Україна заблокувала участь РФ у бюро Водної конвенції

Під час засідання 10-ї наради сторін Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер Україна заблокувала участь Росії у складі бюро Водної конвенції.

Про це у повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час конференції українська делегація представила екологічну ситуацію в Україні, зокрема наслідки численних порушень з боку РФ, що призвели до екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС, забруднення річки Сейм та інших. Делегати закликали країни об’єднати зусилля задля справедливості та притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини, включно з тими, що стосуються водних ресурсів.

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На загальній сесії представник Міндовкілля презентував Національний план України з транскордонного співробітництва та моніторингу водних ресурсів.

"У ході голосування було ухвалено рішення про включення представниці Держводагентства від України до складу Бюро Водної конвенції на період 2025-2027 рр. Це відкриває для України нові можливості для активної участі у транскордонній співпраці в напрямку збереження, очищення та моніторингу водних ресурсів. І головне, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб Росія була справедливо покарана за вчинені злочини проти довкілля", – зазначила перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

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