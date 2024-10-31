РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости
7 005 102

Президент подпишет законопроект об отмене перехода на летнее время, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект об отмене перевода часов на летнее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект... Я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", - сказал Стефанчук на брифинге.

По его словам, законопроект логично подписать после того, как Украина перешла на зимнее время.

Председатель Верховной Рады отметил, что согласно выводам европейских научных институтов экономия от перевода стрелок часов при наличии новейших технологий "абсолютно несущественна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на общую ситуацию со светом в Украине, - Минэнерго

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее. Этот законопроект направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому 21 августа.

Однако глава государства его до сих пор не подписал.

В случае подписи президента нынешний перевод часов должен был бы стать последним.

Ранее издание BBC News Украина, ссылаясь на собственные источники, писало, что Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов.

Автор: 

время (168) законопроект (3287) Зеленский Владимир (22025) Стефанчук Руслан (681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Накуя..дебилы?
Кто будет перепрограмировать все счётчики компьютеры гаджеты контролёры?
Нахрена нам изменяющаяся разница с Европой и постоянная с рашкой?

НУ НА ХРЕНА ЭТОТ ЦИРК УРОДОВ?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:16 Ответить
+20
Воно прострочене і всі його укази немають жодної юридичної сили!
показать весь комментарий
31.10.2024 16:11 Ответить
+14
зепокидькі вже не знають як ще більше нашкодити
Українському народу
показать весь комментарий
31.10.2024 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Переводити стрілки це анахронізм. Його почали переводити трохи більше 100 років тому у Великій Британії і то заради економії електрики яка тоді тільки почала з'являтися. Тоді це було виправдано так як використовувалися лапочики розжарювання і не було стільки генерації, а зараз лампи діодні які взагалі майже нічого не тягнуть, тому фактор економії вже давно втратив актуальність.
показать весь комментарий
02.11.2024 12:19 Ответить
Але тоді краще залишити літній, а не зимовий. Просто крадуть світовий день. В усіх країнах або переводять стрілки, або подекуди залишають літній. І найчастіше переводять стрілки в демократичнх країнах.
показать весь комментарий
02.11.2024 15:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 