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Военная помощь от США: Украина получит еще 200 БТР Stryker

Україна отримає БТР Stryker

В рамках анонсированного ранее пакета помощи от США на сумму $425 млн Украина получит не менее 212 скоростных восьмиколесных БТР Stryker, которые передадут подразделениям, воюющим в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Forbes.

"За вычетом примерно двух десятков Stryker, которые украинцы потеряли из-за российского огня, дополнительные машины увеличат украинский парк Stryker почти до 400. Киев передает 18-тонные машины вместимостью 11 человек десантно-штурмовым бригадам - обычно ими оснащают три батальона по 31 машине в каждой бригаде", - говорится в сообщении.

Ожидается, что БТР передадут подразделениям, которые воюют в Курской области РФ. Более ранних партий Strykers было достаточно для оснащения 80 и 82 десантно-штурмовых бригад, каждая из которых предоставила батальоны для вторжения в Курск в начале августа. Третья воздушно-штурмовая бригада, 95, также находится в Курске, и у нее пока нет ни одного Stryker.

"Маневренный Stryker с максимальной скоростью 60 миль в час прекрасно подходит для хаотичных городских боев и быстрых атак на дорогах, что является типичным для боевых действий в российской области, а также стал отличительной чертой битвы за Волчанск прошлой весной на северо-востоке Украины", - отмечает издание.

Напомним, 1 ноября США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.

Также смотрите: Украина получила от Канады партию бронетранспортеров LAV. ФОТО

Автор: 

США (27325) Украина (45040) БТР (367)


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Топ комментарии
+15
Для кацапні найбільша втрата буде це усунення Буратіни від влади.
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04.11.2024 13:59 Ответить
+11
Ну а що?
«Слуга народу» Юрченко в 2009 році вкрав чотири пляшки пива
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04.11.2024 13:54 Ответить
+10
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04.11.2024 13:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а вова тамагавку хоче! дайте вовачькі тамагавку!
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04.11.2024 13:40 Ответить
Раз пішли розмови, значить мають намір передати. Це та зброя яка швидко отямить тилову кацапню
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04.11.2024 13:42 Ответить
Для кацапні найбільша втрата буде це усунення Буратіни від влади.
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04.11.2024 13:59 Ответить
Люблю я "экспердов". А нечего что они все морского базирования? Авианосец к ним попросим или ударными эсминцами обойдемся?
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04.11.2024 15:00 Ответить
війна муйня - главноє манєври...

авіаносноного з'єднання "вован ЗЄльонський" в Чорному морі біля Ялти
😂👍

навіщо знати що томагавки морського або авіаційного (з Б-52) базування, якщо Паттужний прохрипів паттужно
😂👍

.
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04.11.2024 16:00 Ответить
Даже если бы программы воздушного не свернули в 80е годы, вряд-ли бы нам дали стратегический бомбардировщик.
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04.11.2024 18:17 Ответить
ТРОШКИ ЛІКБЕЗУ ДЛЯ ЄКСПЕРТІВ ,ЯКІ ********** ПИСАТИ ПРО ТЕ, ЧОГО НЕ ЗНАЮТЬ....
Що таке Tomahawk і яке її призначення

Tomahawk - американські високоточні багатоцільові дозвукові крилаті ракети великої дальності. "Томагавки" - ракети стратегічного й тактичного призначення, базування - підводне, надводне, сухопутне та повітряне. Названі на честь бойової сокири індіанців Північної Америки.

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04.11.2024 16:05 Ответить
Некоторым "экспердам" перед тем, как писать, не мешало бы прочитать что согласно договоров в 1991 году США уничтожили все наземные пусковые установки. А программы воздушного базирования были свернуты еще в 80-е годы прошлого века.

Только пару-тройку лет назад США решили возобновить эти программы. Но там все еще очень не скоро чтобы просить это уже сейчас.
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04.11.2024 18:00 Ответить
А ти не хочеш?
А шо ж ти хочеш?
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04.11.2024 13:45 Ответить
а це моя справа що я хочу
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04.11.2024 15:11 Ответить
І есмінець ВМФ США на додачу, бо томагавки морського базування. Ну і ескадру Ф-35 для прикриття всього того. Дайте і все тут. Вові нада.
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04.11.2024 13:55 Ответить
Ну... Була така пропозиція з боку наших військових "всезнайок-аналітиків" на ютубі - арендувати американський "Арлі Бьорк" на кілька днів...
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04.11.2024 14:43 Ответить
навіщо есмінець?

