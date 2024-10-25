На фронте произошло 125 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 125. Оккупанты особенно активно действуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами были районы населенных пунктов Нововасильевка, Старая Гута, Басовка, Лесковщина, Покровка, Уланово, Бояро-Лежачие и Бобылевка. Авиация противника нанесла удар по району населенного пункта Бобылевка.

Также враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 24 КАБ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска отражают атаки россиян в районе Волчанска.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки на Купянском направлении. Идет бой в районе Вишневого.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время состоялось три боевых столкновения.

Продолжаются бои в районе Часова Яра на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Авиаудару подверглась Новоегоровка.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковал позиции наших войск, бои продолжаются в районе Торецка. Авиация противника нанесла удары по Торецку, Дружбе, Троицкому и Катериновке, сбросив пять КАБов.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Селидово, Красный Яр, Крутой Яр, Лисовка и Миролюбовка идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 35 попыток штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается пять боестолкновений в районах Острое, Катериновка и Новодмитровка. Двадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками.

На Времевском направлении было отражено десять штурмовых действий противника в районах Богоявленки и Новоукраинки, семь вражеских штурмов продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка, за сегодня сбросили 13 КАБов.

На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, получили жесткий отпор.