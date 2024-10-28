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Поставка Украине ракет Taurus не сделает Германию стороной войны, - лидер оппозиции Мерц

Фрідріх Мерц

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Мерц ответил на высказывания ультралевых Сары Вагенкнехт, которая является противницей предоставления Украине любой военной помощи.

"Поставка Taurus - это что угодно, но не вступление в войну. Кстати, госпожа Вагенкнехт это знает", - заявил Мерц.

Он добавил, что крылатые ракеты дадут Украине возможность защититься от войны России, которая нарушает международное право.

"Такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Украине оружие большой дальности", - добавил Мерц.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди немецких политиков нет единства по этому вопросу.

Также читайте: В отличие от Шольца, "политический Берлин" поддерживает передачу дальнобойного оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман

Автор: 

Германия (7082) ракеты (3620)


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От і поясніть це доступно пану Шольцу
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28.10.2024 10:50 Ответить
там продайте нам ці ракети, куплене значить наше.
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28.10.2024 10:52 Ответить
А Шольцу по цимбалах!
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28.10.2024 10:54 Ответить
Шольц робить усе, як скаже Байден/Салліван
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28.10.2024 14:25 Ответить
Аці все жують і пережовують .
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28.10.2024 10:55 Ответить
Шольцу краще бачить зі своєї ракушки, не хвилюйте його.
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28.10.2024 10:57 Ответить
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд та позицію-респект...
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28.10.2024 11:00 Ответить
CDU виграють вибори та збільшать військову допомогу. Про це всі говорять. Шольц заграє з російською електоратною ватою, але це йому не допоможе.
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28.10.2024 11:00 Ответить
 
 