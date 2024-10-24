Правоохоронці блокують допомогу армії від міськради Дніпра. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що правоохоронці здійснюють тиск на міськраду та блокують допомогу армії.

Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, правоохоронці перетворилися на "фактор національної небезпеки".

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"Наведу приклад. Одного разу я на фронт привіз військовим зі 128 бригади та батальйону "Скала" роботизовану платформу, що їздить по землі та виконує різні завдання. Але потім на мерію відкрили справу, бо той дрон не відповідає повітряному кодексу. ...

Нам фактично заблокували можливість закуповувати дрони для армії. Ситуація скочується вже до того, що навіть останній кінчений мєнт-дільничий почне копняками ганяти мерів. Бо йому потрібно виправдовувати своє перебування в тилу та робити на чужих долях "статистику". А ще у кожного з них є керівництво, яке заохочує цей бандитизм. Бо вважає, що так вони остаточно затоксичать мерів напередодні можливих виборів. Так, так, вони вже вигадали для цього спеціальний термін - "токсичити", - наголосив очільник міста.

Філатов зазначив, що зараз у міста просто забрали можливість купувати техніку військовим.

"У Дніпровської мерії не залишилося людей, які можуть підписувати для цього необхідні документи. Керівнику Департаменту, де раніше її закуповували вже двічі повиписували підозри. За однією і тією ж справою", - додав мер.

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