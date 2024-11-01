На фронті відбулося 126 бойових зіткнень, 84 з них на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних ударів (5 ракет), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 73 КАБ) та 400 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2926 обстрілів позицій наших військ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. Ворог активно застосовував авіацію та завдав п’ять авіаударів, скинувши 11 КАБів в районах населених пунктів Дергачі, Різникове, Гоптівка та Вільхуватка, також випустив чотири НАРи в районі Бочкового.

Агресор здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час чотири боєзіткнення в районах Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового завершились, ще одна атака триває.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. Всі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні три рази штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація біля Торецька, Костянтинівки та Петрівки. Продовжується бойові дії у одній локації.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Сухої Балки, Сухого Яру, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. Сім боєзіткнень на напрямку ще тривають. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Миролюбівка, Олександропіль, Стара Миколаївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 115 та поранили 192 окупанта. Знищено дві бойових броньованих машини, один танк, один автомобіль та один багі.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами в районах Острівського, Ільїнки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Окупанти скидали КАБи біля Курахового та Дальнього.

На Времівському напрямку ворог двічі намагався прорватися до Трудового, але на заваді цьому стали наші мужні захисники.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.