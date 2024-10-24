Інформація ЗМІ, що 7 країн НАТО проти запрошення України до Альянсу, не відповідає дійсності, - речник Зеленського Никифоров

В Офісі Президента заперечили інформацію що 7 країн-членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інформація у ЗМІ про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше видання Politico у своєму матеріалі заявило, що США, Німеччина, Бельгія, Словенія, Іспанія, Словаччина та Угорщина виступають проти вступу України до НАТО.

Одним із пунктів "Плану перемоги" Зеленського є отримання запрошення до НАТО.

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