Основные усилия враг прикладывает на Покровском и Кураховском направлениях, активно действует на Лиманском, Купянском и Времевском направлениях, - Генштаб

Сегодня, по состоянию на 16:00, количество вражеских атак на фронте возросло до 92. Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины от всех атак. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском, Купянском и Времевском направлениях.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. В частности, враг бил управляемыми авиабомбами по районам Беловодов, Юнаковки, Журавки и Басовки. От артобстрелов сегодня пострадали Басовка, Ободы, Александровка, Белокопытово, Бояро-Лежачие, Прогресс, Воробьевка и Медведевка. Из РСЗО оккупанты били по Стариково, Яблоновке и Заречью. Также враг нанес четырнадцать авиационных ударов, применив 22 КАБ по Курской области РФ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и неуправляемыми авиационными ракетами - по Меловому.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы неподалеку Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой. Бои продолжаются в шести локациях. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодня уже сбросил 12 авиационных бомб.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. С начала суток украинские воины отбили уже пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник нанес авиаудары пятью КАБами по Северску и по району Стародубовки.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Часова Яра и Ступочек. Сейчас продолжается атака оккупантов. Авиация оккупантов нанесла удары по Часову Яру, Стенкам и Александро-Шультиному, применялись авиабомбы и неуправляемые авиаракеты.

На Торецком направлении украинские защитники отбили вражескую атаку в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 17 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки. В настоящее время продолжается 19 боестолкновений.

На Времевском направлении захватчики провели восемь атак позиций украинских войск вблизи Богоявленки и Новоукраинки. Два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг применяет бомбардировочную авиацию, бил по району Малой Токмачки, сбросив при этом 16 авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удар неуправляемыми авиаракетами по Николаевке.