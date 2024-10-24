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Правоохранители блокируют помощь армии от горсовета Днепра. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что правоохранители осуществляют давление на горсовет и блокируют помощь армии.

Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, правоохранители превратились в "фактор национальной опасности".

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"Приведу пример. Однажды я на фронт привез военным из 128 бригады и батальона "Скала" роботизированную платформу, которая ездит по земле и выполняет различные задачи. Но потом на мэрию открыли дело, потому что тот дрон не соответствует воздушному кодексу.

Нам фактически заблокировали возможность закупать дроны для армии. Ситуация скатывается уже к тому, что даже последний конченый мент- участковый начнет пинками гонять мэров. Потому что ему нужно оправдывать свое пребывание в тылу и делать на чужих судьбах "статистику". А еще у каждого из них есть руководство, которое поощряет этот бандитизм. Потому что считает, что так они окончательно затоксичат мэров накануне возможных выборов. Да, да, они уже придумали для этого специальный термин - "токсичить", - подчеркнул глава города.

Филатов отметил, что сейчас у города просто забрали возможность покупать технику военным.

"В Днепровской мэрии не осталось людей, которые могут подписывать для этого необходимые документы. Руководителю Департамента, где ранее ее закупали уже дважды выписали подозрения. По одному и тому же делу", - добавил мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филатов просит Костина, Клименко и Малюка проверить слив персональных данных из баз МВД и их появление в анонимных телеграм-каналах

Автор: 

Днепр (4444) правоохранительные органы (2970) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+29
Ну звичайні громадяни ладно...

А серед еліт досі не накопичилася критична маса, яка б змусила прибрати ЗЄ будь-яким способом?

Це ж лайно реально стоїть колом поперек будь-яких нормальних ініціатив. Воно заважає всьому і всім.
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24.10.2024 13:22 Ответить
+22
Не "правоохоронці", а "сторожові сявки ЗЄ" ((( Їм похріну, кому сраку вилизувати, варто пригадати Майдан - мєнти цілували в гузно ЗЕКА! Які ще можуть бути питання? Єдині, хто розвернувся і відмовився чинити злочини - це львівський "Беркут"! От їм варто було лишити цю горду назву, а решту перейменувати в "Обскубаних Пєтушар"!
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24.10.2024 13:24 Ответить
+14
Не допомогло загравання з зебандою?
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24.10.2024 13:18 Ответить
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Не допомогло загравання з зебандою?
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24.10.2024 13:18 Ответить
ZEІУДА ЗДІЙСНЮЄ САБОТАЖ Перемоги НА ВСІХ РІВНЯХ‼️ВСІХ БАНДИТІВ МАРОДЕРІ НА КРОВІ ЗСУ , ***** ЕРМАК&ТАТАРОВ З ЗГОДИ ЗЕ ПИ ТО РА
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24.10.2024 15:14 Ответить
Ну звичайні громадяни ладно...

А серед еліт досі не накопичилася критична маса, яка б змусила прибрати ЗЄ будь-яким способом?

Це ж лайно реально стоїть колом поперек будь-яких нормальних ініціатив. Воно заважає всьому і всім.
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24.10.2024 13:22 Ответить
А кого Ви відносите до "еліт"? Злочинців? Олігархів? Вбивць, як той самий Ахмєтка? З ЗЄ таким "елітам" домовитись дуже легко. Як на мене, найкращим варіантом на посаді був би Андрій Іллєнко - хрін би там домовились (але це малореально), або ж Порошенко (хоча й він бандита і вбивцю Ахмєтку не чіпав). Не підкажете історію злету від звичайного "бригадного пацика" до найбагатшого виродка країни? Щось про це фільми не знімають... Те, що він розумний, я не заперечую, але ж бандюган, якого НІХТО ще й пальцем не чіпав... Думаю, що на всіх в кримінального генія є ДУЖЕ серйозний компромат.
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24.10.2024 13:32 Ответить
От якраз через компромат є сенс всю керівну верхівку ОП ліквідувати, а не сидіти у них на гачку до скону.

