Президент підпише законопроєкт про скасування переходу на літній час, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт... Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук на брифінгу.
За його словами, законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час.
Голова Верховної Ради зазначив, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій "абсолютно несуттєва".
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній. Цей законопроєкт направили на підпис президенту Володимиру Зеленському 21 серпня.
Однак глава держави його досі не підписав.
У разі підпису президента нинішнє переведення годинників мало б стати останнім.
Раніше видання BBC News Україна, посилаючись на власні джерела, писало, що Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто будет перепрограмировать все счётчики компьютеры гаджеты контролёры?
Нахрена нам изменяющаяся разница с Европой и постоянная с рашкой?
НУ НА ХРЕНА ЭТОТ ЦИРК УРОДОВ?
Українському народу