4 376 64

Теневой флот принес Кремлю больше денег, чем Украина получила помощь от партнеров, - Зеленский

Зеленський про тіньовий флот РФ

Ежемесячно Россия зарабатывает на теневом флоте 10-12 миллиардов долларов. Этот бизнес принес стране-агрессору больше денег, чем вся помощь от партнеров Украине за период войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для СМИ Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что Россия зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 миллиардов долларов в месяц. Если мы мы посчитаем всю поддержку, которую Украина получила в период войны от всех партнеров, вы увидите, что их флот принес им (РФ, - ред.) больше денег, потому что санкции работают, но не на 100%", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что для борьбы с теневым флотом РФ нужно решение не только стран Северной Европы, а всего Европейского Союза.

Читайте также: Российский теневой флот оставляет нефтяные разливы по всему миру, - СМИ

"Некоторые из партнеров уже поднимали этот вопрос во время сессий ЕС и встреч ЕС. Они имеют целью остановить их флот на сегодня, остановить его, кстати, в северных территориальных водах и это действительно трудно. Нужно решение не только от стран Северной Европы, но также от всего ЕС",- сказал президент.

Напомним, что недавно Великобритания ввела санкции против группы "Русгаздобыча" и 22 российских танкеров, из которых 18 - нефтяные, а еще четыре - танкеры для перевозки сжиженного природного газа.

Читайте также: Россия экспортирует сжиженный газ с подсанкционного завода через фиктивные компании в ОАЭ, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир россия санкции танкер
+18
Та дайте вже цій обіженці оселедця.
30.10.2024 16:34 Ответить
+11
Цей бенефіс бубачкі коли-небудь закінчиться? Майстер розмовного жанру,плять. Ще ж вечірній відосік піліть.
30.10.2024 16:35 Ответить
+9
Він мав сказати так:
В тому числі і я, трохи приніс йому грошей, адже я, прокачуючи газ і нафту транзитом через Україну приношу йому в рік десь 12 млрд. дол.
30.10.2024 16:42 Ответить
Заля - це не керувати країною, ЗЄля - це чужі грошики рахувати.
30.10.2024 16:43 Ответить
слово ТІНЬВИЙ я би рекомендувала Подоляку Литвину та Фесенку не писати вовці це слово! від слова ВЗАГАЛІ!!! Бо тіньові сундуки ОФШОРІВ ЄРМАКОМАРОДЕРНІ просто тріскаються відпереповнення , вже Єрмак послав Сибігу в ОМАН посольство відкривати ... Так -так у Оману не найвищий офшорносприятливий рейтинг зате там

відповідь ІІ

Дипломатические отношения между Оманом и Россией установлены с 1986 года, и с тех пор стороны развивают контакты, включая визиты на высоком уровне. В последнее время Оман и Россия также взаимодействуют в рамках ОПЕК+ по вопросам нефтяного рынка, поскольку Оман - один из ведущих экспортеров нефти в регионе Персидского залива."
30.10.2024 17:02 Ответить
Якщо ти бандерівець, то пропонуй рішення, бо тільки розбрат вносиш.
І це вже задовбало.
30.10.2024 17:18 Ответить
Я пропоную підривати танкери поза-межами чорного моря. Достатньо два, щоб всі обісрались, і перестали їздити до раші. Тепер твоя черга запропонувати щось реальне.
30.10.2024 17:19 Ответить
Пропонував я в 2019. Думати головою. А тепер ржіть.
30.10.2024 17:44 Ответить
А хотів би собі і банді своій в кишеню з того флоту нє? Вовік?
30.10.2024 16:36 Ответить
Це комплімент плєшивому і натяк партнерам що підемо на поклон до Пуйла, бо він відслюнявить з тіньового флоту більше ніж їхня допомога?
30.10.2024 16:40 Ответить
Цікаво, а скільки грошей приніс Вальоді тіньовий Оман?
30.10.2024 16:40 Ответить
Так - і як цьому зарадити - везуть нафту в Китаи Індію
30.10.2024 16:40 Ответить
Не лише, в Європу також, але ми самі транспортуємо орківську нафту і причому звинувачуємо захід.
30.10.2024 16:49 Ответить
Ви з Дєрьмаком крадете більше, ніж потребує бюджет України.

"Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.

Про це заявила спеціальна представниця https://www.ukrinform.ua/tag-ssa США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Спецпредставниця зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися НЕ на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками."
30.10.2024 16:43 Ответить
І тут Остапа понесло.... Вже який раз за сьогодні!! І головне, що кожна його ,,заява'' пробиває дно попередньої!! Він дограється.... На жаль, із-за такого довбойоба страждає Україна
30.10.2024 16:44 Ответить
Страшно, що не тільки страждає, а може бути знищена.
30.10.2024 18:21 Ответить
Потренуйся говорити "спасибі"!
30.10.2024 16:44 Ответить
Гадьониш звик тільки гадити
30.10.2024 17:46 Ответить
Бо путлеру насрати на всіх і вся.А Європа і штати граються в іграшки під видом санкцій.Якби вони хотіли припинити цю війну вони б це зробимли за один день !Це банківська система !Всі прекрасно знають чий флот і включають дурня бо це кошти і бізнес як і ця вже війна.Це відверто вже дістало !
30.10.2024 16:45 Ответить
А як Європа і Штати можуть заборонити купувати нафту Індії і Китаю? Топити танкери?
30.10.2024 16:49 Ответить
Саме так !Диверсійні групи ніхто не відміняв як і сили ССО.бАЖАННЯ НЕ БІЛЬШЕ.
30.10.2024 16:52 Ответить
Але термінал в Новоросійську чіпати ніззя! Партнери наклали табу.
30.10.2024 16:59 Ответить
ой який ти вояка, а ти не думав що так само кацапи почнуть топити танкери..
твій зелька сам качає нафту в Європу, якщо що.
30.10.2024 17:21 Ответить
Яка ж розумна дитина попалась. Нє, ну Мюхавзен поруч не стояв
30.10.2024 19:30 Ответить
Сопля приїдь з дивана під Покровськ і роскажи пацанам свої фантазії
31.10.2024 13:38 Ответить
От звіздобо..а принесло сюди. Йди проспись, ботало
31.10.2024 14:05 Ответить
Топити танкери?
*******
То не ми, - то кракен.

30.10.2024 17:13 Ответить
як же цей Зепокидьок дістав
30.10.2024 16:45 Ответить
А скільки принесла тіньова економіка в ОПу?
30.10.2024 16:46 Ответить
А як же https://24tv.ua/economy/skilki-zaroblyayut-tranziti-gazu-rosiya-***************** 11 мільярдів доларів щорічно , які дає Україна заробити Рашці на продажі нафти і газу транзитом через Україну? Це розумно взагалі? Якщо Зеленський веде бізнес на крові, то чого він може вимагати від країн в яких немає жодних формальних забов язань перед Україною...
30.10.2024 16:47 Ответить
Він дійсно не розуміє, чи прикидається,що б перед телевізором щось зморозити?
До чого тут "тіньовий"чи нетіньовий?
Еспорт нафти неможливо заборонити. Її купують ІндіяІ Китай.
Хто їм це може заборонити?
30.10.2024 16:47 Ответить
Цікаво, скільки грошей принесли Українї Володя зі своїми 5-6 ефективними менеджерами. Чи є такий статистичний показник?
30.10.2024 16:49 Ответить
а залужного звільнив "тіньовий флот" чи ти, ******* зелений підарюга?!!!
30.10.2024 16:53 Ответить
Виявляється що у інструмента для гри на роялі,є баламбончики,бо за чотири місяці до повномасштабного, була заява про можливий вихід України з будапештської ганебної угоди,якщо підаросія напеде.
Тільки не зрозуміло дві речі:
-ще не напала?
-Чому ******* про шашлички,та розміновувати Чонгар?
30.10.2024 16:54 Ответить
ну це правда, країни НАТО і ЄС як купували і переробляли російську нафту, так і далі продовжують. Наприклад, російські танкери з Новоросійська з нафтою спокійно розвантажують біля болгарського порту Бургас, я бачила цього літа це на власні очі, запах жахливий на все узбережжя і пляж, бо баржі перевозять. Ніхто не ховається, там недалеко є завод з переробки.
30.10.2024 16:57 Ответить
але маси не цікавить правда, їх цікавлять казки, в даному випадку казки про санкції
30.10.2024 17:01 Ответить
Одна ота скотина з хмельницького МСЕКу - 6.000.000 доларів.
10.000.000.000 поділити на 6.000.000 - трохи більше за півтори тисячі отаких зелених ворюг перекривають весь заробіток рашки з тіньового флоту. А ота МСЕКівка - це ж мелюзга.
Отже - в Україні зелені ворюги скомуніздили значно більше, ніж весь заробіток рашки з тіньового флоту. В Зеленського морда металева - бо у порядної людини вже давно тріснула би від сорому.
30.10.2024 16:59 Ответить
це не тільки зелені ворюги. вони не мають приналежності. Це і порошенківські тоді теж.
Може хватить сратись?
30.10.2024 17:21 Ответить
Сьогодні ворюги - зелені.
Зеленський надурив усіх - наобіцяв дурникам зміни, і нічого не зробив.
Як крали, так і крадуть.
То до чого тут Порошенко?
30.10.2024 18:09 Ответить
Поставки нафти з Росії до Індії у 2023 році зросли у 18 разів порівняно з 2021 роком (з 4,5 до 82 млн тонн), а до Китаю - на третину (з 80 до 107 млн тонн).
Як наслідок, 78% російського експорту сирої нафти припадало саме на цих двох партнерів по БРІКС, хоча ще у 2021 році їхня частка становила 32%.

