На фронте произошло 126 боевых столкновений, 84 из них на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 3 ракетных удара (5 ракет), 52 авиационных удара (в частности, задействовал 73 КАБ) и 400 ударов дронами-камикадзе, совершил 2926 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Волчанска. Враг активно применял авиацию и нанес пять авиаударов, сбросив 11 КАБов в районах населенных пунктов Дергачи, Резниково, Гоптовка и Ольховатка, также выпустил четыре НАРа в районе Бочкового.

Агрессор совершил пять атак на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово завершились, еще одна атака продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за день российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Все атаки противника отражены.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня три раза штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация у Торецка, Константиновки и Петровки. Продолжаются боевые действия в одной локации.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Сухой Балки, Сухого Яра, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидово. Семь боестолкновений на направлении еще продолжаются. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Миролюбовка, Александрополь, Старая Николаевка.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 115 и ранили 192 оккупанта. Уничтожено две боевые бронированные машины, один танк, один автомобиль и один багги.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами в районах Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Оккупанты сбрасывали КАБы возле Курахово и Дальнего.

На Времевском направлении враг дважды пытался прорваться к Трудовому, но помешали этому наши мужественные защитники.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.