Інформація ЗМІ, що 7 країн НАТО проти запрошення України до Альянсу, не відповідає дійсності, - речник Зеленського Никифоров
В Офісі Президента заперечили інформацію що 7 країн-членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу.
Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Інформація у ЗМІ про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше видання Politico у своєму матеріалі заявило, що США, Німеччина, Бельгія, Словенія, Іспанія, Словаччина та Угорщина виступають проти вступу України до НАТО.
Одним із пунктів "Плану перемоги" Зеленського є отримання запрошення до НАТО.
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"Країни, що виступають проти: США, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Словенія"
- А чому тоді достатньо зброї не дають?
- Чекають, поки Україна стане членом НАТО, щоб дати.
кацап бреше коли відкриває рота.
у зе!шобли брешуть всі, навіть не відкриваючі рота.
2.Germany
3.Hungary
4.Slowakia
5.Turkiye
6.Greek
Не будет НАТО пока у власти мародеры и агенты врага
А хто вам ще досі вірить, ви ж хронічні брехуни.
Мої скромні поради людям, які все знають, але нічого не можуть зробити пʼять років поспіль, бо щось весь час заважає.
Є дві сторони внутрішнього Плану Перемоги (Алілуя, що нарешті на Банковій зрозуміли необхідність не лише формули «дайте нам!», але й формули «ми зробили!»):
1. Забезпечення Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine.
У війська немає часу чекати 2-3 місяці, щоб першокурсник народив від таксиста черговий документ на 3 сторінки про зелену траву і голубе небо.
Найкраще позиції по забезпеченню війська виклав Петро Порошенко у програмі «Save Soldier": кожен піхотинець має бути забезпечений якісною ******** формою і засобами захисту згідно з новими вимогами бою, радіостанцією, детектором дронів. На кожне відділення мають бути 2-3 прилади нічного бачення та мобільна радіостанція для зв'язку з броньованими автомобілями. Усі підрозділи (взводи, роти, батальйони) та автомобілі мають бути гарантовано забезпечені РЕБ.
2. Необхідно схвалити державну програму: «50 заводів за 2 роки» і передбачити під неї фінансування. Це заводи з пошиття якісної форми і індивідуальних засобів захисту, харчування, автомобілів і вантажівок, оптики і тепловізорів, стрілецької та важкої зброї, артилерії, ракет і дронів, *********** і мін, чіпів і мікроелектроніки, захищених планшетів, телефонів і радіостанцій і тд. Максимум з можливого, що потрібно для війська, має вироблятися в Україні. Ці заводи можуть бути як державні, так і змішаної форми власності, ключова умова - масове серійне виробництво. В подальшому, після війни, вони стануть фундаментом нової економіки України, працюючи, у т.ч. на експорт.
3. Як це все зробити?
Президент, який де факто перебрав на себе всі повноваження, формує команди за напрямками, призначає відповідальних професійних, а не просто лояльних людей, і разом із ними несе персональну відповідальність за результат.
Ці команди спільно з Президентом готують покроковий план дій, з чітким графіком і етапами.
Далі цей план узгоджується парламентом і урядом.
За прозорістю роботи і антикорупційною складовою наглядає окремий менеджер Президента, позивний Татаров, якого доведеться одразу замінити мін за профнепридатність на іншого, умовно Микиту, якщо Юрій Ніколов вкотре знайде сталеві яйця по 17.
4. Всі мертві державні структури, основною функцією яких є імітація роботи і самозбагачення, ліквідуються і поповнюють лави ЗСУ. До речі, в цих держструктурах є купа притомних патріотичних держслужбовців, які з радістю навчать своїх начальників-моральних інвалідів, як правильно за Батьківщину воювати і себе не шкодувати.
5. Чи є на це гроші?
Обшуки на регіональному рівні і збагачення непростого народу за 2019-24 рр. дозволяють впевнено стверджувати, що готівки і біткоінів на 50 заводів точно вистачить за умовної вартості одного заводу 10-50 млн. дол. Якщо раптом НАБУ набереться сміливості, то ми легко знайдемо додаткові 10 млрд дол навіть не залазячи в кишеню 5-6 недоторканих.
А якщо зріжемо всі нераціональні витрати: клумби, нові дороги, кешбеки і телемарафони з доплатами кешем незрозумілим особам за дурнувату пропаганду - то й держзамовленням ці заводи забезпечимо на рік точно.
Такий План Перемоги мав бути розроблений на 2 місяць повномасштабної війни, якщо не вистачило розуму до неї готуватися.
Ще можна спробувати його встигнути розробити і втілити негайно, якщо дуже не хочеться виборів під час війни.
А виборів ж не хочеться, правда? Бо ж після них настане повна відповідальність.
Розкішна можливість потягнути політичний час ще трохи потужними змінами, особливо, якщо уряд теж змінити на адекватний.
Нація повинна нарешті збагнути: кожен день брехні і казок по телевізору коштує сотень життів українців на фронті і тилу, лінія фронту змінюється не нашу користь насамперед через нездатність влади належно організувати систему державного управління.
В 2019 цих обирали, щоб стало краще.
Результат на табло!
Ще як варіант піднімати на невеликих аеростатах антени РЕБ і глушити навігацію кабів на висоті, можливо її інерційна система наведення не дасть точності. Так само як це орки роблять із американськими бомбами. Але там вони мають комплекси, які поки нам технічно недосяжні.