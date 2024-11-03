У США росіянин визнав себе винним у контрабанді військових технологій до РФ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів повідомило, що 43-річний росіянин з американським громадянством визнав себе винним у порушенні американських обмежень на постачання передових технологій до Росії.

За повідомленням, чоловік на ім’я Вадим Єрмоленко, який живе в штаті Нью-Джерсі, відігравав центральну роль у схемі за участю розвідувальних служб Росії з метою контрабанди військових технологій американського походження для російських військових та розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Мін’юст повідомив, що Єрмоленко визнав свою роль у транснаціональній мережі закупівель та відмивання грошей, яка використовувала підставні компанії та приховані фінансові канали для обходу експортних обмежень та постачання електронних компонентів подвійного призначення для потреб російських силовиків.

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"Підсудний визнав, що грав центральну роль у тепер уже зірваній схемі за участю російських розвідслужб з метою контрабанди до Росії військових технологій американського походження, в тому числі боєприпасів для снайперських гвинтівок", – йдеться в коментарі генерального прокурора США Мерріка Гарланда.

Директор ФБР Крістофер Рей вказав на ризики для безпеки, які можуть призвести до попадання таких технологій до рук противника:

"Незаконний експорт чутливих технологій подвійного призначення на підтримку військових зусиль Росії становить значну загрозу для Сполучених Штатів та їхніх союзників, і з ним не можна миритися".

Як повідомляє "Голос Америки", згідно з судовими документами, Єрмоленко був пов’язаний із московськими компаніями "Сернія Інжиніринг" та "Сертал", які, як вважається, працюють під керівництвом російської розвідки та займаються закупівлями за кордоном передових технологій та випробувальної апаратури.

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У повідомленні Мін’юсту йдеться, що компанії керували великою мережею підставних фірм та банківських рахунків у різних країнах світу, включаючи США, щоб приховати причетність російського уряду та кінцеві пункти призначення товарів.

За версією слідства, через рахунки, контрольовані Єрмоленком, пройшло понад 12 мільйонів доларів, на які купувалися технології військового призначення, у тому числі компоненти, що використовуються у радарах, устаткуванні для спостереження, а також у дослідницьких та конструкторських роботах військового характеру.

Деякі компоненти, незаконно закуплені Єрмоленком та іншими обвинуваченими, можуть використовуватись у розробці ядерної та гіперзвукової зброї, зазначає відомство.

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Після російського вторгнення в Україну США запровадили санкції проти компаній "Сернія Інжиніринг" та "Сертал", а також проти кількох фізичних та юридичних осіб, які брали участь у цій схемі, назвавши їх "зброєю військової машини Російської Федерації".

Разом з Єрмоленком по справі проходить Олексій Брайман, який раніше визнав свою провину в змові з метою обману США, він чекає на вирок. Справу проти ще одного обвинуваченого Вадима Конощенка, імовірного агента ФСБ, було припинено після того, як його вислали зі США в ході обміну в’язнями між США та Росією в серпні. Інші обвинувачені залишаються на волі або перебувають у процесі судового розгляду.