В Донецкой области россияне продолжают продвигаться маленькими группами, для ударов по гражданским сочетают средства дальнобойного поражения, - офицер НГУ "Рубеж" Назаренко

ЗСУ про бойові дії на Донеччині

РФ адаптирует тактику огненного вала, то есть все активнее сочетает средства дальнобойного поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире КИЕВ24 рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" Владимир Назаренко.

"РФ адаптирует тактику огненного вала, то есть все активнее сочетает средства дальнобойного поражения. От маленьких дронов и минометов, заканчивая авиационными боеприпасами. Это может быть просто хаотичная бомбардировка тылов", - говорится в сообщении.

Назаренко отметил, что подобные комбинированные атаки россияне направляют и на населенные пункты и гражданское население.

"Летом враг в большинстве случаев пробовал продвигаться мелкими пешими группами. Фактически эти тараканы выбирали тактику просачивания по одному, по два на скутерах, на мопедах, на багги на чем быстрее и чем как можно меньше", - добавил Назаренко.

Подобный переход к тактике "малых групп" россияне осуществили, поскольку поняли, что такие большие группировки, как в 2022-2023 годах, ВСУ уничтожают гораздо легче и быстрее.

Напомним, российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, захватчикам удалось оккупировать Селидово, Вишневое и Зоряное. Также враг имеет продвижение у Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: ночью враг ударил по Краматорску и Славянску, за сутки убил 5 гражданских, еще три человека получили ранения. ФОТОрепортаж

"...тактику вогняного валу..." - не читав він бойовий статут , ох не читав....
показать весь комментарий
31.10.2024 12:07 Ответить
і тепер цій тактиці ведення бою та окупації рашистські пі@ари навчатимуть північнокорейських пі@арів
показать весь комментарий
31.10.2024 12:15 Ответить
У відповідь на ворожі дії наша країна потроїть укладку асфальта в прифронтових населених пунктах. Клоунада триває.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:17 Ответить
+ проведе тендери на облаштування клумб і газонів....
показать весь комментарий
31.10.2024 12:23 Ответить
90% складу таких груп дохне, але все одно вони 10% залишків сунуть уперед.
Донатьте на дрони - це найкращий засіб проти подібної тактики.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:02 Ответить
 
 