВ у ЗЕКО-манді? Суцільні Затрахамії Нікіфороффи, Буданоффи і т.д. (про Єрмачилло взагалі краще промовчу, як про самі знаєте кого).
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24.10.2024 13:19 Відповісти
Автор Volodymyr Omelyan

Мої скромні поради людям, які все знають, але нічого не можуть зробити пʼять років поспіль, бо щось весь час заважає.

Є дві сторони внутрішнього Плану Перемоги (Алілуя, що нарешті на Банковій зрозуміли необхідність не лише формули «дайте нам!», але й формули «ми зробили!»):

1. Забезпечення Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine.
У війська немає часу чекати 2-3 місяці, щоб першокурсник народив від таксиста черговий документ на 3 сторінки про зелену траву і голубе небо.
Найкраще позиції по забезпеченню війська виклав Петро Порошенко у програмі «Save Soldier": кожен піхотинець має бути забезпечений якісною ******** формою і засобами захисту згідно з новими вимогами бою, радіостанцією, детектором дронів. На кожне відділення мають бути 2-3 прилади нічного бачення та мобільна радіостанція для зв'язку з броньованими автомобілями. Усі підрозділи (взводи, роти, батальйони) та автомобілі мають бути гарантовано забезпечені РЕБ.

2. Необхідно схвалити державну програму: «50 заводів за 2 роки» і передбачити під неї фінансування. Це заводи з пошиття якісної форми і індивідуальних засобів захисту, харчування, автомобілів і вантажівок, оптики і тепловізорів, стрілецької та важкої зброї, артилерії, ракет і дронів, *********** і мін, чіпів і мікроелектроніки, захищених планшетів, телефонів і радіостанцій і тд. Максимум з можливого, що потрібно для війська, має вироблятися в Україні. Ці заводи можуть бути як державні, так і змішаної форми власності, ключова умова - масове серійне виробництво. В подальшому, після війни, вони стануть фундаментом нової економіки України, працюючи, у т.ч. на експорт.

3. Як це все зробити?
Президент, який де факто перебрав на себе всі повноваження, формує команди за напрямками, призначає відповідальних професійних, а не просто лояльних людей, і разом із ними несе персональну відповідальність за результат.
Ці команди спільно з Президентом готують покроковий план дій, з чітким графіком і етапами.
Далі цей план узгоджується парламентом і урядом.
За прозорістю роботи і антикорупційною складовою наглядає окремий менеджер Президента, позивний Татаров, якого доведеться одразу замінити мін за профнепридатність на іншого, умовно Микиту, якщо Юрій Ніколов вкотре знайде сталеві яйця по 17.

4. Всі мертві державні структури, основною функцією яких є імітація роботи і самозбагачення, ліквідуються і поповнюють лави ЗСУ. До речі, в цих держструктурах є купа притомних патріотичних держслужбовців, які з радістю навчать своїх начальників-моральних інвалідів, як правильно за Батьківщину воювати і себе не шкодувати.

5. Чи є на це гроші?
Обшуки на регіональному рівні і збагачення непростого народу за 2019-24 рр. дозволяють впевнено стверджувати, що готівки і біткоінів на 50 заводів точно вистачить за умовної вартості одного заводу 10-50 млн. дол. Якщо раптом НАБУ набереться сміливості, то ми легко знайдемо додаткові 10 млрд дол навіть не залазячи в кишеню 5-6 недоторканих.
А якщо зріжемо всі нераціональні витрати: клумби, нові дороги, кешбеки і телемарафони з доплатами кешем незрозумілим особам за дурнувату пропаганду - то й держзамовленням ці заводи забезпечимо на рік точно.

Такий План Перемоги мав бути розроблений на 2 місяць повномасштабної війни, якщо не вистачило розуму до неї готуватися.
Ще можна спробувати його встигнути розробити і втілити негайно, якщо дуже не хочеться виборів під час війни.
А виборів ж не хочеться, правда? Бо ж після них настане повна відповідальність.
Розкішна можливість потягнути політичний час ще трохи потужними змінами, особливо, якщо уряд теж змінити на адекватний.

Нація повинна нарешті збагнути: кожен день брехні і казок по телевізору коштує сотень життів українців на фронті і тилу, лінія фронту змінюється не нашу користь насамперед через нездатність влади належно організувати систему державного управління.
В 2019 цих обирали, щоб стало краще.
Результат на табло!
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24.10.2024 13:19 Відповісти
Ніхто цього робити не буде. Ще пару місяців покрадуть у турбо режимі, потім все продадуть пуйлу оптом і втічуть. За півроку все зміниться.
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24.10.2024 13:34 Відповісти
В цьому списку немає ракет та авіації, без цього все решта не допоможе тільки затримає. КАБ 500 йому пох, як забезпечений піхотинець і він розбере любе укріплення.

Ще як варіант піднімати на невеликих аеростатах антени РЕБ і глушити навігацію кабів на висоті, можливо її інерційна система наведення не дасть точності. Так само як це орки роблять із американськими бомбами. Але там вони мають комплекси, які поки нам технічно недосяжні.
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24.10.2024 13:57 Відповісти
а ніхто і не стверджував, що пропозиції Омеляна - вершина військової думки. Доповнення допускаються
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24.10.2024 15:44 Відповісти
План чудовий, однак, при цій владі, коли країною фактично керує єрмак та його оточення, а гундосу в цій, фактично, антиконституційній системі, відведена роль ширми-прикриття, це утопія. Висновок, робіть самі.
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27.10.2024 16:37 Відповісти
Звичайно що не відповідає дійсності, їх більше.
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24.10.2024 13:20 Відповісти
С инвалидми-прокурорами в НАТО?
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24.10.2024 13:40 Відповісти
Когда русский медведь соса лизал .......... без соли и был рад одной ножке Буша в НАТО косяком (как на нерест) пошли страны образцы демократии и правопорядка. Румыния, Болгария, Слования, Венгрия и светоч правосудия Албания.
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24.10.2024 14:03 Відповісти
просто "то інше, ви не розумієте..."
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24.10.2024 14:52 Відповісти
інформація про наявність інтелекту у презідента та нікіфорова, не відповідяє дійсності
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24.10.2024 15:03 Відповісти
так так звісно віримо я повірив
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24.10.2024 15:05 Відповісти
офіс каже що вони всі непроти, тільки є декілька умов на сьогодні ,при яких ще років з десять Україні нічого не світить, як що сама Швеція чекало два роки
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25.10.2024 19:05 Відповісти
Здавалося, що гундос це вершина тупізму в системі державного управління, а виявилося, що нікіфорів ще тупіший. Мабуть, взяли на службу, щоб на його тлі, гундос здавався розумним.
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27.10.2024 16:54 Відповісти
 
 