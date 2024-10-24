Правоохранители блокируют помощь армии от горсовета Днепра. ВИДЕО
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что правоохранители осуществляют давление на горсовет и блокируют помощь армии.
Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, правоохранители превратились в "фактор национальной опасности".
"Приведу пример. Однажды я на фронт привез военным из 128 бригады и батальона "Скала" роботизированную платформу, которая ездит по земле и выполняет различные задачи. Но потом на мэрию открыли дело, потому что тот дрон не соответствует воздушному кодексу.
Нам фактически заблокировали возможность закупать дроны для армии. Ситуация скатывается уже к тому, что даже последний конченый мент- участковый начнет пинками гонять мэров. Потому что ему нужно оправдывать свое пребывание в тылу и делать на чужих судьбах "статистику". А еще у каждого из них есть руководство, которое поощряет этот бандитизм. Потому что считает, что так они окончательно затоксичат мэров накануне возможных выборов. Да, да, они уже придумали для этого специальный термин - "токсичить", - подчеркнул глава города.
Филатов отметил, что сейчас у города просто забрали возможность покупать технику военным.
"В Днепровской мэрии не осталось людей, которые могут подписывать для этого необходимые документы. Руководителю Департамента, где ранее ее закупали уже дважды выписали подозрения. По одному и тому же делу", - добавил мэр.
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А серед еліт досі не накопичилася критична маса, яка б змусила прибрати ЗЄ будь-яким способом?
Це ж лайно реально стоїть колом поперек будь-яких нормальних ініціатив. Воно заважає всьому і всім.
Причому, починати з Татарова. Бо саме він формує ці "папочки" з компроматом для ЗЄ та Єрмака.
на кого хвіст підняли? на хазяєв жизні?
то подохнете всі в окопах, але, що б до кінця тижня, забули тему прокуратури.
а, ви як собі уявляли, що бандитські синдикати проковтнуть?
Платформу з китайським GPS чи без?
Вірю, їм по силаx вальнути агента Козиря! не кажучи про більш дрібниx шавок, типу Татарова.
Якого єврея обрати наступним Гетьманом: НИНІШНЬОГО чи КОЛИШНЬОГО.
Усі ПРИТОМНІ нації обирають НАЦІОНАЛЬНОГО лідера, свою кровину, який НА ГЕНЕТИЧНОМУ рівні ЗАПРОГРАМОВАНИЙ служити своєму народу.