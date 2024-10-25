На фронті відбулося 125 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти особливо активно діють на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Ворог не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами були райони населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Басівка, Лісківщина, Покровка, Уланове, Бояро-Лежачі та Бобилівка. Авіація противника завдала удару по району населеного пункту Бобилівка.

Також ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 24 КАБ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська відбивають атаки росіян у районі Вовчанська.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій в районі Вишневого.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час відбулось три бойових зіткнення.

Тривають бої в районі Часового Яру Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Авіаудару зазнала Новоєгорівка.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації атакував позиції наших військ, бої тривають в районі Торецька. Авіація противника завдала ударів по Торецьку, Дружбі, Троїцькому та Катеринівці, скинувши п’ять КАБів.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Селидове, Красний Яр, Крутий Яр, Лисівка та Миролюбівка точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 35 спроб штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Двадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито десять штурмових дій противника в районах Богоявленки та Новоукраїнки, сім ворожих штурмів продовжуються.

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Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовують авіацію по районх населених пунктів Новоандріївка, Новоданилівка та Мала Токмачка, за сьогодні скинули 13 КАБів.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися витіснити наші підрозділи з займаних позицій, отримали жорстку відсіч.