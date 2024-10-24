Правоохоронці блокують допомогу армії від міськради Дніпра. ВIДЕО
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що правоохоронці здійснюють тиск на міськраду та блокують допомогу армії.
Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, правоохоронці перетворилися на "фактор національної небезпеки".
"Наведу приклад. Одного разу я на фронт привіз військовим зі 128 бригади та батальйону "Скала" роботизовану платформу, що їздить по землі та виконує різні завдання. Але потім на мерію відкрили справу, бо той дрон не відповідає повітряному кодексу. ...
Нам фактично заблокували можливість закуповувати дрони для армії. Ситуація скочується вже до того, що навіть останній кінчений мєнт-дільничий почне копняками ганяти мерів. Бо йому потрібно виправдовувати своє перебування в тилу та робити на чужих долях "статистику". А ще у кожного з них є керівництво, яке заохочує цей бандитизм. Бо вважає, що так вони остаточно затоксичать мерів напередодні можливих виборів. Так, так, вони вже вигадали для цього спеціальний термін - "токсичити", - наголосив очільник міста.
Філатов зазначив, що зараз у міста просто забрали можливість купувати техніку військовим.
"У Дніпровської мерії не залишилося людей, які можуть підписувати для цього необхідні документи. Керівнику Департаменту, де раніше її закуповували вже двічі повиписували підозри. За однією і тією ж справою", - додав мер.
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А серед еліт досі не накопичилася критична маса, яка б змусила прибрати ЗЄ будь-яким способом?
Це ж лайно реально стоїть колом поперек будь-яких нормальних ініціатив. Воно заважає всьому і всім.
Причому, починати з Татарова. Бо саме він формує ці "папочки" з компроматом для ЗЄ та Єрмака.
на кого хвіст підняли? на хазяєв жизні?
то подохнете всі в окопах, але, що б до кінця тижня, забули тему прокуратури.
а, ви як собі уявляли, що бандитські синдикати проковтнуть?
Платформу з китайським GPS чи без?
Вірю, їм по силаx вальнути агента Козиря! не кажучи про більш дрібниx шавок, типу Татарова.
Якого єврея обрати наступним Гетьманом: НИНІШНЬОГО чи КОЛИШНЬОГО.
Усі ПРИТОМНІ нації обирають НАЦІОНАЛЬНОГО лідера, свою кровину, який НА ГЕНЕТИЧНОМУ рівні ЗАПРОГРАМОВАНИЙ служити своєму народу.