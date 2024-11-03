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Новости
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В США россиянин признал себя виновным в контрабанде военных технологий в РФ

Зброя

Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило, что 43-летний россиянин с американским гражданством признал себя виновным в нарушении американских ограничений на поставку передовых технологий в Россию.

По сообщению, человек по имени Вадим Ермоленко, который живет в штате Нью-Джерси, играл центральную роль в схеме с участием разведывательных служб России с целью контрабанды военных технологий американского происхождения для российских военных и разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Минюст сообщил, что Ермоленко признал свою роль в транснациональной сети закупок и отмывания денег, которая использовала подставные компании и скрытые финансовые каналы для обхода экспортных ограничений и поставки электронных компонентов двойного назначения для нужд российских силовиков.

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"Подсудимый признал, что играл центральную роль в теперь уже сорванной схеме с участием российских разведслужб с целью контрабанды в Россию военных технологий американского происхождения, в том числе боеприпасов для снайперских винтовок", - говорится в комментарии генерального прокурора США Меррика Гарланда.

Директор ФБР Кристофер Рэй указал на риски для безопасности, которые могут привести к попаданию таких технологий в руки противника:

"Незаконный экспорт чувствительных технологий двойного назначения в поддержку военных усилий России представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, и с ним нельзя мириться".

Как сообщает "Голос Америки", согласно судебным документам, Ермоленко был связан с московскими компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал", которые, как считается, работают под руководством российской разведки и занимаются закупками за рубежом передовых технологий и испытательной аппаратуры.

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В сообщении Минюста говорится, что компании руководили большой сетью подставных фирм и банковских счетов в разных странах мира, включая США, чтобы скрыть причастность российского правительства и конечные пункты назначения товаров.

По версии следствия, через счета, контролируемые Ермоленко, прошло более 12 миллионов долларов, на которые покупались технологии военного назначения, в том числе компоненты, используемые в радарах, оборудовании для наблюдения, а также в исследовательских и конструкторских работах военного характера.

Некоторые компоненты, незаконно закупленные Ермоленко и другими обвиняемыми, могут использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, отмечает ведомство.

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После российского вторжения в Украину США ввели санкции против компаний "Серния Инжиниринг" и "Сертал", а также против нескольких физических и юридических лиц, участвовавших в этой схеме, назвав их "оружием военной машины Российской Федерации".

Вместе с Ермоленко по делу проходит Алексей Брайман, который ранее признал свою вину в сговоре с целью обмана США, он ждет приговора. Дело против еще одного обвиняемого Вадима Конощенко, предполагаемого агента ФСБ, было прекращено после того, как его выслали из США в ходе обмена заключенными между США и Россией в августе. Другие обвиняемые остаются на свободе или находятся в процессе судебного разбирательства.

Автор: 

россия (96413) санкции (11560) США (27316)


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бдть...
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03.11.2024 01:33 Ответить
Це про Трампа ?
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03.11.2024 01:36 Ответить
А на світлині - здійснення вироку?
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03.11.2024 01:47 Ответить
От так все своє існування кацапи "робили винаходи" аналГовнет будучи на всему краденому. І ще скільки таких кротів сидить, ніхто не знає. Цього ледь викрили.
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03.11.2024 07:36 Ответить
а я думав, що тільки безугла знімала клістрони з українського ППО та Лєнка скумбрія скидала координати позицій українських воїнів рашистам....

а тут ось воно як.....
кацапи та різні "хароші руZZкі" збирають інформацію по всьому світу.....
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03.11.2024 08:53 Ответить
Рать их там, грешников.
И следующие желают заработать
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03.11.2024 09:14 Ответить
ЗДРАВАЯ МЫСЛЬ, до которой никогда не дойдёт наше руководство.....
Если думать о будущем, кроме всего прочего следует затормозить развитие расейской науки, для которой требуются всякие сложные научные приборы, условно говоря электронные микроскопы.
Такие вещи сложные, производители редкие и известны, необходимо запретить их поставки в Расию!
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03.11.2024 10:43 Ответить
Насправді гарантовано уникнути війни дали б змогу дії не так України, як очільників держав Заходу.

Якби при перших очевидних ознаках підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання кацапстанських собак.
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03.11.2024 11:28 Ответить
Все мужчины с паспортом мутанта от 30 лет, должны проходить детектор лжи. Половина под гипнозом, будет зиговать на фюрера
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03.11.2024 11:35 Ответить
 
 