На Кураховском направлении враг прилагает основные усилия в районе Антоновки, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 79. Наиболее активен враг на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

Ситуация на севере

Сумская и Черниговская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории РФ. Так, под вражеское огневое воздействие попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них Покровка, Бачевск, Шалыгино, Новенькое, Леоновка, Басовка, Павловка и Коренек.

Также в настоящее время известно о семи авиационных ударах по Курской области РФ, во время которых противник сбросил 13 авиационных бомб.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении в настоящее время продолжается атака противника в районе Волчанска. Две атаки противника уже отбиты вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого. Шесть боестолкновений продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в направлении Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Восемь боестолкновений завершились, четыре - продолжаются. Оккупанты били НАРами по Серебрянскому лесу.

На Торецком направлении враг дважды пытался улучшить свое положение. Украинские воины дали достойный отпор. Четыре авиабомбы оккупант сбросил в район Катериновки.

С начала суток оккупанты осуществили уже десять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лысовки и Вишневого. Миролюбовка и Мирноград подверглись ударам КАБами.

Зафиксированы 22 вражеские атаки в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки на Кураховском направлении. В районе Антоновки оккупанты прикладывают основные усилия - провели десять штурмов, три из которых продолжаются.

На Времевском направлении продолжается два боестолкновения неподалеку Богоявленки и Трудового. Две атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки. По Юрковке, Таврическому и в районе Малой Токмачки враг сбросил восемь управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении успешно отражены два вражеских штурма.

На остальных направлениях без особых изменений.