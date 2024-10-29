Польские СМИ со ссылкой на "слугу народа" Николая Стефанчука написали об окончании войны и выборах через 6-9 месяцев, нардеп говорит, что это фейк

Польское издание Wiadomości w Onet опубликовало разговор с народным депутатом из фракции "Слуга народа", братом главы Верховной Рады Николаем Стефанчуком, где тот утверждает, что выборы президента Украины состоятся через шесть-девять месяцев, потому что война уже закончится победой. Сам нардеп такой разговор с польским журналистом отрицает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание Буквы приводит часть статьи польского журналиста Марцина Вырвала, которая касается Николая Стефанчука:

"Выборы президента Украины пройдут через шесть месяцев, максимум девять, - говорит Николай Стефанчук, когда мы в узком кругу ужинаем в забронированном зале ресторана в Хмельницком. Николай Стефанчук, народный депутат от партии "Слуга народа", а также брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука выглядит уверенным в том, о чем говорит.

- Но, по украинской конституции, для того, чтобы прошли выборы, сначала должна закончиться война.

- Ну, да, - подтверждает Стефанчук.

- И как же она закончится?

- Россия отдает все территории, которые захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации.

- Этот сценарий, он... немного нереален?

- Вовсе нет.

Журналист отмечает, что эти слова не последнего украинского политика настолько неожиданные, что уже после встречи он прислал ему смс с вопросом, точно ли его можно цитировать. Стефанчук мгновенно ответил: "Конечно".

Читайте также: Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

Народный депутат всю изложенную в польском СМИ информацию отрицает, и утверждает, что с журналистом не общался.

"Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака, в основу которой легла статья польского журналиста Марцина Вырвала в издании Wiadomości w Onet, распространяющая ложные сведения и утверждающая, будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался о сроках проведения выборов через 6-9 месяцев. Это является абсолютной и откровенной ложью", - написал Стефанчук в фейсбуке.

"Слуга народа" подчеркнул, что пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может.

"Сегодня мы имеем План Победы Украины и должны следовать согласно его пунктов. Любые разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться исключительно только после Победы Украины", говорится в заметке.

Читайте также: С начала октября Россия оккупировала почти 500 км² территории Украины, - WELT