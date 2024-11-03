В США россиянин признал себя виновным в контрабанде военных технологий в РФ

Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило, что 43-летний россиянин с американским гражданством признал себя виновным в нарушении американских ограничений на поставку передовых технологий в Россию.

По сообщению, человек по имени Вадим Ермоленко, который живет в штате Нью-Джерси, играл центральную роль в схеме с участием разведывательных служб России с целью контрабанды военных технологий американского происхождения для российских военных и разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Минюст сообщил, что Ермоленко признал свою роль в транснациональной сети закупок и отмывания денег, которая использовала подставные компании и скрытые финансовые каналы для обхода экспортных ограничений и поставки электронных компонентов двойного назначения для нужд российских силовиков.

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"Подсудимый признал, что играл центральную роль в теперь уже сорванной схеме с участием российских разведслужб с целью контрабанды в Россию военных технологий американского происхождения, в том числе боеприпасов для снайперских винтовок", - говорится в комментарии генерального прокурора США Меррика Гарланда.

Директор ФБР Кристофер Рэй указал на риски для безопасности, которые могут привести к попаданию таких технологий в руки противника:

"Незаконный экспорт чувствительных технологий двойного назначения в поддержку военных усилий России представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, и с ним нельзя мириться".

Как сообщает "Голос Америки", согласно судебным документам, Ермоленко был связан с московскими компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал", которые, как считается, работают под руководством российской разведки и занимаются закупками за рубежом передовых технологий и испытательной аппаратуры.

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В сообщении Минюста говорится, что компании руководили большой сетью подставных фирм и банковских счетов в разных странах мира, включая США, чтобы скрыть причастность российского правительства и конечные пункты назначения товаров.

По версии следствия, через счета, контролируемые Ермоленко, прошло более 12 миллионов долларов, на которые покупались технологии военного назначения, в том числе компоненты, используемые в радарах, оборудовании для наблюдения, а также в исследовательских и конструкторских работах военного характера.

Некоторые компоненты, незаконно закупленные Ермоленко и другими обвиняемыми, могут использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, отмечает ведомство.

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После российского вторжения в Украину США ввели санкции против компаний "Серния Инжиниринг" и "Сертал", а также против нескольких физических и юридических лиц, участвовавших в этой схеме, назвав их "оружием военной машины Российской Федерации".

Вместе с Ермоленко по делу проходит Алексей Брайман, который ранее признал свою вину в сговоре с целью обмана США, он ждет приговора. Дело против еще одного обвиняемого Вадима Конощенко, предполагаемого агента ФСБ, было прекращено после того, как его выслали из США в ходе обмена заключенными между США и Россией в августе. Другие обвиняемые остаются на свободе или находятся в процессе судебного разбирательства.