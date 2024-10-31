За сутки на фронте - 145 боестолкновений, больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. За минувшие сутки больше всего боестолкновений произошло на Кураховском, Покровском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением 11 ракет, а также 83 авиаудара, в частности, сбросил 146 КАБов. Кроме этого, совершил 5049 обстрелов, из них 137 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1618 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Хотень, Новенькое, Стецковка, Писаревка Сумской области; Харьков, Малые Проходы, Кудиевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы, Петропавловка Харьковской области; Дружба, Мирноград, Романовка, Курахово Донецкой области; Малая Токмачка, Преображенка Запорожской области.

Боевые действия на востоке

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг один раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Катериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

На Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Активно применял для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Ореховском и Торецком направлениях враг штурмовых действий не проводил, но наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемыми авиабомбами, осуществили 133 артиллерийских обстрела территории РФ.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых склада боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1310 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 17 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, восемь средств ПВО, 84 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 121 автомобиль и 3 единицы специальной техники оккупантов.

Также читайте: Враг концентрирует усилия около Луча на Покровском направлении, на Кураховском отражено более 40 атак, - Генштаб