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Войска РФ атаковали село на Харьковщине: погиб мужчина

Удар по Харківщині

Сегодня, 26 октября 2024 года, войска РФ нанесли удар по селу Радьково на Харьковщине, погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОГА.

"Из-под завалов частного жилого дома в селе Радьково Чугуевского района, спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили по Харьковщине.

Автор: 

обстрел (27972) Харьковщина (5577) жертва (308)


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26.10.2024 15:07 Ответить
 
 