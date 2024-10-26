Войска РФ атаковали село на Харьковщине: погиб мужчина
Сегодня, 26 октября 2024 года, войска РФ нанесли удар по селу Радьково на Харьковщине, погиб мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОГА.
"Из-под завалов частного жилого дома в селе Радьково Чугуевского района, спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили по Харьковщине.
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показать весь комментарий26.10.2024 15:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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