9 990 74

Польские СМИ со ссылкой на "слугу народа" Николая Стефанчука написали об окончании войны и выборах через 6-9 месяцев, нардеп говорит, что это фейк

народний депутат Стефанчук Микола

Польское издание Wiadomości w Onet опубликовало разговор с народным депутатом из фракции "Слуга народа", братом главы Верховной Рады Николаем Стефанчуком, где тот утверждает, что выборы президента Украины состоятся через шесть-девять месяцев, потому что война уже закончится победой. Сам нардеп такой разговор с польским журналистом отрицает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание Буквы приводит часть статьи польского журналиста Марцина Вырвала, которая касается Николая Стефанчука:

"Выборы президента Украины пройдут через шесть месяцев, максимум девять, - говорит Николай Стефанчук, когда мы в узком кругу ужинаем в забронированном зале ресторана в Хмельницком. Николай Стефанчук, народный депутат от партии "Слуга народа", а также брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука выглядит уверенным в том, о чем говорит.

- Но, по украинской конституции, для того, чтобы прошли выборы, сначала должна закончиться война.

- Ну, да, - подтверждает Стефанчук.

- И как же она закончится?

- Россия отдает все территории, которые захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации.

- Этот сценарий, он... немного нереален?

- Вовсе нет.

Журналист отмечает, что эти слова не последнего украинского политика настолько неожиданные, что уже после встречи он прислал ему смс с вопросом, точно ли его можно цитировать. Стефанчук мгновенно ответил: "Конечно".

Читайте также: Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

Народный депутат всю изложенную в польском СМИ информацию отрицает, и утверждает, что с журналистом не общался.

"Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака, в основу которой легла статья польского журналиста Марцина Вырвала в издании Wiadomości w Onet, распространяющая ложные сведения и утверждающая, будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался о сроках проведения выборов через 6-9 месяцев. Это является абсолютной и откровенной ложью", - написал Стефанчук в фейсбуке.

"Слуга народа" подчеркнул, что пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может.

"Сегодня мы имеем План Победы Украины и должны следовать согласно его пунктов. Любые разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться исключительно только после Победы Украины", говорится в заметке.

Нардеп Стефанчук Микола про фейк у ЗМІ

Читайте также: С начала октября Россия оккупировала почти 500 км² территории Украины, - WELT

Автор: 

выборы (24786) депутат (3345) Стефанчук Николай (7)
Топ комментарии
+31
29.10.2024 19:31 Ответить
+25
В партії "слуга" народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані зеленським, такі ж розумово відсталі та перевірені часом покидьки.
29.10.2024 19:31 Ответить
+19
Брат інвалід забалакав нарешті. А головне що в ресторані після того разу ще не був. Хоча судячи з фото таки був і не в одному. Бо пенсія нормальна. Ха ха ха.
29.10.2024 19:18 Ответить
Стефанчук буде приймати парад на красній площі ? У ***** ?
29.10.2024 19:14 Ответить
Залужний - у .... Кирила К ириловича...
29.10.2024 20:43 Ответить
та наче слова цього жердяя означали, що (ЯК ТІЛЬКИ) закінчиться війна перемогою, рашка віддає всі территорії, бла-бла-бла, то за 6-9 місяців відбудуться вибори президента... як можна було з цього викрутити, що за 6-9 місяців відбудуться вибори? 😂
"журналісти"... нагадує анекдот:
Вчений відкриває газету а там заголовок: "Вчені навчилися клонувати людину!"
Вчений роздратовано телефонує до редакції і каже:
- Мі лише привідкрили завісу біоінженерії і подивилися в майбутнє!
На наступний день вчений відкриває газету, а там:
"Вчені вигадали машину часу"
29.10.2024 20:54 Ответить
Далі. Макс, розповідай далі. Слухаемо кінцівку
29.10.2024 22:03 Ответить
Да. Командующий войсками которые приходят, принимает парад уходящих войск. В Бресте Кривошеев принимал парад у Гудериана
29.10.2024 22:01 Ответить
Уххх, забористый....
29.10.2024 19:16 Ответить
Свинки Стефанчуки вони такі мінливі.
29.10.2024 19:18 Ответить
Брат інвалід забалакав нарешті. А головне що в ресторані після того разу ще не був. Хоча судячи з фото таки був і не в одному. Бо пенсія нормальна. Ха ха ха.
29.10.2024 19:18 Ответить
Гріх сміятися з хворих
29.10.2024 20:16 Ответить
Штирлиц никогда не был так близок к провалу...
29.10.2024 19:19 Ответить
,,це все ху...ня, а кабана годувати треба!" (Лесь Подерев'янський. Місце встречі ізменіть нелзя Бл...дь !")
29.10.2024 19:24 Ответить
>> а кабана годувати треба!

