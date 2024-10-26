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Війська РФ атакували село на Харківщині: загинув чоловік

Удар по Харківщині

Сьогодні, 26 жовтня 2024 року, війська РФ завдали удару по селу Радькове на Харківщині, загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.

"З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти минулої доби чотири рази атакували в районі Вовчанська, втрати ворога становлять 139 осіб, - ОТУ "Харків"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили по Харківщині.

Автор: 

обстріл (29282) Харківщина (6054) жертва (257)


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26.10.2024 15:07 Відповісти
 
 