Зеленский рассказал, чем Россия рассчитывается с Северной Кореей за помощь: КНДР в будущем попросит РФ воевать за нее

Президент Володимир Зеленський

Выгода для Северной Кореи от сотрудничества с Россией заключается в технологиях, реальном опыте войны и деньгах.

Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Северная Корея получает эти технологии. Также Северная Корея получает возможность опыта для своих людей, тех гражданских также, которые будут работать на соответствующих заводах, а также деньги за всех этих людей", - сказал президент.

Читайте также: Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский

По его словам, граждане КНДР могут работать на заводах по производству оружия и различных снарядов в России. К тому же оккупанты наращивают производство "Шахедов" на иранском заводе. Поэтому, считает президент, КНДР будет отправлять гражданское население набираться опыта в "технологиях современной войны".

Кроме этого, для Северной Кореи сотрудничество с РФ - возможность подготовки солдат в условиях реальной сухопутной войны, подчеркнул Зеленский. Он также не исключил, что Россия передает деньги КНДР за сотрудничество.

Смотрите также: Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: "Русские псы бросили нас в атаку. Братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Украинцы убили всех, а меня завалило трупами". ВИДЕО

"Не просто так Северная Корея начала помогать России. У них есть замыслы. Скажу откровенно, я удивлен молчанием Китая, ведь он один из гарантов безопасности в вашем регионе. Я не скажу, что Китай на нашей стороне, но мы считали, что он один из гарантов безопасности в вашем регионе", - сказал Зеленский.

По мнению президента, КНДР сегодня втягивает весь Азиатский регион в войну.

"Они делают это (участвуют в войне России против Украины. - Ред.) не случайно. Они потом попросят сделать Россию то же самое в их сторону", - считает президент.

КНДР (1278) россия (97355)
+7
Остался один вопрос: ты-то откуда об этом знаешь?)

Наверное тебе об этом шепнул на ушко президент Украины А. Ермак, которому на ушко шепнул какой-нибудь Патрушев?
31.10.2024 19:32 Ответить
+5
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав Володимир Зеленський
31.10.2024 19:37 Ответить
+5
Його словесний понос коли-небудь закінчиться?
31.10.2024 19:44 Ответить
Україна ж зі своїми партнерами не розраховується, тому потім віддадуть все, що за Конституцією належить, нібито, народу.
31.10.2024 19:32 Ответить
Лаптерилі за себе не можуть нічого, куди там їм ще за когось впрягатися
31.10.2024 19:32 Ответить
Остался один вопрос: ты-то откуда об этом знаешь?)

Наверное тебе об этом шепнул на ушко президент Украины А. Ермак, которому на ушко шепнул какой-нибудь Патрушев?
31.10.2024 19:32 Ответить
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав Володимир Зеленський
31.10.2024 19:37 Ответить
А кому нах то треба знати?))
31.10.2024 19:37 Ответить
Яке воно здібне
31.10.2024 19:43 Ответить
Його словесний понос коли-небудь закінчиться?
31.10.2024 19:44 Ответить
Коли кокс не отримає..
31.10.2024 20:03 Ответить
Пх що каже клоун.
В реалі,"курськ" привів пн-к військових до курської обл,щоб почати там воєнні дії.
З часом,вони можуть переміститись і на покровський напрямок.
Вангіст будганофф віддихає,навіть ніяких віщувань не було по пн-к солдатах.
31.10.2024 19:45 Ответить
- Ви нічого не розумієте, слухайте мене ї все буде "шашликі".
31.10.2024 19:45 Ответить
так ось де собаки порились! ))
31.10.2024 19:46 Ответить
вот тільки пончик не ідіот щоб починати війну.

скоріш за все рашка передасть технології по ЯО та атомним підводним човнам - прівєтік США !
31.10.2024 19:47 Ответить
по човнам не передасть, бо сьогодні кндр разом з китаєм на твоїм стороні а завтра вони ж таки можуть на сибір наш піти.
а от технології виготовлення малорозмірних тактичних зарядів може, плюс бабло яке тече рікою в руки пухляка.
31.10.2024 19:52 Ответить
можливо й так

але, як ці покидьки з торгуються, то й так і буде - не на користь всьому Далекому Сходу, включно з чайною
31.10.2024 20:16 Ответить
пухляк без чайників і не пердне, а ось для всього сходу та океанії так нічого хорошого.
31.10.2024 20:24 Ответить
Та ясно, рашка буде воювати за кндр.Нащо ті дурнуваті припущення.Рашка кине жировика так само як кинула Пашиняна!Гопнік якщо не наібе то не проживе!
31.10.2024 19:50 Ответить
Після нашої перемоги від Росії нічого не залишиться, так що вона допомогати КНДР не буде.
31.10.2024 19:59 Ответить
Що, і кремль возьмьом ?

а може вже досить шапками кидатись ?

.
31.10.2024 20:18 Ответить
не будет чего "брать"
31.10.2024 20:43 Ответить
Азіатська підступність полягає в тому що з часом, вивчивши методи війни кацапів, КНДР разом з Китаєм будуть відривати шматки у **********.
31.10.2024 20:47 Ответить
Третя світова набирає обертів
31.10.2024 21:03 Ответить
я собі навіть не уявляю, як звучать марення зеленого їбаната корейською мовою!! втім, після родинки инів, корейцям зайде спокійно...
31.10.2024 21:35 Ответить
Чому на Цензорі стільки окремо виділених новин з цитатами цього виродка?
31.10.2024 21:42 Ответить
 
 