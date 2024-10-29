Міноборони Румунії пропонує збивати дрони, що порушили повітряний простір країни

Міністерство оборони підготувало законопроєкт, яким пропонується збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Законопроєкт, що напередодні було винесено на публічне обговорення, встановлює конкретні умови для Румунії щодо контролю за використанням її повітряного простору як пілотованими апаратами, так і БПЛА.

"Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією", - йдеться в проєкті закону.

У Міноборони Румунії зазначили, що на рівні ЄС триває пошук єдиного підходу щодо дронів, а також щодо "вжиття заходів із протидії ризикам".

Запропоновані заходи є поступовими: від встановлення місцеперебування та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Водночас пілотований літальний апарат, який летить без дозволу, може бути знищено лише в тому випадку, якщо він здійснив атаку або агресивно відреагував на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можна знищити, знешкодити або взяти під контроль залежно від рівня загрози. Знищення - крайній захід.

У законі також зазначається, що союзні системи, які перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.

Нагадаємо, у Румунії вже неодноразово знаходили уламки ударних БПЛА, якими Росія атакує Україну.