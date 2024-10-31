Зеленський розповів, чим Росія розраховується з Північною Кореєю за допомогу: КНДР у майбутньому попросить РФ воювати за неї

Вигода для Північної Кореї від співпраці з Росією полягає в технологіях, реальному досвіді війни та грошах.

Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Північна Корея отримує ці технології. Також Північна Корея отримує можливість досвіду своїх людей, тих цивільних також, які будуть працювати на відповідних заводах, а також гроші за всіх цих людей", – сказав президент.

За його словами, громадяни КНДР можуть працювати на заводах з виробництва зброї та різних снарядів у Росії. До того ж окупанти нарощують виробництво "шахедів" на іранському заводі. Тому, вважає президент, КНДР буде відправляти цивільне населення набиратися досвіду в "технологіях сучасної війни".

Окрім цього, для Північної Кореї співпраця з РФ – можливість підготовки солдатів в умовах реальної сухопутної війни, підкреслив Зеленський. Він також не виключив, що Росія передає гроші КНДР за співпрацю.

"Не просто так Північна Корея почала допомагати Росії. У них є задуми. Скажу відверто, я здивований мовчанням Китаю, адже він один з гарантів безпеки у вашому регіоні. Я не скажу, що Китай на нашому боці, але ми вважали, що він один з гарантів безпеки у вашому регіоні", - сказав Зеленський.

На думку Президента, КНДР сьогодні втягує увесь Азійський регіон у війну.

"Вони роблять це (беруть участь у війні Росії проти України. – Ред.) не випадково. Вони потім попросять зробити Росію те саме у їхній бік", - вважає Президент.