Задержка с предоставлением оружия Украине связана не с нехваткой денег, а с наличием вооружений, - правительство ФРГ

Чому зброя для України затримується: Відповідь уряду Німеччини

Задержка с поставками оружия Украине связана не столько с финансами, сколько с наличием соответствующих вооружений.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос не в том, будет ли что-то поставлено, в каком объеме это возможно. Всегда есть ограничения, обусловленные... не тем, можем ли мы это профинансировать, а наличием вооружений", - сказал он.

В то же время, по словам спикера, Германии удается поддерживать постоянный поток оружия в Украину.

Гебештрайт заявил, что Германия постоянно проводит ревизию того, что еще может передать в качестве военной поддержки Украины и призывает партнеров делать так же. Он напомнил, что очередной пакет такой помощи был доставлен 2 недели назад.

Отвечая на вопрос, возможно ли ожидать изменения в отношении канцлера в вопросе предоставления Украине германского дальнобойного оружия на фоне эскалации, вызванной привлечением Россией северокорейских солдат, Гебештрайт ответил категорическим "Нет".

"Это не будет иметь никакого влияния; канцлер твердо остается на своей позиции, которую неоднократно озвучивал", - сказал правительственный представитель.

Он напомнил, что Германия приложила большие усилия для предоставления Украине кредита $50 млрд, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.

На эти деньги Украина сама будет решать, какое оружие покупать, добавил Гебештрайт.

Топ комментарии
+6
А чем вы тогда собирались воевать, еще начиная, с Варшавским договором?
01.11.2024 15:14 Ответить
+4
Тю? А что ты курил?
Военно-политические блоки для того и создаются, чтобы в любой момент можно было воевать.
Тем более, что противоположная сторона была известна.
01.11.2024 15:22 Ответить
+4
В том то и дело, что достаточного оружия нет и в помине!!!
Об этом заявлял и Шольц и МО Германии.
Меркель в свое время сократила свою армию и вооружение до не приличия, надеясь на шашлыки с пуйлом.
А когда в 2022 году сделали ревизию вооружений, то схватились за голову.
Либо мало техники, либо требует срочного ремонта.
Даже на вооружении Германии нет систем ПВО IRIS-T (SLM).
А те системы, которые нам передают, сходят прямо с конвейера и в Украину.
Германия по этим системам отменила даже зарубежные контракты.
01.11.2024 15:36 Ответить
показать весь комментарий
А у них війна?
01.11.2024 15:16 Ответить
показать весь комментарий
Оборонительные военные блоки создаются как раз для того, чтобы НЕ воевать. Типа - мы ни на кого нападать не собираемся, а на нас не рискнут, тк за нами США...
01.11.2024 15:24 Ответить
Вже збираються ризикувати, уявіть собі.
Бачать, що немає кому і немає чим в тому блоці, і взагалі не готові морально - так чого б не напасти?
01.11.2024 15:28 Ответить
Там стоїить чітке питання, на німців хтось нападав? У них для зазхисту Німеччини зброя є, а для корупціонерів і мародерів немає. Що тут не так?
01.11.2024 15:28 Ответить
У Германии только три оружия. Польша, Словакия и Чехия. их можно отдать потенциальному противнику. Откупиться.
01.11.2024 16:58 Ответить
У них є час,гроші і голова.Все чого у нас немає
01.11.2024 16:13 Ответить
А хто все забезпечує? Безголові хахли? Не пиши маячні
01.11.2024 16:25 Ответить
Що забезпечує?Тьху...нлави,стінгери та джавеліни нам літаками союзники безкоштоано з кінці 21 р гнали.Коли ми що робили?Що і провдожуємо робити
01.11.2024 16:33 Ответить
час забезпечує. Бо де регулярні армії допомоги. Стінги і джеви це добре, але самі вони, без солдата, лише металобрухт
01.11.2024 16:37 Ответить
Аааа то ти чекаєш що вони війська свої введуть?
01.11.2024 17:06 Ответить
А они не собирались воевать. Меркель все время своего пребывания на посту канцлера, занималась разоружением...даже после 2014 года...
А до нее разоружением занимался дружбан путина Шредер...
01.11.2024 15:23 Ответить
А звідки ви всі такі розумні знаєте, що німці десь комусь програли на полі бою? Щоб до них дійти потрібно пройти члена НАТО Польщу. Не переводьте стрілки на Меркель чи Шольца, у нас є свій Верховний Головнокомандувач, який по Конституції відповідає за Україну і прізвище його Зеленський.
01.11.2024 15:30 Ответить
Яким це чином з мого посту ви змогли витягти, що "німці десь комусь програли на полі бою"?
Де я писав щось подібне?
Чи вам би лише у калюжу перднути?
01.11.2024 15:35 Ответить
Він ні за що досі ще не відповів (а є багато за що).
З чого ви зробили висновок, що він збирається це робити?
01.11.2024 15:54 Ответить
Последняя война где победила Германия была франко-прусская. 160 лет тому назад
01.11.2024 17:03 Ответить
а саме а це отримала медальку від Зеленського. Фру Меркель як була повію з часів комсомолу, так і залишилась агенткою штазі
01.11.2024 16:33 Ответить
А чим збивають ракети? Чи Хаймарс виробляють в Україні? Я сусіду ніколи не позичумвсі свої гроші. Особливо, якщо сусід не працює
01.11.2024 15:26 Ответить
А чим збиралися воювати ми, маючи під боком велику орду і вже в 2019 році мали з ними війну? Чи і Вас переконав Потужний через шмарафон і відоси, що у всьому винні європейці і американці, а він гарний пацик, зарив весь бюджет і все, що було в бідній Україні в асфальт?
01.11.2024 15:26 Ответить
Нда.Ось і отвєтка на політику хамства нашої влади.А заплатить за хамство сили оборони...
01.11.2024 15:14 Ответить
Это именно тот ответ, который нужен товарищу Зе.
01.11.2024 15:17 Ответить
Схоже на те
01.11.2024 15:19 Ответить
дитячий інфантилізм вражає…. Війна стукає у двері… вони нас байками заспокоюють…. Треба діяти , а не констатувати неспроможність
01.11.2024 15:16 Ответить
Це для путіна інформація. Давайте домовлятися бо нам вже нічим воювати...
01.11.2024 16:27 Ответить
Та ми розуміємо і дуже вам вдячні. Немає рушниць і фляг? То давайте те що є - ракети і літаки!
(літаки разом з пілотами та техніками)
01.11.2024 15:18 Ответить
Хм, мордор під санкціями і немає проблем з грошима і зброєю від союзників, а Европа, Америка не під санкціями і їм бракує грошей. Сюр якийсь
01.11.2024 15:21 Ответить
Капитализация ГУГЛа - 2 триллиона. Капитализация ГАЗПРОМа - меньше 43 миллиарда.
Пришла война и оказалось что в пушку баксы не засунуть.
01.11.2024 17:38 Ответить
Колись сама воиовнича нація - розслабились під американською парасолькою
01.11.2024 15:22 Ответить
Відмінність диктатур від демократії в тому що вони не дотримуються ніяких забобонів, а діють так їм заманеться. Просють орки ракети чи шахеди чи щось інше і зразу отримують і ніхто не ставе ніяких умов для їх використання. І тоді виникає питання- чим же краще демократія від автократії в умовах війни?
01.11.2024 15:22 Ответить
Виявляється, не гроші все вирішують.
Отакої.
01.11.2024 15:27 Ответить
******* і тихо обсираються з переляку від ***** і ина ...
01.11.2024 15:27 Ответить
Куйло так собі почитало новину,і думає *** після України там немає з ким воювати,вони всі ляжуть під мене.А якщо ще мій кореш трампушка виграє вибори то взагалі пісня!
01.11.2024 15:30 Ответить
Тобто якщо кацапи всеж таки почнуть вас обстрілювати почнете волати "Nicht schiessen!"..
01.11.2024 15:32 Ответить
Так в чому проблема придбати у, наприклад, Південної Кореї та передати потім Україні???
01.11.2024 15:41 Ответить
привид меркельші зноау літає над німцями
01.11.2024 16:03 Ответить
Почему Зеленский не потребовал Ленд-лиз, почему Зеленский приказал Залужному контрнаступать весной-летом прошлого года, не имея и половины, что просил Залужный , а Залужный просил 20%, что было нужно.
Почему себя так вел Зеленский? Зеленский , непроходимо, глуп!
https://www.youtube.com/watch?v=J3kU_pIMnCA Почему запад сворачивает поставки оружия?
01.11.2024 16:26 Ответить
Посмотрите сегодняшний стрим Ходорковский Life с Илларионовым. Сразу получите все ответы на вопросы.
01.11.2024 20:43 Ответить
Будують крейсер, щоб Зеля з нього міг Томагавкапи пуляти.
01.11.2024 16:34 Ответить
Очередная брехня, чтобы оправдать себя любимых! и показать кремлёвскиму ублюдку " вот видите, мы же не даём Украине достаточно оружия, и, соответственно, не дадим им выиграть. Твари!!!
01.11.2024 20:40 Ответить
 
 