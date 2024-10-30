УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини
4 376 64

Тіньовий флот приніс Кремлю більше грошей, ніж Україна отримала допомоги від партнерів, - Зеленський

Зеленський про тіньовий флот РФ

Щомісяця Росія заробляє на тіньовому флоті 10-12 мільярдів доларів. Цей бізнес приніс країні-агресору більше грошей, ніж вся допомога від партнерів Україні за період війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для ЗМІ Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що Росія заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів доларів на місяць. Якщо ми ми порахуємо всю підтримку, яку Україна отримала в період війни від усіх партнерів, ви побачите, що їхній флот приніс їм (РФ, - ред.) більше грошей, тому що санкції працюють, але не на 100%", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що для боротьби з тіньовим флотом РФ потрібне рішення не лише країн Північної Європи, а всього Європейського Союзу.

Читайте також: Російський тіньовий флот залишає нафтові розливи по всьому світу, – ЗМІ

"Деякі з партнерів уже піднімали це питання під час сесій ЄС і зустрічей ЄС. Вони мають на меті зупинити їхній флот на сьогодні, зупинити його, до речі, в північних територіальних водах і це справді важко. Потрібне рішення не тільки від країн Північної Європи, але також від усього ЄС",- сказав президент.

Нагадаємо, що нещодавно Велика Британія ввела санкції проти групи "Русгаздобыча" та 22 російських танкерів, із яких 18 – нафтові, а ще чотири – танкери для перевезення скрапленого природного газу.

Читайте також: Росія експортує скраплений газ із підсанкційного заводу через фіктивні компанії в ОАЕ, – Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) росія (67966) санкції (12765) танкер (383)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Та дайте вже цій обіженці оселедця.
показати весь коментар
30.10.2024 16:34 Відповісти
+11
Цей бенефіс бубачкі коли-небудь закінчиться? Майстер розмовного жанру,плять. Ще ж вечірній відосік піліть.
показати весь коментар
30.10.2024 16:35 Відповісти
+9
Він мав сказати так:
В тому числі і я, трохи приніс йому грошей, адже я, прокачуючи газ і нафту транзитом через Україну приношу йому в рік десь 12 млрд. дол.
показати весь коментар
30.10.2024 16:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та дайте вже цій обіженці оселедця.
показати весь коментар
30.10.2024 16:34 Відповісти
Заля - це не керувати країною, ЗЄля - це чужі грошики рахувати.
показати весь коментар
30.10.2024 16:43 Відповісти
слово ТІНЬВИЙ я би рекомендувала Подоляку Литвину та Фесенку не писати вовці це слово! від слова ВЗАГАЛІ!!! Бо тіньові сундуки ОФШОРІВ ЄРМАКОМАРОДЕРНІ просто тріскаються відпереповнення , вже Єрмак послав Сибігу в ОМАН посольство відкривати ... Так -так у Оману не найвищий офшорносприятливий рейтинг зате там

відповідь ІІ

Дипломатические отношения между Оманом и Россией установлены с 1986 года, и с тех пор стороны развивают контакты, включая визиты на высоком уровне. В последнее время Оман и Россия также взаимодействуют в рамках ОПЕК+ по вопросам нефтяного рынка, поскольку Оман - один из ведущих экспортеров нефти в регионе Персидского залива."
показати весь коментар
30.10.2024 17:02 Відповісти
Якщо ти бандерівець, то пропонуй рішення, бо тільки розбрат вносиш.
І це вже задовбало.
показати весь коментар
30.10.2024 17:18 Відповісти
Я пропоную підривати танкери поза-межами чорного моря. Достатньо два, щоб всі обісрались, і перестали їздити до раші. Тепер твоя черга запропонувати щось реальне.
показати весь коментар
30.10.2024 17:19 Відповісти
Пропонував я в 2019. Думати головою. А тепер ржіть.
показати весь коментар
30.10.2024 17:44 Відповісти
Цей бенефіс бубачкі коли-небудь закінчиться? Майстер розмовного жанру,плять. Ще ж вечірній відосік піліть.
показати весь коментар
30.10.2024 16:35 Відповісти
А хотів би собі і банді своій в кишеню з того флоту нє? Вовік?
показати весь коментар
30.10.2024 16:36 Відповісти
Це комплімент плєшивому і натяк партнерам що підемо на поклон до Пуйла, бо він відслюнявить з тіньового флоту більше ніж їхня допомога?
показати весь коментар
30.10.2024 16:40 Відповісти
Цікаво, а скільки грошей приніс Вальоді тіньовий Оман?
показати весь коментар
30.10.2024 16:40 Відповісти
Так - і як цьому зарадити - везуть нафту в Китаи Індію
показати весь коментар
30.10.2024 16:40 Відповісти
Не лише, в Європу також, але ми самі транспортуємо орківську нафту і причому звинувачуємо захід.
показати весь коментар
30.10.2024 16:49 Відповісти
Він мав сказати так:
В тому числі і я, трохи приніс йому грошей, адже я, прокачуючи газ і нафту транзитом через Україну приношу йому в рік десь 12 млрд. дол.
показати весь коментар
30.10.2024 16:42 Відповісти
Ви з Дєрьмаком крадете більше, ніж потребує бюджет України.

"Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.

Про це заявила спеціальна представниця https://www.ukrinform.ua/tag-ssa США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Спецпредставниця зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися НЕ на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками."
показати весь коментар
30.10.2024 16:43 Відповісти
І тут Остапа понесло.... Вже який раз за сьогодні!! І головне, що кожна його ,,заява'' пробиває дно попередньої!! Він дограється.... На жаль, із-за такого довбойоба страждає Україна
показати весь коментар
30.10.2024 16:44 Відповісти
Страшно, що не тільки страждає, а може бути знищена.
показати весь коментар
30.10.2024 18:21 Відповісти
Потренуйся говорити "спасибі"!
показати весь коментар
30.10.2024 16:44 Відповісти
Гадьониш звик тільки гадити
показати весь коментар
30.10.2024 17:46 Відповісти
Бо путлеру насрати на всіх і вся.А Європа і штати граються в іграшки під видом санкцій.Якби вони хотіли припинити цю війну вони б це зробимли за один день !Це банківська система !Всі прекрасно знають чий флот і включають дурня бо це кошти і бізнес як і ця вже війна.Це відверто вже дістало !
показати весь коментар
30.10.2024 16:45 Відповісти
А як Європа і Штати можуть заборонити купувати нафту Індії і Китаю? Топити танкери?
показати весь коментар
30.10.2024 16:49 Відповісти
Саме так !Диверсійні групи ніхто не відміняв як і сили ССО.бАЖАННЯ НЕ БІЛЬШЕ.
показати весь коментар
30.10.2024 16:52 Відповісти
Але термінал в Новоросійську чіпати ніззя! Партнери наклали табу.
показати весь коментар
30.10.2024 16:59 Відповісти
ой який ти вояка, а ти не думав що так само кацапи почнуть топити танкери..
твій зелька сам качає нафту в Європу, якщо що.
показати весь коментар
30.10.2024 17:21 Відповісти
Яка ж розумна дитина попалась. Нє, ну Мюхавзен поруч не стояв
показати весь коментар
30.10.2024 19:30 Відповісти
Сопля приїдь з дивана під Покровськ і роскажи пацанам свої фантазії
показати весь коментар
31.10.2024 13:38 Відповісти
От звіздобо..а принесло сюди. Йди проспись, ботало
показати весь коментар
31.10.2024 14:05 Відповісти
Топити танкери?
*******
То не ми, - то кракен.

