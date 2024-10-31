Президент підпише законопроєкт про скасування переходу на літній час, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт... Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук на брифінгу.

За його словами, законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час.

Голова Верховної Ради зазначив, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій "абсолютно несуттєва".

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній. Цей законопроєкт направили на підпис президенту Володимиру Зеленському 21 серпня.

Однак глава держави його досі не підписав.

У разі підпису президента нинішнє переведення годинників мало б стати останнім.

Раніше видання BBC News Україна, посилаючись на власні джерела, писало, що Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників.