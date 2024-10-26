Війська РФ атакували село на Харківщині: загинув чоловік
Сьогодні, 26 жовтня 2024 року, війська РФ завдали удару по селу Радькове на Харківщині, загинув чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.
"З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили по Харківщині.
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показати весь коментар26.10.2024 15:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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