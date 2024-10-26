Украина заблокировала участие РФ в бюро Водной конвенции

Во время заседания 10-го совещания сторон Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер Украина заблокировала участие России в составе бюро Водной конвенции.

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время конференции украинская делегация представила экологическую ситуацию в Украине, в частности последствия многочисленных нарушений со стороны РФ, которые привели к экологической катастрофе после подрыва Каховской ГЭС, загрязнения реки Сейм и других. Делегаты призвали страны объединить усилия для справедливости и привлечения России к ответственности за экологические преступления, включая те, которые касаются водных ресурсов.

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На общей сессии представитель Минприроды представил Национальный план Украины по трансграничному сотрудничеству и мониторингу водных ресурсов.

"В ходе голосования было принято решение о включении представительницы Госводагентства от Украины в состав Бюро Водной конвенции на период 2025-2027 гг. Это открывает для Украины новые возможности для активного участия в трансграничном сотрудничестве в направлении сохранения, очистки и мониторинга водных ресурсов. И главное, мы будем продолжать работать над тем, чтобы Россия была справедливо наказана за совершенные преступления против окружающей среды", - отметила первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

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