Теневой флот принес Кремлю больше денег, чем Украина получила помощь от партнеров, - Зеленский
Ежемесячно Россия зарабатывает на теневом флоте 10-12 миллиардов долларов. Этот бизнес принес стране-агрессору больше денег, чем вся помощь от партнеров Украине за период войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для СМИ Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что Россия зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 миллиардов долларов в месяц. Если мы мы посчитаем всю поддержку, которую Украина получила в период войны от всех партнеров, вы увидите, что их флот принес им (РФ, - ред.) больше денег, потому что санкции работают, но не на 100%", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что для борьбы с теневым флотом РФ нужно решение не только стран Северной Европы, а всего Европейского Союза.
"Некоторые из партнеров уже поднимали этот вопрос во время сессий ЕС и встреч ЕС. Они имеют целью остановить их флот на сегодня, остановить его, кстати, в северных территориальных водах и это действительно трудно. Нужно решение не только от стран Северной Европы, но также от всего ЕС",- сказал президент.
Напомним, что недавно Великобритания ввела санкции против группы "Русгаздобыча" и 22 российских танкеров, из которых 18 - нефтяные, а еще четыре - танкеры для перевозки сжиженного природного газа.
відповідь ІІ
Дипломатические отношения между Оманом и Россией установлены с 1986 года, и с тех пор стороны развивают контакты, включая визиты на высоком уровне. В последнее время Оман и Россия также взаимодействуют в рамках ОПЕК+ по вопросам нефтяного рынка, поскольку Оман - один из ведущих экспортеров нефти в регионе Персидского залива."
І це вже задовбало.
В тому числі і я, трохи приніс йому грошей, адже я, прокачуючи газ і нафту транзитом через Україну приношу йому в рік десь 12 млрд. дол.
"Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.
Про це заявила спеціальна представниця https://www.ukrinform.ua/tag-ssa США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
Спецпредставниця зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися НЕ на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками."
твій зелька сам качає нафту в Європу, якщо що.
*******
То не ми, - то кракен.
До чого тут "тіньовий"чи нетіньовий?
Еспорт нафти неможливо заборонити. Її купують ІндіяІ Китай.
Хто їм це може заборонити?
Тільки не зрозуміло дві речі:
-ще не напала?
-Чому ******* про шашлички,та розміновувати Чонгар?
10.000.000.000 поділити на 6.000.000 - трохи більше за півтори тисячі отаких зелених ворюг перекривають весь заробіток рашки з тіньового флоту. А ота МСЕКівка - це ж мелюзга.
Отже - в Україні зелені ворюги скомуніздили значно більше, ніж весь заробіток рашки з тіньового флоту. В Зеленського морда металева - бо у порядної людини вже давно тріснула би від сорому.
Може хватить сратись?
Зеленський надурив усіх - наобіцяв дурникам зміни, і нічого не зробив.
Як крали, так і крадуть.
То до чого тут Порошенко?
Як наслідок, 78% російського експорту сирої нафти припадало саме на цих двох партнерів по БРІКС, хоча ще у 2021 році їхня частка становила 32%.
При цьому поставки нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи зросли втричі (з 12 до 36 млн тонн). Ціни зі знижками на російську нафту є ключовим фактором стійкого імпортного апетиту нафтопереробних заводів.
- титановий бізнес через прокладки - на Московію, транспортування кацапських енергоносіїв - орбанам... про те, що з дермаком і верещучкою подарував атомну електростанцію та Маріуполь - годі й казати....
і от, наприклад, Німеччина наразі міняє свої трохи застарілі сонячні поля на більш ефективні і дешево, а часом задарма, роздає цілі сонячні панелі, щоб не витрачатися на утилізацію.. так владі ЗЕБІЛІВ замість того, щоб домовитися з німцями та роздати українцям чи дешево продати для розосередження електрогенерації і тим самим підсилити енергостійкість України, зеленські мародери гнидьманцеви тупо підвищують тариф кріпакам...
понаобирали, блін, лайна зеленого..
здохніть, йуди зеленські дермаки мародери попрошайки лицеміри, сором і ганьба України..
але хоче щоб кляті партнери заборонили Індії та Китаю купувати кацапську нафту.
Клініка.
Трамп - дебіл. Але він хоча б має волю щось робити, на відміну він Байдена з перешуганим Саліваном.
Але вони вважають, що то шоколад.
не все так просто у цьому світі.
Це пов'язано з його дебільною ідеологічною боротьбою за клімат.
За питання про клімат демократи продадуть все і насамперед Україну.
Трамп навпаки, відкриє нафтовий кран і нафта впаде до 25-30. І це найнадійніший спосіб позбавити рашку доходів.
до нуля впаде ціна на нафту, твій рижий поц буде ще доплачувати тим хто буде її купувапти
все те що ти написав вплине на ціну максимум на пару доларів, бо обєм там мізерний якщо брати видобуток та споживання цілого світу.
Але лохам бачу гарно зайшла та маячня.
Єдине що дійсно може вплинути на ціну нафти, це СА Іран(зняття санкцій) та Венесуела(зняття санкцій та значне збільшення видобутку).
А Трамп через сланцеву нафту обвалив ринок. Байден ціну підняв - і це була його передвиборча програма - "порятунок клімату".
Заради порятунку клімату Байден випросив зустріч із хуьлом у Женеві в 2021 р. - а для цього він догодив хуьлу, знявши санкції з Північного потоку.
Нічого, крім клімату, "демократів" не цікавить, за цю ідею фікс вони продадуть усе!
В 2021 р наприклад ЗЕдрот показав в декларації 25 млн.грн. за рік тільки роялті за продаж медіа продукції до росі1скрмрвних країе і більше ця абізяна декларації з надприбутками не відкривав, а Стефанішина сказала що продаж серіалів виробництва Студії Квартал-95 до Рашки не конфліктує з українським правосюддям...