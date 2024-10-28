Поставка Україні ракет Taurus не зробить Німеччину стороною війни, - лідер опозиції Мерц

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччиною стороною війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Мерц відповів на висловлювання ультралівих Сари Вагенкнехт, яка є противницею надання Україні будь-якої військової допомоги.

"Поставка Taurus - це що завгодно, але не вступ у війну. До речі, пані Вагенкнехт це знає", - заявив Мерц.

Він додав, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захиститися від війни Росії, яка порушує міжнародне право.

"Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю великої дальності", – додав Мерц.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