США списують цілі крейсера УРО "Тікондерога"

поляки хотять їх ставити на прив'язі в портах для ПРО та ППО
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04.11.2024 16:03 Ответить
У есмінців начебто "томагавків" більший запас...
Ну добре, візьмемо обидва
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04.11.2024 16:06 Ответить
і їх втоплять кацапи, як і майбутні "турецькі" корвети.

для Чорного моря самих кращий лінкор це БЕК !
краще всього підводний

.
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04.11.2024 16:10 Ответить
Нє-нє-нє. В тому й плюс, що їм не потрібно заходити в Чорне море.
Покористувались і повернули власникам!
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04.11.2024 16:23 Ответить
Вове забыли рассказать что все наземные пусковые были уничтожены, остались только морского базирования.
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04.11.2024 15:02 Ответить
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04.11.2024 13:41 Ответить
а на Східний Фронт???
чи То... Другое.
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04.11.2024 13:42 Ответить
А на східний фронт 200 тис. бусифікованих. Не шкода. П-пріоритети.
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04.11.2024 13:46 Ответить
Хорошая машинка. Быстрая и довольно крепкая, 12,7 держит
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04.11.2024 13:44 Ответить
Армія США оснащує Страйкери лазерною зброєю для ППО.

https://**********.com.ua/2024/04/04/v-aktyvnomu-poshuku-armiya-ssha-testuye-v-bojovyh-umovah-antydronovi-lazery-na-bazi-stryker/
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04.11.2024 15:53 Ответить
А воно краще за бтр 4? В плані броні.
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04.11.2024 13:45 Ответить
Заявлена защита даже от бронебойных 14,5мм
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04.11.2024 13:53 Ответить
Це мало бути ще в березні 2022-го...
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04.11.2024 13:46 Ответить
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04.11.2024 13:47 Ответить
Ну а що?
«Слуга народу» Юрченко в 2009 році вкрав чотири пляшки пива
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04.11.2024 13:54 Ответить
"Козел" ?
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04.11.2024 14:09 Ответить
Ні. Просто баран.
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04.11.2024 14:17 Ответить
Я за чешське пиво
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04.11.2024 14:19 Ответить
а я за баранів.
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04.11.2024 14:20 Ответить
прост барани мене більше хвилюють, ніж чеське пиво "Козел".
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04.11.2024 14:22 Ответить
Так воно ж два в одному - анекдот - курив цигарки "Парламент" - наминав ковбасу "Президент" - не сталося - і тільки пиво "Козел" помогло
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04.11.2024 15:54 Ответить
Голосіївський район пишається.
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04.11.2024 14:02 Ответить
Не знаю насколько правда, но в курской параше по сообщению Майкла Наки ЗСУ потеряли порядка 280 единиц техники за эти 2 месяца и причем туда ушли бригады наиболее оснащенные западной броней, вроде 47 мех.бригады.
Задача была - угробить наиболее боеспособные бригады и западную технику.
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04.11.2024 14:45 Ответить
Т.е. ты не знаешь, насколько правда, но у знаешь, что задача была угробить?
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04.11.2024 14:55 Ответить
Я не уверен в цифре, а в остальном всем - абсолютно.
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04.11.2024 15:15 Ответить
понад 200 бронетехніки було втрачено в курській авантюрі
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04.11.2024 16:06 Ответить
Дякуємо США за допомогу. А скільки ми отримали БТР від "патріота" і генералісімуса дорожно-великобудвничих військ Потужного?
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04.11.2024 14:51 Ответить
Дякуємо!!!
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04.11.2024 15:12 Ответить
Страйкер дуже вчасно , початок сезону дощів і слякоті . Український жирний чорнозем вітає америцькі подарунки .
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04.11.2024 16:35 Ответить
Там же написано - для боїв в умовах міської забудівлі, тобто на асфальті та брусчатці, а не в чорноземі.
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04.11.2024 19:15 Ответить
Звичайно,дадуть. Років за п'ять. Ну,може ,за три.. Дали F16. І що? Роблять погоду? А який гвалт стояв!. А суки кацапи- КАБами працюють.
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04.11.2024 17:38 Ответить
 
 