Причому, починати з Татарова. Бо саме він формує ці "папочки" з компроматом для ЗЄ та Єрмака.
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24.10.2024 13:52 Ответить
Так , що подихати , склавши лапки під ПОСІБНИКАМИ ТЕРРОРИСТІВ ЗЕ&Ермаками Татаровим і їх шістками на всіх рівнях? А ваш Іленко і « свобода» репетувала на виборах за ПІДРАШИСТНОГО ПОРНОШУТА🤢під час війни. Що вам поганого зробив Порошенко⁉️ Тільки ТЕРРОРИСТИ , руськіе фашисти , внутрішні вороги і неповноцінні обливають ойго брудом :» ліпецкая фабрика, « звів свого брата»………
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24.10.2024 15:21 Ответить
який він розумний - ******** кучми рижий.відтіля й фарт.
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24.10.2024 17:30 Ответить
ось нам, бидлу ніщебродському, відповідь від прокурорів інвалідів пенсіонерів.
на кого хвіст підняли? на хазяєв жизні?
то подохнете всі в окопах, але, що б до кінця тижня, забули тему прокуратури.
а, ви як собі уявляли, що бандитські синдикати проковтнуть?
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24.10.2024 13:22 Ответить
Не "правоохоронці", а "сторожові сявки ЗЄ" ((( Їм похріну, кому сраку вилизувати, варто пригадати Майдан - мєнти цілували в гузно ЗЕКА! Які ще можуть бути питання? Єдині, хто розвернувся і відмовився чинити злочини - це львівський "Беркут"! От їм варто було лишити цю горду назву, а решту перейменувати в "Обскубаних Пєтушар"!
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24.10.2024 13:24 Ответить
Ну от, вже і відкрито, онуки ментів поганих , стають 🤡 зеленського, мусорами ...
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24.10.2024 13:45 Ответить
"похріну, кому сраку вилизувати?...щось не пам'ятаю, щоб Пороху вилизували...(ніколи нікому нічого не похріну).
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24.10.2024 13:46 Ответить
Майже теж саме і в Чернігові. Безкарно, сфальфікуючи підстави, відстранили мера. Цькують його заступника та депутатів. Та й ще увесь бюджет підібрала там під себе військова ад-міністрація.
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24.10.2024 14:05 Ответить
А що, правоохоронці заважають меру та його мафії відмивати накрадені кошти?
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24.10.2024 14:06 Ответить
дороги - дороги - дороги.....
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24.10.2024 14:53 Ответить
Тобі точно ніхто не заважає вилизувати сраку найшашличнішому
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25.10.2024 06:45 Ответить
Бо спочатку Запоріжжя, а потім на черзі Дніпро. ******** ********овіч уже і так сєрчаєт...
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24.10.2024 14:12 Ответить
Зермак проти Філатова. Йо*ані зе-уроди !
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24.10.2024 14:20 Ответить
Заради очистки совісті. Є дуже порядні менти. Є.
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24.10.2024 14:23 Ответить
'Одного разу я на фронт привіз військовим зі 128 бригади та батальйону "Скала" роботизовану платформу, що їздить по землі та виконує різні завдання.' Джерело:
Платформу з китайським GPS чи без?
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24.10.2024 14:55 Ответить
А що привіз ти, зебілоїд?
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25.10.2024 06:46 Ответить
Зона військових дій поруч,що тут не зрозуміло для пана мера,все ваших руках.....
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24.10.2024 15:28 Ответить
В них наказ президента - здати Дніпро кацапам. Уже скільки міст на Донеччині так здали. Там теж правоохоронці блокували допомогу армії від мерій
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24.10.2024 15:37 Ответить
Цікаво б було узнати: яка кількість з дописувачів, що так гнівно зараз докоряють владі й зеленському, в19 му році за них голосували. Напевно не мала. Тому,панове, робіть кожен свою справу (якщо можете-на користь Перемоги).мені здається це й для украинских мерів буде корисним.
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24.10.2024 19:16 Ответить
конечно, гундосое чмо нипричем! он ничего не знал! царь xороший - бояре плоxие!
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25.10.2024 00:26 Ответить
Гундосик же ні на що не впливає, і нічим не керує, дайте йому ще одну Україну - аін навчится
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25.10.2024 06:48 Ответить
Українську мову ..староста московской церкви вдруг вспомнил.коряво правда ))
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25.10.2024 00:08 Ответить
ОЗУ "аБоріГєни" (Філатов+Корбан) були взмозі вкрасти всю "красну лінію" Дніпра (центр міста), і багато років висаджувати грошы в офшори, навіть за паркування!
Вірю, їм по силаx вальнути агента Козиря! не кажучи про більш дрібниx шавок, типу Татарова.
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25.10.2024 00:24 Ответить
Дик хто ж своїх скирдує? Це все один трест. Тільки в смутні часи щоб жити і не тужити треба якомога бурхливу діяльність, стрімити(що б не здогадались). А здача міст? Та перестаньте... Тамтешні вельможі, одна половина вже приготувались до касавороток, а інша чекає слушної нагоди свалити десь подалі.
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25.10.2024 02:00 Ответить
Лише українці СЕРЙОЗНО можуть обговорювати:
Якого єврея обрати наступним Гетьманом: НИНІШНЬОГО чи КОЛИШНЬОГО.
Усі ПРИТОМНІ нації обирають НАЦІОНАЛЬНОГО лідера, свою кровину, який НА ГЕНЕТИЧНОМУ рівні ЗАПРОГРАМОВАНИЙ служити своєму народу.
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25.10.2024 06:57 Ответить
 
 