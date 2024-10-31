УКР
Зеленський розповів, чим Росія розраховується з Північною Кореєю за допомогу: КНДР у майбутньому попросить РФ воювати за неї

Президент Володимир Зеленський

Вигода для Північної Кореї від співпраці з Росією полягає в технологіях, реальному досвіді війни та грошах.

Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Північна Корея отримує ці технології. Також Північна Корея отримує можливість досвіду своїх людей, тих цивільних також, які будуть працювати на відповідних заводах, а також гроші за всіх цих людей", – сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові КНДР вже у Курській області, але реакції у світі - нуль, - Зеленський

За його словами, громадяни КНДР можуть працювати на заводах з виробництва зброї та різних снарядів у Росії. До того ж окупанти нарощують виробництво "шахедів" на іранському заводі. Тому, вважає президент, КНДР буде відправляти цивільне населення набиратися досвіду в "технологіях сучасної війни".

Окрім цього, для Північної Кореї співпраця з РФ – можливість підготовки солдатів в умовах реальної сухопутної війни, підкреслив Зеленський. Він також не виключив, що Росія передає гроші КНДР за співпрацю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

"Не просто так Північна Корея почала допомагати Росії. У них є задуми. Скажу відверто, я здивований мовчанням Китаю, адже він один з гарантів безпеки у вашому регіоні. Я не скажу, що Китай на нашому боці, але ми вважали, що він один з гарантів безпеки у вашому регіоні", - сказав Зеленський.

На думку Президента, КНДР сьогодні втягує увесь Азійський регіон у війну.

"Вони роблять це (беруть участь у війні Росії проти України. – Ред.) не випадково. Вони потім попросять зробити Росію те саме у їхній бік", - вважає Президент.

Остался один вопрос: ты-то откуда об этом знаешь?)

Наверное тебе об этом шепнул на ушко президент Украины А. Ермак, которому на ушко шепнул какой-нибудь Патрушев?
31.10.2024 19:32
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав Володимир Зеленський
31.10.2024 19:37
Його словесний понос коли-небудь закінчиться?
31.10.2024 19:44
Україна ж зі своїми партнерами не розраховується, тому потім віддадуть все, що за Конституцією належить, нібито, народу.
31.10.2024 19:32
Лаптерилі за себе не можуть нічого, куди там їм ще за когось впрягатися
31.10.2024 19:32
31.10.2024 19:32
31.10.2024 19:37
А кому нах то треба знати?))
31.10.2024 19:37
Яке воно здібне
31.10.2024 19:43
31.10.2024 19:44
Коли кокс не отримає..
31.10.2024 20:03
Пх що каже клоун.
В реалі,"курськ" привів пн-к військових до курської обл,щоб почати там воєнні дії.
З часом,вони можуть переміститись і на покровський напрямок.
Вангіст будганофф віддихає,навіть ніяких віщувань не було по пн-к солдатах.
31.10.2024 19:45
- Ви нічого не розумієте, слухайте мене ї все буде "шашликі".
31.10.2024 19:45
так ось де собаки порились! ))
31.10.2024 19:46
вот тільки пончик не ідіот щоб починати війну.

скоріш за все рашка передасть технології по ЯО та атомним підводним човнам - прівєтік США !
31.10.2024 19:47
по човнам не передасть, бо сьогодні кндр разом з китаєм на твоїм стороні а завтра вони ж таки можуть на сибір наш піти.
а от технології виготовлення малорозмірних тактичних зарядів може, плюс бабло яке тече рікою в руки пухляка.
31.10.2024 19:52
можливо й так

але, як ці покидьки з торгуються, то й так і буде - не на користь всьому Далекому Сходу, включно з чайною
31.10.2024 20:16
пухляк без чайників і не пердне, а ось для всього сходу та океанії так нічого хорошого.
31.10.2024 20:24
Та ясно, рашка буде воювати за кндр.Нащо ті дурнуваті припущення.Рашка кине жировика так само як кинула Пашиняна!Гопнік якщо не наібе то не проживе!
31.10.2024 19:50
Після нашої перемоги від Росії нічого не залишиться, так що вона допомогати КНДР не буде.
31.10.2024 19:59
Що, і кремль возьмьом ?

а може вже досить шапками кидатись ?

.
31.10.2024 20:18
не будет чего "брать"
31.10.2024 20:43
Азіатська підступність полягає в тому що з часом, вивчивши методи війни кацапів, КНДР разом з Китаєм будуть відривати шматки у **********.
31.10.2024 20:47
Третя світова набирає обертів
31.10.2024 21:03
я собі навіть не уявляю, як звучать марення зеленого їбаната корейською мовою!! втім, після родинки инів, корейцям зайде спокійно...
31.10.2024 21:35
Чому на Цензорі стільки окремо виділених новин з цитатами цього виродка?
31.10.2024 21:42
 
 