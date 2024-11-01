Задержка с предоставлением оружия Украине связана не с нехваткой денег, а с наличием вооружений, - правительство ФРГ
Задержка с поставками оружия Украине связана не столько с финансами, сколько с наличием соответствующих вооружений.
Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос не в том, будет ли что-то поставлено, в каком объеме это возможно. Всегда есть ограничения, обусловленные... не тем, можем ли мы это профинансировать, а наличием вооружений", - сказал он.
В то же время, по словам спикера, Германии удается поддерживать постоянный поток оружия в Украину.
Гебештрайт заявил, что Германия постоянно проводит ревизию того, что еще может передать в качестве военной поддержки Украины и призывает партнеров делать так же. Он напомнил, что очередной пакет такой помощи был доставлен 2 недели назад.
Отвечая на вопрос, возможно ли ожидать изменения в отношении канцлера в вопросе предоставления Украине германского дальнобойного оружия на фоне эскалации, вызванной привлечением Россией северокорейских солдат, Гебештрайт ответил категорическим "Нет".
"Это не будет иметь никакого влияния; канцлер твердо остается на своей позиции, которую неоднократно озвучивал", - сказал правительственный представитель.
Он напомнил, что Германия приложила большие усилия для предоставления Украине кредита $50 млрд, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.
На эти деньги Украина сама будет решать, какое оружие покупать, добавил Гебештрайт.
Военно-политические блоки для того и создаются, чтобы в любой момент можно было воевать.
Тем более, что противоположная сторона была известна.
Бачать, що немає кому і немає чим в тому блоці, і взагалі не готові морально - так чого б не напасти?
Об этом заявлял и Шольц и МО Германии.
Меркель в свое время сократила свою армию и вооружение до не приличия, надеясь на шашлыки с пуйлом.
А когда в 2022 году сделали ревизию вооружений, то схватились за голову.
Либо мало техники, либо требует срочного ремонта.
Даже на вооружении Германии нет систем ПВО IRIS-T (SLM).
А те системы, которые нам передают, сходят прямо с конвейера и в Украину.
Германия по этим системам отменила даже зарубежные контракты.
А до нее разоружением занимался дружбан путина Шредер...
Де я писав щось подібне?
Чи вам би лише у калюжу перднути?
З чого ви зробили висновок, що він збирається це робити?
(літаки разом з пілотами та техніками)
Пришла война и оказалось что в пушку баксы не засунуть.
Отакої.
Почему себя так вел Зеленский? Зеленский , непроходимо, глуп!
https://www.youtube.com/watch?v=J3kU_pIMnCA Почему запад сворачивает поставки оружия?