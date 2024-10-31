В Донецкой области россияне продолжают продвигаться маленькими группами, для ударов по гражданским сочетают средства дальнобойного поражения, - офицер НГУ "Рубеж" Назаренко

РФ адаптирует тактику огненного вала, то есть все активнее сочетает средства дальнобойного поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире КИЕВ24 рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" Владимир Назаренко.

"РФ адаптирует тактику огненного вала, то есть все активнее сочетает средства дальнобойного поражения. От маленьких дронов и минометов, заканчивая авиационными боеприпасами. Это может быть просто хаотичная бомбардировка тылов", - говорится в сообщении.

Назаренко отметил, что подобные комбинированные атаки россияне направляют и на населенные пункты и гражданское население.

"Летом враг в большинстве случаев пробовал продвигаться мелкими пешими группами. Фактически эти тараканы выбирали тактику просачивания по одному, по два на скутерах, на мопедах, на багги на чем быстрее и чем как можно меньше", - добавил Назаренко.

Подобный переход к тактике "малых групп" россияне осуществили, поскольку поняли, что такие большие группировки, как в 2022-2023 годах, ВСУ уничтожают гораздо легче и быстрее.

Напомним, российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, захватчикам удалось оккупировать Селидово, Вишневое и Зоряное. Также враг имеет продвижение у Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.

