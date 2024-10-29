РУС
Минобороны Румынии предлагает сбивать дроны, нарушившие воздушное пространство страны

Міноборони Румунії пропонує збивати дрони, які залітають до країни

Министерство обороны подготовило законопроект, которым предлагается сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Законопроект, который накануне был вынесен на публичное обсуждение, устанавливает конкретные условия для Румынии по контролю за использованием ее воздушного пространства как пилотируемыми аппаратами, так и БПЛА.

"Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи границы с Румынией", - говорится в проекте закона.

В Минобороны Румынии отметили, что на уровне ЕС продолжается поиск единого подхода к дронам, а также по "принятию мер по противодействию рискам".

Смотрите: Россиянин поднял руки вверх и идет в плен за украинским дроном. ВИДЕО

Предложенные меры являются постепенными: от установления местонахождения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

В то же время пилотируемый летательный аппарат, который летит без разрешения, может быть уничтожен только в том случае, если он совершил атаку или агрессивно отреагировал на перехват.

Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, можно уничтожить, обезвредить или взять под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение - крайняя мера.

В законе также отмечается, что союзные системы, находящиеся в Румынии, также могут участвовать в любых действиях, в соответствии с договорами о коллективной обороне с НАТО и членами ЕС.

Также смотрите: Передавал врагу информацию о локациях ВСУ в Волчанске: СБУ разоблачила агента ГРУ РФ. ФОТО

Напомним, в Румынии уже неоднократно находили обломки ударных БПЛА, которыми Россия атакует Украину.

29.10.2024 11:58 Ответить
#цеескалація
Так что ти, Моржовий Хрєн, подумай, хорошєнько подумай.
29.10.2024 12:00 Ответить
Ну це якись треш-для того щоб збити ворожий дрон потрібен ще якись закон. Вони що зовсім з глузду з"їхали. Таку дурню ще і на обговорення. Жах.
29.10.2024 12:00 Ответить
А ната дозволить? То ''червоні лінії '', ''ескулапція"
29.10.2024 12:01 Ответить
Та не треба! Нехай літають..
29.10.2024 12:01 Ответить
Які рішучі і мужні люди... Пригадалась примовка часів ДСВ про румунське вояцтво: "Антонеску дав наказ всім румунам - на Кавказ! А румуна нє дурной - на куруцу і домой!"
29.10.2024 12:01 Ответить
Пам'ятаєте, як на прикінці 80х всі почали за кордон їздити всілякий хлам там продавати, а назад везти всілякі світери босс, гуссі, сервізи і т.і...і мій тато поїхав. Туди - торби зі всілякими викрутками, шурупами, дитячими іграшками - а назад отой сервіз й светри..хз навіщо..так от..браві румуни тоді зупинили потяг, вивели всіх на перон, поставили розтрільну команду, офіцер зачитав вирок..солдатня автомати підняла - офіцер заіржав й сказав - шутка!!

Отакі рішучі....я оцю хрінь на все диття запам'ятала..
29.10.2024 12:20 Ответить
А по ракетам будет отдельный закон?
29.10.2024 12:05 Ответить
ага, а по ядерній ще окремий
29.10.2024 12:10 Ответить
Не тільки по ракетам, а ще й по літакам....
29.10.2024 12:11 Ответить
Так читаєш новини про НАТУ й думаєш: чого кацапи вошкаються? Через білорусію точно до Ла-Манша вже дійшли б.
29.10.2024 12:13 Ответить
О це швидкість. Починають здогадуватися,що треба Румунію захищати. Деменція в Білому домі не дає цього робити?
29.10.2024 12:23 Ответить
сміливо...
29.10.2024 12:33 Ответить
Без жартів , пропоную руминам сміливо збивати ВСЕ ,
що рухається над їхніми головами 😒
29.10.2024 12:53 Ответить
Що, серйозно!?)
29.10.2024 12:53 Ответить
Добре що не війна,бо країнам нати скільки законів треба було б приймати на кожну кулю,снаряд,бомби ракети,а ще якщо по калібрах поділити
29.10.2024 13:01 Ответить
Отже,якщо не атакує - хай дрон з 50 кг. тротилу, або і атомна ракета літає над Румунією?? А тепер буде цілий Закон!! Як повинен діяти уряд,якщо бомба літає над твоєю головою....А атакує це як?? Вже вибухнула, чи тільки летить у сторону дитсадка??Путін регоче....
29.10.2024 14:53 Ответить
НЕ несите хрни! Румыния не находится в состоянии войны, и для действий в случае нарушения воздушной границы явно есть определённый протокол!
29.10.2024 18:01 Ответить
 
 