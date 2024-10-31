За добу на фронті 145 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається складно. Минулої доби найбільше боєзіткнень сталося на Курахівському, Покровському та Куп'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням 11 ракет, а також 83 авіаудари, зокрема, скинув 146 КАБ. Крім цього, здійснив 5049 обстрілів, з них 137 - з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 1618 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропілля, Хотінь, Новеньке, Стецьківка, Писарівка Сумської області; Харків, Малі Проходи, Кудіївка, Козача Лопань, Куп’янськ, Голубівка, Подоли, Петропавлівка Харківської області; Дружба, Мирноград, Романівка, Курахове Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка Запорізької області.

Бойові дії на сході

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Часового Яру.

Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На Оріхівському та Торецькому напрямках ворог штурмових дій не проводив, проте завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією по населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, за минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території РФ.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, два засоби ППО, одну гармату на вогневій позиції, два польових склади боєприпасів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири радіолокаційні станції російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, вісім засобів ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 121 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

