На Кураховском направлении - 8 боев, оккупанты пытаются продвинуться в районах Волченки, Острого и Антоновки, - Генштаб

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 110 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, наиболее активно действуют оккупанты на Кураховском и Покровском направлениях, где провели более половины от всех атак.

Удары по территории Украины

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Хреновка, Грабовское, Волфино, Владимировка, Журавка, Мхи, Ободы, Луговка, Зализный Мост, Павловка, Хотиевка и Чуйковка. Под удары вражеской авиации попали Братеница, Журавка, Новенькое и Басовка.

"Также противник нанес 17 ударов по своей территории: по Курщине в настоящее время прилетело уже 25 КАБов", - уточнили в Генштабе.

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Обстановка на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска дважды пытались проводить наступательные действия, получили отпор.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили семь из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. По району Серебрянского леса террористы нанесли авиационные удары.

В настоящее время на Торецком направлении произошло четыре вражеские атаки. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Наши защитники дают достойный отпор, две атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Дружба, Торецк и Петровка.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 19 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили атаки противника. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Луча и Вишневого", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 54 боевых столкновения, захватчики активно пытаются продвинуться в районах Волченки, Острого и Антоновки. Восемь боев до сих пор продолжаются.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении захватчики девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Трудового и Максимовки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг нанес авиационные удары по районам Юрковки, Новоданиловки и Малой Токмачки на Ореховском направлении, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.