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Новини
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Правоохоронці блокують допомогу армії від міськради Дніпра. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що правоохоронці здійснюють тиск на міськраду та блокують допомогу армії. 

Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, правоохоронці перетворилися на "фактор національної небезпеки".

Також дивіться: Філатов заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду. ВIДЕО

"Наведу приклад. Одного разу я на фронт привіз військовим зі 128 бригади та батальйону "Скала" роботизовану платформу, що їздить по землі та виконує різні завдання. Але потім на мерію відкрили справу, бо той дрон не відповідає повітряному кодексу. ...

Нам фактично заблокували можливість закуповувати дрони для армії. Ситуація скочується вже до того, що навіть останній кінчений мєнт-дільничий почне копняками ганяти мерів. Бо йому потрібно виправдовувати своє перебування в тилу та робити на чужих долях "статистику". А ще у кожного з них є керівництво, яке заохочує цей бандитизм. Бо вважає, що так вони остаточно затоксичать мерів напередодні можливих виборів. Так, так, вони вже вигадали для цього спеціальний термін - "токсичити", - наголосив очільник міста.

Філатов зазначив, що зараз у міста просто забрали можливість купувати техніку військовим. 

"У Дніпровської мерії не залишилося людей, які можуть підписувати для цього необхідні документи. Керівнику Департаменту, де раніше її закуповували вже двічі повиписували підозри. За однією і тією ж справою", - додав мер.

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Автор: 

Дніпро (3303) Правоохоронні органи (2708) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+29
Ну звичайні громадяни ладно...

А серед еліт досі не накопичилася критична маса, яка б змусила прибрати ЗЄ будь-яким способом?

Це ж лайно реально стоїть колом поперек будь-яких нормальних ініціатив. Воно заважає всьому і всім.
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24.10.2024 13:22 Відповісти
+22
Не "правоохоронці", а "сторожові сявки ЗЄ" ((( Їм похріну, кому сраку вилизувати, варто пригадати Майдан - мєнти цілували в гузно ЗЕКА! Які ще можуть бути питання? Єдині, хто розвернувся і відмовився чинити злочини - це львівський "Беркут"! От їм варто було лишити цю горду назву, а решту перейменувати в "Обскубаних Пєтушар"!
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24.10.2024 13:24 Відповісти
+14
Не допомогло загравання з зебандою?
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24.10.2024 13:18 Відповісти
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Не допомогло загравання з зебандою?
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24.10.2024 13:18 Відповісти
ZEІУДА ЗДІЙСНЮЄ САБОТАЖ Перемоги НА ВСІХ РІВНЯХ‼️ВСІХ БАНДИТІВ МАРОДЕРІ НА КРОВІ ЗСУ , ***** ЕРМАК&ТАТАРОВ З ЗГОДИ ЗЕ ПИ ТО РА
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24.10.2024 15:14 Відповісти
Ну звичайні громадяни ладно...

А серед еліт досі не накопичилася критична маса, яка б змусила прибрати ЗЄ будь-яким способом?

Це ж лайно реально стоїть колом поперек будь-яких нормальних ініціатив. Воно заважає всьому і всім.
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24.10.2024 13:22 Відповісти
А кого Ви відносите до "еліт"? Злочинців? Олігархів? Вбивць, як той самий Ахмєтка? З ЗЄ таким "елітам" домовитись дуже легко. Як на мене, найкращим варіантом на посаді був би Андрій Іллєнко - хрін би там домовились (але це малореально), або ж Порошенко (хоча й він бандита і вбивцю Ахмєтку не чіпав). Не підкажете історію злету від звичайного "бригадного пацика" до найбагатшого виродка країни? Щось про це фільми не знімають... Те, що він розумний, я не заперечую, але ж бандюган, якого НІХТО ще й пальцем не чіпав... Думаю, що на всіх в кримінального генія є ДУЖЕ серйозний компромат.
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24.10.2024 13:32 Відповісти
От якраз через компромат є сенс всю керівну верхівку ОП ліквідувати, а не сидіти у них на гачку до скону.

