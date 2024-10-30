Теневой флот принес Кремлю больше денег, чем Украина получила помощь от партнеров, - Зеленский

Ежемесячно Россия зарабатывает на теневом флоте 10-12 миллиардов долларов. Этот бизнес принес стране-агрессору больше денег, чем вся помощь от партнеров Украине за период войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для СМИ Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что Россия зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 миллиардов долларов в месяц. Если мы мы посчитаем всю поддержку, которую Украина получила в период войны от всех партнеров, вы увидите, что их флот принес им (РФ, - ред.) больше денег, потому что санкции работают, но не на 100%", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что для борьбы с теневым флотом РФ нужно решение не только стран Северной Европы, а всего Европейского Союза.

"Некоторые из партнеров уже поднимали этот вопрос во время сессий ЕС и встреч ЕС. Они имеют целью остановить их флот на сегодня, остановить его, кстати, в северных территориальных водах и это действительно трудно. Нужно решение не только от стран Северной Европы, но также от всего ЕС",- сказал президент.

Напомним, что недавно Великобритания ввела санкции против группы "Русгаздобыча" и 22 российских танкеров, из которых 18 - нефтяные, а еще четыре - танкеры для перевозки сжиженного природного газа.

