УКР
Міноборони Румунії пропонує збивати дрони, що порушили повітряний простір країни

Міноборони Румунії пропонує збивати дрони, які залітають до країни

Міністерство оборони підготувало законопроєкт, яким пропонується збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Законопроєкт, що напередодні було винесено на публічне обговорення, встановлює конкретні умови для Румунії щодо контролю за використанням її повітряного простору як пілотованими апаратами, так і БПЛА.

"Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією", - йдеться в проєкті закону.

У Міноборони Румунії зазначили, що на рівні ЄС триває пошук єдиного підходу щодо дронів, а також щодо "вжиття заходів із протидії ризикам".

Російський дрон пролетів критично близько від Хмельницької АЕС, – "Енергоатом"

Запропоновані заходи є поступовими: від встановлення місцеперебування та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Водночас пілотований літальний апарат, який летить без дозволу, може бути знищено лише в тому випадку, якщо він здійснив атаку або агресивно відреагував на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можна знищити, знешкодити або взяти під контроль залежно від рівня загрози. Знищення - крайній захід.

У законі також зазначається, що союзні системи, які перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.

Спроби незаконного перетину кордону найчастіше фіксуються у напрямку Румунії та Молдови, - ДПСУ

Нагадаємо, у Румунії вже неодноразово знаходили уламки ударних БПЛА, якими Росія атакує Україну.

безпілотник (4904) Румунія (1246)
+16
Ну це якись треш-для того щоб збити ворожий дрон потрібен ще якись закон. Вони що зовсім з глузду з"їхали. Таку дурню ще і на обговорення. Жах.
29.10.2024 12:00 Відповісти
+9
Та не треба! Нехай літають..
29.10.2024 12:01 Відповісти
+7
Так читаєш новини про НАТУ й думаєш: чого кацапи вошкаються? Через білорусію точно до Ла-Манша вже дійшли б.
29.10.2024 12:13 Відповісти
29.10.2024 11:58 Відповісти
#цеескалація
Так что ти, Моржовий Хрєн, подумай, хорошєнько подумай.
29.10.2024 12:00 Відповісти
Ну це якись треш-для того щоб збити ворожий дрон потрібен ще якись закон. Вони що зовсім з глузду з"їхали. Таку дурню ще і на обговорення. Жах.
29.10.2024 12:00 Відповісти
А ната дозволить? То ''червоні лінії '', ''ескулапція"
29.10.2024 12:01 Відповісти
Та не треба! Нехай літають..
29.10.2024 12:01 Відповісти
Які рішучі і мужні люди... Пригадалась примовка часів ДСВ про румунське вояцтво: "Антонеску дав наказ всім румунам - на Кавказ! А румуна нє дурной - на куруцу і домой!"
29.10.2024 12:01 Відповісти
Пам'ятаєте, як на прикінці 80х всі почали за кордон їздити всілякий хлам там продавати, а назад везти всілякі світери босс, гуссі, сервізи і т.і...і мій тато поїхав. Туди - торби зі всілякими викрутками, шурупами, дитячими іграшками - а назад отой сервіз й светри..хз навіщо..так от..браві румуни тоді зупинили потяг, вивели всіх на перон, поставили розтрільну команду, офіцер зачитав вирок..солдатня автомати підняла - офіцер заіржав й сказав - шутка!!

Отакі рішучі....я оцю хрінь на все диття запам'ятала..
29.10.2024 12:20 Відповісти
А по ракетам будет отдельный закон?
29.10.2024 12:05 Відповісти
ага, а по ядерній ще окремий
29.10.2024 12:10 Відповісти
Не тільки по ракетам, а ще й по літакам....
29.10.2024 12:11 Відповісти
Так читаєш новини про НАТУ й думаєш: чого кацапи вошкаються? Через білорусію точно до Ла-Манша вже дійшли б.
29.10.2024 12:13 Відповісти
О це швидкість. Починають здогадуватися,що треба Румунію захищати. Деменція в Білому домі не дає цього робити?
29.10.2024 12:23 Відповісти
сміливо...
29.10.2024 12:33 Відповісти
Без жартів , пропоную руминам сміливо збивати ВСЕ ,
що рухається над їхніми головами 😒
29.10.2024 12:53 Відповісти
Що, серйозно!?)
29.10.2024 12:53 Відповісти
Добре що не війна,бо країнам нати скільки законів треба було б приймати на кожну кулю,снаряд,бомби ракети,а ще якщо по калібрах поділити
29.10.2024 13:01 Відповісти
Отже,якщо не атакує - хай дрон з 50 кг. тротилу, або і атомна ракета літає над Румунією?? А тепер буде цілий Закон!! Як повинен діяти уряд,якщо бомба літає над твоєю головою....А атакує це як?? Вже вибухнула, чи тільки летить у сторону дитсадка??Путін регоче....
29.10.2024 14:53 Відповісти
НЕ несите хрни! Румыния не находится в состоянии войны, и для действий в случае нарушения воздушной границы явно есть определённый протокол!
29.10.2024 18:01 Відповісти
 
 