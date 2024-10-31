Зеленский рассказал, чем Россия рассчитывается с Северной Кореей за помощь: КНДР в будущем попросит РФ воевать за нее

Выгода для Северной Кореи от сотрудничества с Россией заключается в технологиях, реальном опыте войны и деньгах.

Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Северная Корея получает эти технологии. Также Северная Корея получает возможность опыта для своих людей, тех гражданских также, которые будут работать на соответствующих заводах, а также деньги за всех этих людей", - сказал президент.

По его словам, граждане КНДР могут работать на заводах по производству оружия и различных снарядов в России. К тому же оккупанты наращивают производство "Шахедов" на иранском заводе. Поэтому, считает президент, КНДР будет отправлять гражданское население набираться опыта в "технологиях современной войны".

Кроме этого, для Северной Кореи сотрудничество с РФ - возможность подготовки солдат в условиях реальной сухопутной войны, подчеркнул Зеленский. Он также не исключил, что Россия передает деньги КНДР за сотрудничество.

"Не просто так Северная Корея начала помогать России. У них есть замыслы. Скажу откровенно, я удивлен молчанием Китая, ведь он один из гарантов безопасности в вашем регионе. Я не скажу, что Китай на нашей стороне, но мы считали, что он один из гарантов безопасности в вашем регионе", - сказал Зеленский.

По мнению президента, КНДР сегодня втягивает весь Азиатский регион в войну.

"Они делают это (участвуют в войне России против Украины. - Ред.) не случайно. Они потом попросят сделать Россию то же самое в их сторону", - считает президент.