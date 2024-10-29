Польские СМИ со ссылкой на "слугу народа" Николая Стефанчука написали об окончании войны и выборах через 6-9 месяцев, нардеп говорит, что это фейк
Польское издание Wiadomości w Onet опубликовало разговор с народным депутатом из фракции "Слуга народа", братом главы Верховной Рады Николаем Стефанчуком, где тот утверждает, что выборы президента Украины состоятся через шесть-девять месяцев, потому что война уже закончится победой. Сам нардеп такой разговор с польским журналистом отрицает.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Издание Буквы приводит часть статьи польского журналиста Марцина Вырвала, которая касается Николая Стефанчука:
"Выборы президента Украины пройдут через шесть месяцев, максимум девять, - говорит Николай Стефанчук, когда мы в узком кругу ужинаем в забронированном зале ресторана в Хмельницком. Николай Стефанчук, народный депутат от партии "Слуга народа", а также брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука выглядит уверенным в том, о чем говорит.
- Но, по украинской конституции, для того, чтобы прошли выборы, сначала должна закончиться война.
- Ну, да, - подтверждает Стефанчук.
- И как же она закончится?
- Россия отдает все территории, которые захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации.
- Этот сценарий, он... немного нереален?
- Вовсе нет.
Журналист отмечает, что эти слова не последнего украинского политика настолько неожиданные, что уже после встречи он прислал ему смс с вопросом, точно ли его можно цитировать. Стефанчук мгновенно ответил: "Конечно".
Народный депутат всю изложенную в польском СМИ информацию отрицает, и утверждает, что с журналистом не общался.
"Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака, в основу которой легла статья польского журналиста Марцина Вырвала в издании Wiadomości w Onet, распространяющая ложные сведения и утверждающая, будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался о сроках проведения выборов через 6-9 месяцев. Это является абсолютной и откровенной ложью", - написал Стефанчук в фейсбуке.
"Слуга народа" подчеркнул, что пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может.
"Сегодня мы имеем План Победы Украины и должны следовать согласно его пунктов. Любые разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться исключительно только после Победы Украины", говорится в заметке.
"журналісти"... нагадує анекдот:
Вчений відкриває газету а там заголовок: "Вчені навчилися клонувати людину!"
Вчений роздратовано телефонує до редакції і каже:
- Мі лише привідкрили завісу біоінженерії і подивилися в майбутнє!
На наступний день вчений відкриває газету, а там:
"Вчені вигадали машину часу"
-- Нашо?
-- Бо масла дох%я. (с) він же 😂
а чи не інвалід чи він цясом?
Почалось десь три місяці назад, дуже непомітно, але враховуючи темпи, то десь в грудні-січні, навіть сліпий побачить масштабну рекламну кампанію.
Справедливості рази, відмічу що на початку 2023, вже був фальстарт, тоді Слуги навіть почали роздачу агіток і т.п., можливо так буде і зараз. Але факт залишається фактом - зараз влада зелених готується до виборів.
Лише відібрані зеленським, такі ж розумово відсталі та перевірені часом покидьки.
збережуть
Але не на часі.....
воно коли ворушиться то маленький землетрус і здає позицію
ні у вас ні у мене...
пізда всім...
Цілком ймовірно, що ляпнуло а тепер намагається спростувати.
А комусь вже мало того, що краде, я не кажу про совість.
До речі, Дерьмак спочатку у Вікі опублікував біо, де зазначив, що проживав у Афгані і ходив там у школу (батько працював завкадрами в резидентурі ГРУ) і навіть фотку з Емонаїловим, тоді перекладачем посольства, демонстрував. А потім таки переписав, вказав, що там не був, жив у дєдушкі з бабушкой в Києві
До речі, в той же час, офіцером безпеки посольства працював Патрушев теж пітерець, як і мати Дерьмака. А послом туди направили Б. Іванова, одного з головним застрєльщиков введення військ в Афган і давнього, разом з Пітоврановим, сподвижника Андропова.