Причому, починати з Татарова. Бо саме він формує ці "папочки" з компроматом для ЗЄ та Єрмака.
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24.10.2024 13:52 Відповісти
Так , що подихати , склавши лапки під ПОСІБНИКАМИ ТЕРРОРИСТІВ ЗЕ&Ермаками Татаровим і їх шістками на всіх рівнях? А ваш Іленко і « свобода» репетувала на виборах за ПІДРАШИСТНОГО ПОРНОШУТА🤢під час війни. Що вам поганого зробив Порошенко⁉️ Тільки ТЕРРОРИСТИ , руськіе фашисти , внутрішні вороги і неповноцінні обливають ойго брудом :» ліпецкая фабрика, « звів свого брата»………
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24.10.2024 15:21 Відповісти
який він розумний - ******** кучми рижий.відтіля й фарт.
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24.10.2024 17:30 Відповісти
ось нам, бидлу ніщебродському, відповідь від прокурорів інвалідів пенсіонерів.
на кого хвіст підняли? на хазяєв жизні?
то подохнете всі в окопах, але, що б до кінця тижня, забули тему прокуратури.
а, ви як собі уявляли, що бандитські синдикати проковтнуть?
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24.10.2024 13:22 Відповісти
Не "правоохоронці", а "сторожові сявки ЗЄ" ((( Їм похріну, кому сраку вилизувати, варто пригадати Майдан - мєнти цілували в гузно ЗЕКА! Які ще можуть бути питання? Єдині, хто розвернувся і відмовився чинити злочини - це львівський "Беркут"! От їм варто було лишити цю горду назву, а решту перейменувати в "Обскубаних Пєтушар"!
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24.10.2024 13:24 Відповісти
Ну от, вже і відкрито, онуки ментів поганих , стають 🤡 зеленського, мусорами ...
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24.10.2024 13:45 Відповісти
"похріну, кому сраку вилизувати?...щось не пам'ятаю, щоб Пороху вилизували...(ніколи нікому нічого не похріну).
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24.10.2024 13:46 Відповісти
Майже теж саме і в Чернігові. Безкарно, сфальфікуючи підстави, відстранили мера. Цькують його заступника та депутатів. Та й ще увесь бюджет підібрала там під себе військова ад-міністрація.
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24.10.2024 14:05 Відповісти
А що, правоохоронці заважають меру та його мафії відмивати накрадені кошти?
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24.10.2024 14:06 Відповісти
дороги - дороги - дороги.....
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24.10.2024 14:53 Відповісти
Тобі точно ніхто не заважає вилизувати сраку найшашличнішому
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25.10.2024 06:45 Відповісти
Бо спочатку Запоріжжя, а потім на черзі Дніпро. ******** ********овіч уже і так сєрчаєт...
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24.10.2024 14:12 Відповісти
Зермак проти Філатова. Йо*ані зе-уроди !
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24.10.2024 14:20 Відповісти
Заради очистки совісті. Є дуже порядні менти. Є.
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24.10.2024 14:23 Відповісти
'Одного разу я на фронт привіз військовим зі 128 бригади та батальйону "Скала" роботизовану платформу, що їздить по землі та виконує різні завдання.' Джерело:
Платформу з китайським GPS чи без?
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24.10.2024 14:55 Відповісти
А що привіз ти, зебілоїд?
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25.10.2024 06:46 Відповісти
Зона військових дій поруч,що тут не зрозуміло для пана мера,все ваших руках.....
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24.10.2024 15:28 Відповісти
В них наказ президента - здати Дніпро кацапам. Уже скільки міст на Донеччині так здали. Там теж правоохоронці блокували допомогу армії від мерій
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24.10.2024 15:37 Відповісти
Цікаво б було узнати: яка кількість з дописувачів, що так гнівно зараз докоряють владі й зеленському, в19 му році за них голосували. Напевно не мала. Тому,панове, робіть кожен свою справу (якщо можете-на користь Перемоги).мені здається це й для украинских мерів буде корисним.
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24.10.2024 19:16 Відповісти
конечно, гундосое чмо нипричем! он ничего не знал! царь xороший - бояре плоxие!
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25.10.2024 00:26 Відповісти
Гундосик же ні на що не впливає, і нічим не керує, дайте йому ще одну Україну - аін навчится
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25.10.2024 06:48 Відповісти
Українську мову ..староста московской церкви вдруг вспомнил.коряво правда ))
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25.10.2024 00:08 Відповісти
ОЗУ "аБоріГєни" (Філатов+Корбан) були взмозі вкрасти всю "красну лінію" Дніпра (центр міста), і багато років висаджувати грошы в офшори, навіть за паркування!
Вірю, їм по силаx вальнути агента Козиря! не кажучи про більш дрібниx шавок, типу Татарова.
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25.10.2024 00:24 Відповісти
Дик хто ж своїх скирдує? Це все один трест. Тільки в смутні часи щоб жити і не тужити треба якомога бурхливу діяльність, стрімити(що б не здогадались). А здача міст? Та перестаньте... Тамтешні вельможі, одна половина вже приготувались до касавороток, а інша чекає слушної нагоди свалити десь подалі.
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25.10.2024 02:00 Відповісти
Лише українці СЕРЙОЗНО можуть обговорювати:
Якого єврея обрати наступним Гетьманом: НИНІШНЬОГО чи КОЛИШНЬОГО.
Усі ПРИТОМНІ нації обирають НАЦІОНАЛЬНОГО лідера, свою кровину, який НА ГЕНЕТИЧНОМУ рівні ЗАПРОГРАМОВАНИЙ служити своєму народу.
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25.10.2024 06:57 Відповісти
 
 