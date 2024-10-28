Основні зусилля ворог прикладає на Покровському та Курахівському напрямках, активно діє на Лиманському, Куп’янському та Времівському напрямках, - Генштаб

Сьогодні, станом на 16:00, кількість ворожих атак на фронті зросла до 92. Основні зусилля окупанти і далі прикладають на Покровському та Курахівському напрямках, де провели більш ніж половину від усіх атак. Окрім того, окупанти активно діють на Лиманському, Куп’янському та Времівському напрямках.

Ситуація на півночі

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, ворог бив керованими авіабомбами по районах Біловодів, Юнаківки, Журавки та Басівки. Від артобстрілів сьогодні постраждали Басівка, Ободи, Олександрівка, Білокопитове, Бояро-Лежачі, Прогрес, Вороб’ївка та Медведівка. З РСЗВ окупанти били по Стариковому, Яблунівці та Заріччю. Також ворон завдав чотирнадцять авіаційних ударів, застосувавши 22 КАБ по Курській області РФ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та некерованими авіаційними ракетами - по Міловому.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми неподалік Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Бої тривають у шести локаціях. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 12 авіаційних бомб.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського. З початку доби українські воїни відбили вже п’ять атак, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник завдав авіаударів п’ятьма КАБами по Сіверську та по району Стародубівки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок. Наразі триває атака окупантів. Авіація окупантів завдала ударів по Часовому Яру, Стінкам та Олександро-Шультиному, застосовувалися авіабомби та некеровані авіаракети.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили ворожу атаку в районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 17 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському напрямку загарбники 29 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки. На даний час триває 19 боєзіткнень.

На Времівському напрямку загарбники провели вісім атак позицій українських військ поблизу Богоявленки та Новоукраїнки. Два боєзіткнення тривають.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку ворог застосовує бомбардувальну авіацію, бив по району Малої Токмачки, скинувши при цьому 16 авіабомб.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів. Завдав удару некерованими авіаракетами по Миколаївці.