На Донеччині росіяни продовжують просуватись маленькими групами, для ударів по цивільних поєднують засоби далекобійного ураження, - офіцер НГУ "Рубіж" Назаренко

РФ адаптує тактику вогняного валу, тобто все активніше поєднує засоби далекобійного ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі КИЇВ24 розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" Володимир Назаренко.

"РФ адаптує тактику вогняного валу, тобто все активніше поєднує засоби далекобійного ураження. Від маленьких дронів та мінометів, закінчуючи авіаційними боєприпасами. Це може бути просто хаотичне бомбардування тилів", - йдеться в повідомленні.

Назаренко зазначив, що подібні комбіновані атаки росіяни спрямовують і на населені пункти та цивільне населення.

"Влітку ворог в більшості випадків пробував просуватися дрібними пішими групами. Фактично ці таргани вибирали тактику просочення по одному, по два на скутерах, на мопедах, на багі на чому швидше і чим якомога менше", - додав Назаренко.

Подібний перехід до тактики "малих груп" росіяни здійснили, оскільки зрозуміли, що такі великі угруповування, як у 2022-2023 роках, ЗСУ знищують набагато легше та швидше.

Нагадаємо, російські війська продовжують просуватись на Донеччині, загарбникам вдалось окупувати Селидове, Вишневе та Зоряне. Також ворог має просування біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.