показати весь коментар
30.10.2024 17:13 Відповісти
як же цей Зепокидьок дістав
показати весь коментар
30.10.2024 16:45 Відповісти
А скільки принесла тіньова економіка в ОПу?
показати весь коментар
30.10.2024 16:46 Відповісти
А як же https://24tv.ua/economy/skilki-zaroblyayut-tranziti-gazu-rosiya-***************** 11 мільярдів доларів щорічно , які дає Україна заробити Рашці на продажі нафти і газу транзитом через Україну? Це розумно взагалі? Якщо Зеленський веде бізнес на крові, то чого він може вимагати від країн в яких немає жодних формальних забов язань перед Україною...
показати весь коментар
30.10.2024 16:47 Відповісти
Він дійсно не розуміє, чи прикидається,що б перед телевізором щось зморозити?
До чого тут "тіньовий"чи нетіньовий?
Еспорт нафти неможливо заборонити. Її купують ІндіяІ Китай.
Хто їм це може заборонити?
показати весь коментар
30.10.2024 16:47 Відповісти
Цікаво, скільки грошей принесли Українї Володя зі своїми 5-6 ефективними менеджерами. Чи є такий статистичний показник?
показати весь коментар
30.10.2024 16:49 Відповісти
а залужного звільнив "тіньовий флот" чи ти, ******* зелений підарюга?!!!
показати весь коментар
30.10.2024 16:53 Відповісти
Виявляється що у інструмента для гри на роялі,є баламбончики,бо за чотири місяці до повномасштабного, була заява про можливий вихід України з будапештської ганебної угоди,якщо підаросія напеде.
Тільки не зрозуміло дві речі:
-ще не напала?
-Чому ******* про шашлички,та розміновувати Чонгар?
показати весь коментар
30.10.2024 16:54 Відповісти
ну це правда, країни НАТО і ЄС як купували і переробляли російську нафту, так і далі продовжують. Наприклад, російські танкери з Новоросійська з нафтою спокійно розвантажують біля болгарського порту Бургас, я бачила цього літа це на власні очі, запах жахливий на все узбережжя і пляж, бо баржі перевозять. Ніхто не ховається, там недалеко є завод з переробки.
показати весь коментар
30.10.2024 16:57 Відповісти
але маси не цікавить правда, їх цікавлять казки, в даному випадку казки про санкції
показати весь коментар
30.10.2024 17:01 Відповісти
Одна ота скотина з хмельницького МСЕКу - 6.000.000 доларів.
10.000.000.000 поділити на 6.000.000 - трохи більше за півтори тисячі отаких зелених ворюг перекривають весь заробіток рашки з тіньового флоту. А ота МСЕКівка - це ж мелюзга.
Отже - в Україні зелені ворюги скомуніздили значно більше, ніж весь заробіток рашки з тіньового флоту. В Зеленського морда металева - бо у порядної людини вже давно тріснула би від сорому.
показати весь коментар
30.10.2024 16:59 Відповісти
це не тільки зелені ворюги. вони не мають приналежності. Це і порошенківські тоді теж.
Може хватить сратись?
показати весь коментар
30.10.2024 17:21 Відповісти
Сьогодні ворюги - зелені.
Зеленський надурив усіх - наобіцяв дурникам зміни, і нічого не зробив.
Як крали, так і крадуть.
То до чого тут Порошенко?
показати весь коментар
30.10.2024 18:09 Відповісти
Поставки нафти з Росії до Індії у 2023 році зросли у 18 разів порівняно з 2021 роком (з 4,5 до 82 млн тонн), а до Китаю - на третину (з 80 до 107 млн тонн).
Як наслідок, 78% російського експорту сирої нафти припадало саме на цих двох партнерів по БРІКС, хоча ще у 2021 році їхня частка становила 32%.

