Президент подпишет законопроект об отмене перехода на летнее время, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект об отмене перевода часов на летнее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект... Я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", - сказал Стефанчук на брифинге.

По его словам, законопроект логично подписать после того, как Украина перешла на зимнее время.

Председатель Верховной Рады отметил, что согласно выводам европейских научных институтов экономия от перевода стрелок часов при наличии новейших технологий "абсолютно несущественна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на общую ситуацию со светом в Украине, - Минэнерго

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее. Этот законопроект направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому 21 августа.

Однако глава государства его до сих пор не подписал.

В случае подписи президента нынешний перевод часов должен был бы стать последним.

Ранее издание BBC News Украина, ссылаясь на собственные источники, писало, что Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов.