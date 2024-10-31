УКР
Президент підпише законопроєкт про скасування переходу на літній час, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт... Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук на брифінгу.

За його словами, законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час.

Голова Верховної Ради зазначив, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій "абсолютно несуттєва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування переведення годинників на літній час не вплине на загальну ситуацію зі світлом в Україні, - Міненерго

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній. Цей законопроєкт направили на підпис президенту Володимиру Зеленському 21 серпня.

Однак глава держави його досі не підписав.

У разі підпису президента нинішнє переведення годинників мало б стати останнім.

Раніше видання BBC News Україна, посилаючись на власні джерела, писало, що Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників.

Накуя..дебилы?
Кто будет перепрограмировать все счётчики компьютеры гаджеты контролёры?
Нахрена нам изменяющаяся разница с Европой и постоянная с рашкой?

НУ НА ХРЕНА ЭТОТ ЦИРК УРОДОВ?
Воно прострочене і всі його укази немають жодної юридичної сили!
зепокидькі вже не знають як ще більше нашкодити
Українському народу
Українському народу
Переводити стрілки це анахронізм. Його почали переводити трохи більше 100 років тому у Великій Британії і то заради економії електрики яка тоді тільки почала з'являтися. Тоді це було виправдано так як використовувалися лапочики розжарювання і не було стільки генерації, а зараз лампи діодні які взагалі майже нічого не тягнуть, тому фактор економії вже давно втратив актуальність.
Але тоді краще залишити літній, а не зимовий. Просто крадуть світовий день. В усіх країнах або переводять стрілки, або подекуди залишають літній. І найчастіше переводять стрілки в демократичнх країнах.