При цьому поставки нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи зросли втричі (з 12 до 36 млн тонн). Ціни зі знижками на російську нафту є ключовим фактором стійкого імпортного апетиту нафтопереробних заводів.
30.10.2024 17:05 Ответить
чия би корова мичала...
- титановий бізнес через прокладки - на Московію, транспортування кацапських енергоносіїв - орбанам... про те, що з дермаком і верещучкою подарував атомну електростанцію та Маріуполь - годі й казати....
і от, наприклад, Німеччина наразі міняє свої трохи застарілі сонячні поля на більш ефективні і дешево, а часом задарма, роздає цілі сонячні панелі, щоб не витрачатися на утилізацію.. так владі ЗЕБІЛІВ замість того, щоб домовитися з німцями та роздати українцям чи дешево продати для розосередження електрогенерації і тим самим підсилити енергостійкість України, зеленські мародери гнидьманцеви тупо підвищують тариф кріпакам...
понаобирали, блін, лайна зеленого..
здохніть, йуди зеленські дермаки мародери попрошайки лицеміри, сором і ганьба України..
30.10.2024 17:06 Ответить
Зе виконує роль голосу совісті партнерів Україні. Де він був з 19г по 22 рік?
30.10.2024 17:16 Ответить
про голос совісті розкповідає гнида яка сама качає нафту в Європу.
але хоче щоб кляті партнери заборонили Індії та Китаю купувати кацапську нафту.
Клініка.
30.10.2024 17:25 Ответить
Абіженка.
30.10.2024 17:16 Ответить
без тіньового флоту рашка не зможе продавати нафту, а якщо рашка не буде продавати нафту, то ціна нафти/бензину зросте і "демократи" у США програють вибори...
30.10.2024 17:21 Ответить
демократам давно пора або вискакувати з пелюшок, або поступатись місцям республіканцям.
Трамп - дебіл. Але він хоча б має волю щось робити, на відміну він Байдена з перешуганим Саліваном.
30.10.2024 17:24 Ответить
Демократам вже навіть Кім на голову сере.
Але вони вважають, що то шоколад.
30.10.2024 17:25 Ответить
Кім висрався на голову Трампа.
30.10.2024 17:34 Ответить
Трамп має волю щось робити.... Один вже мав волю. Коли ідіот має волю щось робити, то від нього треба тікати якнайдалі.
30.10.2024 18:27 Ответить
якщо чисто теоречитно завтра параша перестане продавати нафту, то ціна за бочку взлетить до 150 баксів, а якщо ще і союзники параші Іран та Венесуела припинять, то настане колапс.
не все так просто у цьому світі.
30.10.2024 17:29 Ответить
Байден підняв ціну нафти, заборонивши видобувати її на шельфі, заборонивши робити нові свердловини на федеральних землях. Це був його найперший указ у 2021 році.
Це пов'язано з його дебільною ідеологічною боротьбою за клімат.
За питання про клімат демократи продадуть все і насамперед Україну.
Трамп навпаки, відкриє нафтовий кран і нафта впаде до 25-30. І це найнадійніший спосіб позбавити рашку доходів.
30.10.2024 17:46 Ответить
"Блаженний той хто вірить"
до нуля впаде ціна на нафту, твій рижий поц буде ще доплачувати тим хто буде її купувапти