-- Нашо?
-- Бо масла дох%я. (с) він же 😂
29.10.2024 21:05 Ответить
рило 2 відхрюкало - я б на місці поляків не заморочувся ...
а чи не інвалід чи він цясом?
29.10.2024 19:26 Ответить
Другої групи. Ха ха ха.
29.10.2024 19:48 Ответить
І не правоздатний
29.10.2024 20:17 Ответить
ще один побєдун!
29.10.2024 19:26 Ответить
Не знаю що там з очікуванням добровільної деокупації та репарацій, але відносно виборів, так це саме те до чого готується влада. Маю можливість спостерігати за місцевими політичними подіями в своєму регіоні, трохи більш детально, ніж інші. Так от, саме зараз, по партійній лінії Слуги Народа, Батьківщини, та пари більш дрібних партій почалась підготовка до виборів. І якщо у випадку з іншими політсилами, там більше йде тиха штовханина за краще місце біля корита з роздачею виборчих фондів, то Слуги.... Наростаюча агітація, йде підготовка до друку рекламних листівок, місцеві волонтери починають торгувати, так скажемо - подяками депутатам за допомогу.....
Почалось десь три місяці назад, дуже непомітно, але враховуючи темпи, то десь в грудні-січні, навіть сліпий побачить масштабну рекламну кампанію.
Справедливості рази, відмічу що на початку 2023, вже був фальстарт, тоді Слуги навіть почали роздачу агіток і т.п., можливо так буде і зараз. Але факт залишається фактом - зараз влада зелених готується до виборів.
29.10.2024 19:30 Ответить
Вибір буде між Зеленським і Тимошенко, так що...
29.10.2024 20:09 Ответить
а де порох ?
29.10.2024 20:44 Ответить
Зеля опозицію до виборів не допустить . Воно зробить як хло ботоксне.
29.10.2024 21:52 Ответить
Мудрий нарід нєдопустіт бариґу-марадьора!
29.10.2024 22:46 Ответить
І що? Он свідки Єгови до кінця світу готуються. Прапор їм у руки і куї в сраку і вітра в спину!
29.10.2024 20:19 Ответить
в ту тушку стільки кофе влізе? - ********* платити налоги...
29.10.2024 19:31 Ответить
29.10.2024 19:31 Ответить
👍
29.10.2024 20:17 Ответить
Ніякий це не фейк.Наші очікують ,тобто їм стало зрозуміло,що поклали публічно не на того,вірніше на ту ,але не на того((Тепер,якщо Трамп переможе,то рівно стільки часу ,як буде закріплено письмово мирний договів,в народі українському - капітуляція,в москалів - коридор і крим наш(Чому це так виглядає?((Та тому ,що увесь час скиглення нашого недомірка про дальнобійні ракети збігається з часом,від коли припинилися спроби кримський міст завалити,нема ударів по залізниці на ТОТ,нема ударів про кримському перешийку,і ,о боже,курська АЕС продовжує живити окупантів та їх тил((Тому,якщо Трамп переможе,то десь такий папірець впхають нашому підписати,а там мир,передвиборча агітація і через 6 місяців після виборів в США,пародія на вибори в Україні(((
29.10.2024 19:31 Ответить
В партії "слуга" народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані зеленським, такі ж розумово відсталі та перевірені часом покидьки.
29.10.2024 19:31 Ответить
покидьки - це факт, але не розумово відсталі, навпаки хитрі, цинічні, підлі, наглі покидьки
29.10.2024 19:55 Ответить
Биомусор,генетические отходы всплывшие наверх.
29.10.2024 20:12 Ответить
Таке родиться, коли щуряка трахне свиню
29.10.2024 20:22 Ответить
Добре, якби поляки у відповідь опублікували аудіозапис, чи підпис цієї свині під інтерв'ю.
29.10.2024 19:34 Ответить
архів
збережуть
Але не на часі.....
29.10.2024 20:46 Ответить
29.10.2024 19:34 Ответить
глядя на семейку стефанчуков, понимаешь, их род произошел от свиней,
29.10.2024 21:08 Ответить
Чєловєк-бєгємот 2.0.
29.10.2024 19:36 Ответить
Человек кіздлівий рот
29.10.2024 20:25 Ответить
Брат 2. Вони, виявляється, цілими родинами служать народу.
29.10.2024 19:36 Ответить
А потім народ їх лікую, бо вони інваліди, здоров'я втратили на службі народу.
29.10.2024 20:27 Ответить
цей хряк навіть більша черешня до каццапцьких снайперів ніж кошевой...
воно коли ворушиться то маленький землетрус і здає позицію
29.10.2024 19:42 Ответить
По п'яні хряк натрепав язиком тепер виправдовується
29.10.2024 19:46 Ответить
Поперше президента за цього стану обирати по Конституції можна, зелені брешуть. А подруге Україна падає все нижче і нижче. І головна причина - зелена корупція і російські кроти у владі. Тому вибори треба проводити НЕГАЙНО
