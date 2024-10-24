Правоохранители блокируют помощь армии от горсовета Днепра. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что правоохранители осуществляют давление на горсовет и блокируют помощь армии.

Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, правоохранители превратились в "фактор национальной опасности".

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"Приведу пример. Однажды я на фронт привез военным из 128 бригады и батальона "Скала" роботизированную платформу, которая ездит по земле и выполняет различные задачи. Но потом на мэрию открыли дело, потому что тот дрон не соответствует воздушному кодексу.

Нам фактически заблокировали возможность закупать дроны для армии. Ситуация скатывается уже к тому, что даже последний конченый мент- участковый начнет пинками гонять мэров. Потому что ему нужно оправдывать свое пребывание в тылу и делать на чужих судьбах "статистику". А еще у каждого из них есть руководство, которое поощряет этот бандитизм. Потому что считает, что так они окончательно затоксичат мэров накануне возможных выборов. Да, да, они уже придумали для этого специальный термин - "токсичить", - подчеркнул глава города.

Филатов отметил, что сейчас у города просто забрали возможность покупать технику военным.

"В Днепровской мэрии не осталось людей, которые могут подписывать для этого необходимые документы. Руководителю Департамента, где ранее ее закупали уже дважды выписали подозрения. По одному и тому же делу", - добавил мэр.

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