Війська РФ атакували село на Харківщині: загинув чоловік

Сьогодні, 26 жовтня 2024 року, війська РФ завдали удару по селу Радькове на Харківщині, загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.

"З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти минулої доби чотири рази атакували в районі Вовчанська, втрати ворога становлять 139 осіб, - ОТУ "Харків"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили по Харківщині.