Украина заблокировала участие РФ в бюро Водной конвенции
Во время заседания 10-го совещания сторон Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер Украина заблокировала участие России в составе бюро Водной конвенции.
Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время конференции украинская делегация представила экологическую ситуацию в Украине, в частности последствия многочисленных нарушений со стороны РФ, которые привели к экологической катастрофе после подрыва Каховской ГЭС, загрязнения реки Сейм и других. Делегаты призвали страны объединить усилия для справедливости и привлечения России к ответственности за экологические преступления, включая те, которые касаются водных ресурсов.
На общей сессии представитель Минприроды представил Национальный план Украины по трансграничному сотрудничеству и мониторингу водных ресурсов.
"В ходе голосования было принято решение о включении представительницы Госводагентства от Украины в состав Бюро Водной конвенции на период 2025-2027 гг. Это открывает для Украины новые возможности для активного участия в трансграничном сотрудничестве в направлении сохранения, очистки и мониторинга водных ресурсов. И главное, мы будем продолжать работать над тем, чтобы Россия была справедливо наказана за совершенные преступления против окружающей среды", - отметила первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.
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