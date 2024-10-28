Поставка Украине ракет Taurus не сделает Германию стороной войны, - лидер оппозиции Мерц

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Мерц ответил на высказывания ультралевых Сары Вагенкнехт, которая является противницей предоставления Украине любой военной помощи.

"Поставка Taurus - это что угодно, но не вступление в войну. Кстати, госпожа Вагенкнехт это знает", - заявил Мерц.

Он добавил, что крылатые ракеты дадут Украине возможность защититься от войны России, которая нарушает международное право.

"Такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Украине оружие большой дальности", - добавил Мерц.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди немецких политиков нет единства по этому вопросу.

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