29.10.2024 19:51 Ответить
ти хочеш, х...ловську підстилку тімашонку протягнути, ніт, вОна на смітнику історії, а мала би бути ще і в тюрмі. це через таких як міняють тільки корупціонерів і кацапських кротів, з тімашонки на овоча, потім на шмварклю.
29.10.2024 19:59 Ответить
Як там твій Януковіч? Щось про нього нічого не чути. Ти йому дупу ще лижиш? Чи він вже у холодильнику?
29.10.2024 21:04 Ответить
овоч такий самий проект кацапів як і твій об'єкт для онанізму тімашонка
29.10.2024 22:52 Ответить
29.10.2024 23:32 Ответить
я б вже і за жулю був би готовий віддатися - але нема можливості ..
ні у вас ні у мене...
29.10.2024 20:06 Ответить
Читай Конституцію уважно. Там лише одне - обираємо на посаду керівника країни людину на п'ять років. Що далі ? Це має заявити Конституційний суд, але він всрався і мовчить. Керівник, відслуживши свій п'ятирічний строк, має піти ... на дємбєль.
29.10.2024 21:11 Ответить
Конституційний суд розгромлений зеленими. Тому все залежить від громадянського суспільства. Вибори треба вимагати, а не скиглити. Бо всі вже давно знають, що зєля - шпигун і крадун
29.10.2024 21:25 Ответить
воєний чяс - зелені назавжди..
пізда всім...
29.10.2024 19:57 Ответить
А в кого вже є, з тими, що буде?
30.10.2024 15:14 Ответить
Скотний двір в якому хряки стефанчуки при справах
29.10.2024 20:04 Ответить
То они просто не так поняли...
29.10.2024 20:07 Ответить
Ще один кабан недорізаний?
29.10.2024 20:18 Ответить
Вся правда про Зельоних це фейк! - таємний пункт у плані перемоги Зеленского.
29.10.2024 20:21 Ответить
Курнув чи нюхнув шось мексіканське, а про вибори чи не , якшо Дай Боже, прийде Харріс , 🤡 треба буде владу як найменьше передати ,він вже нікому не цікавий ...
29.10.2024 20:23 Ответить
то що за Шрек??
29.10.2024 20:26 Ответить
Це польське іпсо. Потужного лідора незламати!
29.10.2024 20:37 Ответить
29.10.2024 20:37 Ответить
Додік в екстазі!
30.10.2024 15:12 Ответить
це не фейк
29.10.2024 20:39 Ответить
Як приведуть у вигляді доказа диктофонний запис, буде складно відгавкуватись.
Цілком ймовірно, що ляпнуло а тепер намагається спростувати.
29.10.2024 20:53 Ответить
ему пообещали 3 кг буженині
29.10.2024 21:07 Ответить
Данунах.Якезакінчення.А на чому будуть заробляти котикі з ТЦК?
29.10.2024 21:03 Ответить
тское впечатление: что. род стефанчуков произошел от свиней
29.10.2024 21:05 Ответить
Вы на эту харю посмотрите , харя как часы на вокзале. Сразу видно что он голодает !
29.10.2024 21:27 Ответить
Комусь не вистачає простих *********** на захист, я не кажу вже про їжу.
А комусь вже мало того, що краде, я не кажу про совість.
29.10.2024 22:36 Ответить
значит оружие возмездия делать не надо, ракеты делать не надо, вооружать и обучать народ не надо, национализировать и развивать вместо прихватизации и попилов тоже не надо, закрывать оффшоры не надо, строить заводы не надо, ставить соображающих и реально работающих людей с отчетами за работу и полученное от государства бабло вместо кумов братов сватов и тех, кого обычно берут на поруки сразу тоже не надо и т.д. и т.п. а потом такие "ну, не смогли, холопы какие-то вялые попались с лопатами"
29.10.2024 23:57 Ответить
цирк...
30.10.2024 00:11 Ответить
Дерьмак теж у ресторані пи......в міністру енергетики США Перрі, що Порох вбив його брата, навіть фотку показував. І все теж по п'яні.
До речі, Дерьмак спочатку у Вікі опублікував біо, де зазначив, що проживав у Афгані і ходив там у школу (батько працював завкадрами в резидентурі ГРУ) і навіть фотку з Емонаїловим, тоді перекладачем посольства, демонстрував. А потім таки переписав, вказав, що там не був, жив у дєдушкі з бабушкой в Києві
До речі, в той же час, офіцером безпеки посольства працював Патрушев теж пітерець, як і мати Дерьмака. А послом туди направили Б. Іванова, одного з головним застрєльщиков введення військ в Афган і давнього, разом з Пітоврановим, сподвижника Андропова.
30.10.2024 01:26 Ответить
Набухався , і понесло по ,,бездоріжжю".
30.10.2024 02:19 Ответить
Стефанчук і брата запустив у ВР, оце "сімєйний подряд"!)) А Голохвостий палководець кричав, ніякого кумовства і родичів у ВР, і взагалі, при його каденції! Бреше ****!!!!!!!!!
30.10.2024 15:11 Ответить
 
 