Зеленський розповів, чим Росія розраховується з Північною Кореєю за допомогу: КНДР у майбутньому попросить РФ воювати за неї
Вигода для Північної Кореї від співпраці з Росією полягає в технологіях, реальному досвіді війни та грошах.
Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Північна Корея отримує ці технології. Також Північна Корея отримує можливість досвіду своїх людей, тих цивільних також, які будуть працювати на відповідних заводах, а також гроші за всіх цих людей", – сказав президент.
За його словами, громадяни КНДР можуть працювати на заводах з виробництва зброї та різних снарядів у Росії. До того ж окупанти нарощують виробництво "шахедів" на іранському заводі. Тому, вважає президент, КНДР буде відправляти цивільне населення набиратися досвіду в "технологіях сучасної війни".
Окрім цього, для Північної Кореї співпраця з РФ – можливість підготовки солдатів в умовах реальної сухопутної війни, підкреслив Зеленський. Він також не виключив, що Росія передає гроші КНДР за співпрацю.
"Не просто так Північна Корея почала допомагати Росії. У них є задуми. Скажу відверто, я здивований мовчанням Китаю, адже він один з гарантів безпеки у вашому регіоні. Я не скажу, що Китай на нашому боці, але ми вважали, що він один з гарантів безпеки у вашому регіоні", - сказав Зеленський.
На думку Президента, КНДР сьогодні втягує увесь Азійський регіон у війну.
"Вони роблять це (беруть участь у війні Росії проти України. – Ред.) не випадково. Вони потім попросять зробити Росію те саме у їхній бік", - вважає Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наверное тебе об этом шепнул на ушко президент Украины А. Ермак, которому на ушко шепнул какой-нибудь Патрушев?
В реалі,"курськ" привів пн-к військових до курської обл,щоб почати там воєнні дії.
З часом,вони можуть переміститись і на покровський напрямок.
Вангіст будганофф віддихає,навіть ніяких віщувань не було по пн-к солдатах.
скоріш за все рашка передасть технології по ЯО та атомним підводним човнам - прівєтік США !
а от технології виготовлення малорозмірних тактичних зарядів може, плюс бабло яке тече рікою в руки пухляка.
але, як ці покидьки з торгуються, то й так і буде - не на користь всьому Далекому Сходу, включно з чайною
а може вже досить шапками кидатись ?
.