Поставка Україні ракет Taurus не зробить Німеччину стороною війни, - лідер опозиції Мерц

Фрідріх Мерц

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччиною стороною війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Tagesschau.

Мерц відповів на висловлювання ультралівих Сари Вагенкнехт, яка є противницею надання Україні будь-якої військової допомоги.

"Поставка Taurus - це що завгодно, але не вступ у війну. До речі, пані Вагенкнехт це знає", - заявив Мерц.

Він додав, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захиститися від війни Росії, яка порушує міжнародне право.

"Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю великої дальності", – додав Мерц.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відміну від Шольца, "політичний Бе'рлін" підтримує передачу далекобійної зброї Україні, - голова комітету з оборони Європарламенту Штрак-Циммерман

Німеччина (7735) ракети (4183) Taurus Таурус (58)
От і поясніть це доступно пану Шольцу
28.10.2024 10:50 Відповісти
там продайте нам ці ракети, куплене значить наше.
28.10.2024 10:52 Відповісти
А Шольцу по цимбалах!
28.10.2024 10:54 Відповісти
Шольц робить усе, як скаже Байден/Салліван
28.10.2024 14:25 Відповісти
Аці все жують і пережовують .
28.10.2024 10:55 Відповісти
Шольцу краще бачить зі своєї ракушки, не хвилюйте його.
28.10.2024 10:57 Відповісти
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд та позицію-респект...
28.10.2024 11:00 Відповісти
CDU виграють вибори та збільшать військову допомогу. Про це всі говорять. Шольц заграє з російською електоратною ватою, але це йому не допоможе.
28.10.2024 11:00 Відповісти
 
 