все те що ти написав вплине на ціну максимум на пару доларів, бо обєм там мізерний якщо брати видобуток та споживання цілого світу.
Але лохам бачу гарно зайшла та маячня.
Єдине що дійсно може вплинути на ціну нафти, це СА Іран(зняття санкцій) та Венесуела(зняття санкцій та значне збільшення видобутку).
30.10.2024 17:52 Ответить
Іран, будучи під ембарго, давно на ціну не впливає.
А Трамп через сланцеву нафту обвалив ринок. Байден ціну підняв - і це була його передвиборча програма - "порятунок клімату".
Заради порятунку клімату Байден випросив зустріч із хуьлом у Женеві в 2021 р. - а для цього він догодив хуьлу, знявши санкції з Північного потоку.
Нічого, крім клімату, "демократів" не цікавить, за цю ідею фікс вони продадуть усе!
30.10.2024 18:31 Ответить
А сколько Украина дает миллиардов Сосии прокачивая ее нефть по "дружбе" второму нашему врагу Орбану?
30.10.2024 17:25 Ответить
Гадьониша геть. Вибори
30.10.2024 17:48 Ответить
А Муму з нього чому не зробили?
30.10.2024 17:56 Ответить
Дерибань так само, і у допомозі скоро взагалі відмовлять. Статей повно, виборці обурюються. А там політики до цього чутливі.
30.10.2024 18:14 Ответить
Почитав коментарі. Ціна нафти, Орбан і т.п. Хоча дійсна проблема одна в Україні й для України. Це наш величний прИзидєнт. Носився з мирними угодами, як баба з писаною торбою. А отримав нульовий результат. І партнерам доволі надоїв з його чудернацькими прожектами. Замість займатися проблемами в Україні та допомагати армії КОШТАМИ. Партнери побачили, що воно неадекватне й носа ворочають. Та як вони його ще терплять - не знаю ! Подивіться на зєлєнського в кіно. Його герой рішає проблеми просто: не вирішуються проблеми, автомат і всіх розстріляв. Так він й президентствує. Генерали не наступають, а відступають. Значить міняти-знімати (ну, розстріляти можна тільки в кіно). А кацапи терпляче просувались по сто-двісті метрів і чекали ... Ось і дочекались - тепер кожного дня два - три села. Як пояснити цьому Лідеру, що він - некомпетент у справах держави ? Знайдеться Людина, яка йому вб'є у його тупу голову, що треба вже йти ? Час його закінчився. Я це висловив не тому, що відношусь до зєлєнского упереджено. Просто я проаналізував його психічні ... розлади: Я і тільки Я, і нікого іншого. Можна дати йому психологічну характеристику (вельми негативну), але його це не турбує.
30.10.2024 18:25 Ответить
А що там дві труби, які качають через нашу землю?
30.10.2024 18:46 Ответить
Але ж цей преЗЕрватив й досі заробляє на продажі своїх серіалів Свати і Папік рос.каналам НТВ,ТНТ,СТС,ОРТ,РТР-Планета,Дом кіно,Росія-1,Пятніца і т.д..
В 2021 р наприклад ЗЕдрот показав в декларації 25 млн.грн. за рік тільки роялті за продаж медіа продукції до росі1скрмрвних країе і більше ця абізяна декларації з надприбутками не відкривав, а Стефанішина сказала що продаж серіалів виробництва Студії Квартал-95 до Рашки не конфліктує з українським правосюддям...
30.10.2024 20:43 Ответить
 
 