Минобороны Румынии предлагает сбивать дроны, нарушившие воздушное пространство страны

Министерство обороны подготовило законопроект, которым предлагается сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

Законопроект, который накануне был вынесен на публичное обсуждение, устанавливает конкретные условия для Румынии по контролю за использованием ее воздушного пространства как пилотируемыми аппаратами, так и БПЛА.

"Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи границы с Румынией", - говорится в проекте закона.

В Минобороны Румынии отметили, что на уровне ЕС продолжается поиск единого подхода к дронам, а также по "принятию мер по противодействию рискам".

Предложенные меры являются постепенными: от установления местонахождения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

В то же время пилотируемый летательный аппарат, который летит без разрешения, может быть уничтожен только в том случае, если он совершил атаку или агрессивно отреагировал на перехват.

Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, можно уничтожить, обезвредить или взять под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение - крайняя мера.

В законе также отмечается, что союзные системы, находящиеся в Румынии, также могут участвовать в любых действиях, в соответствии с договорами о коллективной обороне с НАТО и членами ЕС.

Напомним, в Румынии уже неоднократно находили обломки ударных БПЛА, которыми Россия атакует Украину.