Задержка с предоставлением оружия Украине связана не с нехваткой денег, а с наличием вооружений, - правительство ФРГ

Задержка с поставками оружия Украине связана не столько с финансами, сколько с наличием соответствующих вооружений.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос не в том, будет ли что-то поставлено, в каком объеме это возможно. Всегда есть ограничения, обусловленные... не тем, можем ли мы это профинансировать, а наличием вооружений", - сказал он.

В то же время, по словам спикера, Германии удается поддерживать постоянный поток оружия в Украину.

Гебештрайт заявил, что Германия постоянно проводит ревизию того, что еще может передать в качестве военной поддержки Украины и призывает партнеров делать так же. Он напомнил, что очередной пакет такой помощи был доставлен 2 недели назад.

Отвечая на вопрос, возможно ли ожидать изменения в отношении канцлера в вопросе предоставления Украине германского дальнобойного оружия на фоне эскалации, вызванной привлечением Россией северокорейских солдат, Гебештрайт ответил категорическим "Нет".

"Это не будет иметь никакого влияния; канцлер твердо остается на своей позиции, которую неоднократно озвучивал", - сказал правительственный представитель.

Он напомнил, что Германия приложила большие усилия для предоставления Украине кредита $50 млрд, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.

На эти деньги Украина сама будет решать, какое оружие покупать, добавил Гебештрайт.

