Поставка Україні ракет Taurus не зробить Німеччину стороною війни, - лідер опозиції Мерц
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччиною стороною війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.
Мерц відповів на висловлювання ультралівих Сари Вагенкнехт, яка є противницею надання Україні будь-якої військової допомоги.
"Поставка Taurus - це що завгодно, але не вступ у війну. До речі, пані Вагенкнехт це знає", - заявив Мерц.
Він додав, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захиститися від війни Росії, яка порушує міжнародне право.
"Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю великої дальності", – додав Мерц.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль