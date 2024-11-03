На Курахівському напрямку наразі 8 боїв, окупанти намагаються просунутися у районах Вовченки, Гострого та Антонівки, - Генштаб

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 110 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, найбільш активно діють окупанти на Курахівському та Покровському напрямках, де провів більш ніж половину від усіх атак.

Удари по території України

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини - постраждали населені пункти Хрінівка, Грабовське, Волфине, Володимирівка, Журавка, Мхи, Ободи, Лугівка, Залізний Міст, Павлівка, Хотіївка та Чуйківка. Під удари ворожої авіації потрапили Братениця, Журавка, Новеньке та Басівка.

"Також противник завдав 17 ударів по власній території, по Курщині на даний час прилетіло вже 25 КАБів", - уточнили в Генштабі.

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Обстановка на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська двічі намагались проводити наступальні дії, отримали відсіч.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили сім з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. По району Серебрянського лісу терористи завдали авіаційних ударів.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Наші захисники дають гідну відсіч, дві атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Дружба, Торецьк та Петрівка.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 19 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили атаки противника. Основні зусилля окупанти зосередили біля Променю та Вишневого", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де на даний час нараховується 54 бойові зіткнення, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Вовченки, Гострого та Антонівки. Вісім боїв досі тривають.

Також читайте: Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок, де ворог атакував 35 разів, загалом на фронті відбулося 107 боєзіткнень, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Трудового та Максимівки, два боєзіткнення тривають до цього часу.

Ворог завдав авіаційних ударів по районах Юрківки, Новоданилівки та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.