Військова допомога від США: Україна отримає ще 200 БТР Stryker

У рамках анонсованого раніше пакету допомоги від США на суму $425 млн Україна отримає щонайменше 212 швидкісних восьмиколісних БТР Stryker, які передадуть підрозділам, що воюють у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Forbes.

"За вирахуванням приблизно двох десятків Stryker, які українці втратили через російський вогонь, додаткові машини збільшать український парк Stryker майже до 400. Київ передає 18-тонні машини місткістю 11 людей десантно-штурмовим бригадам - зазвичай ними оснащують три батальйони по 31 машині в кожній бригаді", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що БТР передадуть підрозділам, які воюють у Курській області РФ. Більш ранніх партій Strykers було достатньо для оснащення 80 та 82 десантно-штурмових бригад, кожна з яких надала батальйони для вторгнення до Курська на початку серпня. Третя повітряно-штурмова бригада, 95, також перебуває в Курську, і в неї поки що немає жодного Stryker.

"Маневрений Stryker з максимальною швидкістю 60 миль на годину чудово підходить для хаотичних міських боїв і швидких атак на дорогах, що є типовим для бойових дій у російській області, а також став відмітною рисою битви за Вовчанськ минулої весни на північному сході України", - зазначає видання.

Нагадаємо, 1 листопада США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

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