При цьому поставки нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи зросли втричі (з 12 до 36 млн тонн). Ціни зі знижками на російську нафту є ключовим фактором стійкого імпортного апетиту нафтопереробних заводів.
показати весь коментар
30.10.2024 17:05 Відповісти
чия би корова мичала...
- титановий бізнес через прокладки - на Московію, транспортування кацапських енергоносіїв - орбанам... про те, що з дермаком і верещучкою подарував атомну електростанцію та Маріуполь - годі й казати....
і от, наприклад, Німеччина наразі міняє свої трохи застарілі сонячні поля на більш ефективні і дешево, а часом задарма, роздає цілі сонячні панелі, щоб не витрачатися на утилізацію.. так владі ЗЕБІЛІВ замість того, щоб домовитися з німцями та роздати українцям чи дешево продати для розосередження електрогенерації і тим самим підсилити енергостійкість України, зеленські мародери гнидьманцеви тупо підвищують тариф кріпакам...
понаобирали, блін, лайна зеленого..
здохніть, йуди зеленські дермаки мародери попрошайки лицеміри, сором і ганьба України..
показати весь коментар
30.10.2024 17:06 Відповісти
Зе виконує роль голосу совісті партнерів Україні. Де він був з 19г по 22 рік?
показати весь коментар
30.10.2024 17:16 Відповісти
про голос совісті розкповідає гнида яка сама качає нафту в Європу.
але хоче щоб кляті партнери заборонили Індії та Китаю купувати кацапську нафту.
Клініка.
показати весь коментар
30.10.2024 17:25 Відповісти
Абіженка.
показати весь коментар
30.10.2024 17:16 Відповісти
без тіньового флоту рашка не зможе продавати нафту, а якщо рашка не буде продавати нафту, то ціна нафти/бензину зросте і "демократи" у США програють вибори...
показати весь коментар
30.10.2024 17:21 Відповісти
демократам давно пора або вискакувати з пелюшок, або поступатись місцям республіканцям.
Трамп - дебіл. Але він хоча б має волю щось робити, на відміну він Байдена з перешуганим Саліваном.
показати весь коментар
30.10.2024 17:24 Відповісти
Демократам вже навіть Кім на голову сере.
Але вони вважають, що то шоколад.
показати весь коментар
30.10.2024 17:25 Відповісти
Кім висрався на голову Трампа.
показати весь коментар
30.10.2024 17:34 Відповісти
Трамп має волю щось робити.... Один вже мав волю. Коли ідіот має волю щось робити, то від нього треба тікати якнайдалі.
показати весь коментар
30.10.2024 18:27 Відповісти
якщо чисто теоречитно завтра параша перестане продавати нафту, то ціна за бочку взлетить до 150 баксів, а якщо ще і союзники параші Іран та Венесуела припинять, то настане колапс.
не все так просто у цьому світі.
показати весь коментар
30.10.2024 17:29 Відповісти
Байден підняв ціну нафти, заборонивши видобувати її на шельфі, заборонивши робити нові свердловини на федеральних землях. Це був його найперший указ у 2021 році.
Це пов'язано з його дебільною ідеологічною боротьбою за клімат.
За питання про клімат демократи продадуть все і насамперед Україну.
Трамп навпаки, відкриє нафтовий кран і нафта впаде до 25-30. І це найнадійніший спосіб позбавити рашку доходів.
показати весь коментар
30.10.2024 17:46 Відповісти
"Блаженний той хто вірить"
до нуля впаде ціна на нафту, твій рижий поц буде ще доплачувати тим хто буде її купувапти
все те що ти написав вплине на ціну максимум на пару доларів, бо обєм там мізерний якщо брати видобуток та споживання цілого світу.
Але лохам бачу гарно зайшла та маячня.
Єдине що дійсно може вплинути на ціну нафти, це СА Іран(зняття санкцій) та Венесуела(зняття санкцій та значне збільшення видобутку).
показати весь коментар
30.10.2024 17:52 Відповісти
Іран, будучи під ембарго, давно на ціну не впливає.
А Трамп через сланцеву нафту обвалив ринок. Байден ціну підняв - і це була його передвиборча програма - "порятунок клімату".
Заради порятунку клімату Байден випросив зустріч із хуьлом у Женеві в 2021 р. - а для цього він догодив хуьлу, знявши санкції з Північного потоку.
Нічого, крім клімату, "демократів" не цікавить, за цю ідею фікс вони продадуть усе!
показати весь коментар
30.10.2024 18:31 Відповісти
А сколько Украина дает миллиардов Сосии прокачивая ее нефть по "дружбе" второму нашему врагу Орбану?
показати весь коментар
30.10.2024 17:25 Відповісти
Гадьониша геть. Вибори
показати весь коментар
30.10.2024 17:48 Відповісти
А Муму з нього чому не зробили?
показати весь коментар
30.10.2024 17:56 Відповісти
Дерибань так само, і у допомозі скоро взагалі відмовлять. Статей повно, виборці обурюються. А там політики до цього чутливі.
показати весь коментар
30.10.2024 18:14 Відповісти
Почитав коментарі. Ціна нафти, Орбан і т.п. Хоча дійсна проблема одна в Україні й для України. Це наш величний прИзидєнт. Носився з мирними угодами, як баба з писаною торбою. А отримав нульовий результат. І партнерам доволі надоїв з його чудернацькими прожектами. Замість займатися проблемами в Україні та допомагати армії КОШТАМИ. Партнери побачили, що воно неадекватне й носа ворочають. Та як вони його ще терплять - не знаю ! Подивіться на зєлєнського в кіно. Його герой рішає проблеми просто: не вирішуються проблеми, автомат і всіх розстріляв. Так він й президентствує. Генерали не наступають, а відступають. Значить міняти-знімати (ну, розстріляти можна тільки в кіно). А кацапи терпляче просувались по сто-двісті метрів і чекали ... Ось і дочекались - тепер кожного дня два - три села. Як пояснити цьому Лідеру, що він - некомпетент у справах держави ? Знайдеться Людина, яка йому вб'є у його тупу голову, що треба вже йти ? Час його закінчився. Я це висловив не тому, що відношусь до зєлєнского упереджено. Просто я проаналізував його психічні ... розлади: Я і тільки Я, і нікого іншого. Можна дати йому психологічну характеристику (вельми негативну), але його це не турбує.
показати весь коментар
30.10.2024 18:25 Відповісти
А що там дві труби, які качають через нашу землю?
показати весь коментар
30.10.2024 18:46 Відповісти
Але ж цей преЗЕрватив й досі заробляє на продажі своїх серіалів Свати і Папік рос.каналам НТВ,ТНТ,СТС,ОРТ,РТР-Планета,Дом кіно,Росія-1,Пятніца і т.д..
В 2021 р наприклад ЗЕдрот показав в декларації 25 млн.грн. за рік тільки роялті за продаж медіа продукції до росі1скрмрвних країе і більше ця абізяна декларації з надприбутками не відкривав, а Стефанішина сказала що продаж серіалів виробництва Студії Квартал-95 до Рашки не конфліктує з українським правосюддям...
показати весь коментар
30.10.2024 20:43 Відповісти
 
 