Военная помощь от США: Украина получит еще 200 БТР Stryker

В рамках анонсированного ранее пакета помощи от США на сумму $425 млн Украина получит не менее 212 скоростных восьмиколесных БТР Stryker, которые передадут подразделениям, воюющим в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Forbes.

"За вычетом примерно двух десятков Stryker, которые украинцы потеряли из-за российского огня, дополнительные машины увеличат украинский парк Stryker почти до 400. Киев передает 18-тонные машины вместимостью 11 человек десантно-штурмовым бригадам - обычно ими оснащают три батальона по 31 машине в каждой бригаде", - говорится в сообщении.

Ожидается, что БТР передадут подразделениям, которые воюют в Курской области РФ. Более ранних партий Strykers было достаточно для оснащения 80 и 82 десантно-штурмовых бригад, каждая из которых предоставила батальоны для вторжения в Курск в начале августа. Третья воздушно-штурмовая бригада, 95, также находится в Курске, и у нее пока нет ни одного Stryker.

"Маневренный Stryker с максимальной скоростью 60 миль в час прекрасно подходит для хаотичных городских боев и быстрых атак на дорогах, что является типичным для боевых действий в российской области, а также стал отличительной чертой битвы за Волчанск прошлой весной на северо-востоке Украины", - отмечает издание.

Напомним, 1 ноября США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.

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