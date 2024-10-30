Тіньовий флот приніс Кремлю більше грошей, ніж Україна отримала допомоги від партнерів, - Зеленський

Щомісяця Росія заробляє на тіньовому флоті 10-12 мільярдів доларів. Цей бізнес приніс країні-агресору більше грошей, ніж вся допомога від партнерів Україні за період війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для ЗМІ Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що Росія заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів доларів на місяць. Якщо ми ми порахуємо всю підтримку, яку Україна отримала в період війни від усіх партнерів, ви побачите, що їхній флот приніс їм (РФ, - ред.) більше грошей, тому що санкції працюють, але не на 100%", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що для боротьби з тіньовим флотом РФ потрібне рішення не лише країн Північної Європи, а всього Європейського Союзу.

"Деякі з партнерів уже піднімали це питання під час сесій ЄС і зустрічей ЄС. Вони мають на меті зупинити їхній флот на сьогодні, зупинити його, до речі, в північних територіальних водах і це справді важко. Потрібне рішення не тільки від країн Північної Європи, але також від усього ЄС",- сказав президент.

Нагадаємо, що нещодавно Велика Британія ввела санкції проти групи "Русгаздобыча" та 22 російських танкерів, із яких 18 – нафтові, а ще чотири – танкери для перевезення скрапленого природного газу.

