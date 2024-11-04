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Військова допомога від США: Україна отримає ще 200 БТР Stryker

Україна отримає БТР Stryker

У рамках анонсованого раніше пакету допомоги від США на суму $425 млн Україна отримає щонайменше 212 швидкісних восьмиколісних БТР Stryker, які передадуть підрозділам, що воюють у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Forbes.

"За вирахуванням приблизно двох десятків Stryker, які українці втратили через російський вогонь, додаткові машини збільшать український парк Stryker майже до 400. Київ передає 18-тонні машини місткістю 11 людей десантно-штурмовим бригадам - зазвичай ними оснащують три батальйони по 31 машині в кожній бригаді", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що БТР передадуть підрозділам, які воюють у Курській області РФ. Більш ранніх партій Strykers було достатньо для оснащення 80 та 82 десантно-штурмових бригад, кожна з яких надала батальйони для вторгнення до Курська на початку серпня. Третя повітряно-штурмова бригада, 95, також перебуває в Курську, і в неї поки що немає жодного Stryker.

"Маневрений Stryker з максимальною швидкістю 60 миль на годину чудово підходить для хаотичних міських боїв і швидких атак на дорогах, що є типовим для бойових дій у російській області, а також став відмітною рисою битви за Вовчанськ минулої весни на північному сході України", - зазначає видання.

Нагадаємо,  1 листопада США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Канади партію бронетранспортерів LAV. ФОТО

Автор: 

США (23607) Україна (5988) БТР (282)


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Топ коментарі
+15
Для кацапні найбільша втрата буде це усунення Буратіни від влади.
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04.11.2024 13:59 Відповісти
+11
Ну а що?
«Слуга народу» Юрченко в 2009 році вкрав чотири пляшки пива
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04.11.2024 13:54 Відповісти
+10
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04.11.2024 13:47 Відповісти
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а вова тамагавку хоче! дайте вовачькі тамагавку!
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04.11.2024 13:40 Відповісти
Раз пішли розмови, значить мають намір передати. Це та зброя яка швидко отямить тилову кацапню
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04.11.2024 13:42 Відповісти
Для кацапні найбільша втрата буде це усунення Буратіни від влади.
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04.11.2024 13:59 Відповісти
Люблю я "экспердов". А нечего что они все морского базирования? Авианосец к ним попросим или ударными эсминцами обойдемся?
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04.11.2024 15:00 Відповісти
війна муйня - главноє манєври...

авіаносноного з'єднання "вован ЗЄльонський" в Чорному морі біля Ялти
😂👍

навіщо знати що томагавки морського або авіаційного (з Б-52) базування, якщо Паттужний прохрипів паттужно
😂👍

.
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04.11.2024 16:00 Відповісти
Даже если бы программы воздушного не свернули в 80е годы, вряд-ли бы нам дали стратегический бомбардировщик.
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04.11.2024 18:17 Відповісти
ТРОШКИ ЛІКБЕЗУ ДЛЯ ЄКСПЕРТІВ ,ЯКІ ********** ПИСАТИ ПРО ТЕ, ЧОГО НЕ ЗНАЮТЬ....
Що таке Tomahawk і яке її призначення

Tomahawk - американські високоточні багатоцільові дозвукові крилаті ракети великої дальності. "Томагавки" - ракети стратегічного й тактичного призначення, базування - підводне, надводне, сухопутне та повітряне. Названі на честь бойової сокири індіанців Північної Америки.

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04.11.2024 16:05 Відповісти
Некоторым "экспердам" перед тем, как писать, не мешало бы прочитать что согласно договоров в 1991 году США уничтожили все наземные пусковые установки. А программы воздушного базирования были свернуты еще в 80-е годы прошлого века.

Только пару-тройку лет назад США решили возобновить эти программы. Но там все еще очень не скоро чтобы просить это уже сейчас.
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04.11.2024 18:00 Відповісти
А ти не хочеш?
А шо ж ти хочеш?
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04.11.2024 13:45 Відповісти
а це моя справа що я хочу
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04.11.2024 15:11 Відповісти
І есмінець ВМФ США на додачу, бо томагавки морського базування. Ну і ескадру Ф-35 для прикриття всього того. Дайте і все тут. Вові нада.
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04.11.2024 13:55 Відповісти
Ну... Була така пропозиція з боку наших військових "всезнайок-аналітиків" на ютубі - арендувати американський "Арлі Бьорк" на кілька днів...
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04.11.2024 14:43 Відповісти
навіщо есмінець?

США списують цілі крейсера УРО "Тікондерога"

поляки хотять їх ставити на прив'язі в портах для ПРО та ППО
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04.11.2024 16:03 Відповісти
У есмінців начебто "томагавків" більший запас...
Ну добре, візьмемо обидва
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04.11.2024 16:06 Відповісти
і їх втоплять кацапи, як і майбутні "турецькі" корвети.

для Чорного моря самих кращий лінкор це БЕК !
краще всього підводний

.
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04.11.2024 16:10 Відповісти
Нє-нє-нє. В тому й плюс, що їм не потрібно заходити в Чорне море.
Покористувались і повернули власникам!
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04.11.2024 16:23 Відповісти
Вове забыли рассказать что все наземные пусковые были уничтожены, остались только морского базирования.
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04.11.2024 15:02 Відповісти
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04.11.2024 13:41 Відповісти
а на Східний Фронт???
чи То... Другое.
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04.11.2024 13:42 Відповісти
А на східний фронт 200 тис. бусифікованих. Не шкода. П-пріоритети.
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04.11.2024 13:46 Відповісти
Хорошая машинка. Быстрая и довольно крепкая, 12,7 держит
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04.11.2024 13:44 Відповісти
Армія США оснащує Страйкери лазерною зброєю для ППО.

https://**********.com.ua/2024/04/04/v-aktyvnomu-poshuku-armiya-ssha-testuye-v-bojovyh-umovah-antydronovi-lazery-na-bazi-stryker/
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04.11.2024 15:53 Відповісти
А воно краще за бтр 4? В плані броні.
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04.11.2024 13:45 Відповісти
Заявлена защита даже от бронебойных 14,5мм
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04.11.2024 13:53 Відповісти
Це мало бути ще в березні 2022-го...
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04.11.2024 13:46 Відповісти
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04.11.2024 13:47 Відповісти
Ну а що?
«Слуга народу» Юрченко в 2009 році вкрав чотири пляшки пива
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04.11.2024 13:54 Відповісти
"Козел" ?
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04.11.2024 14:09 Відповісти
Ні. Просто баран.
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04.11.2024 14:17 Відповісти
Я за чешське пиво
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04.11.2024 14:19 Відповісти
а я за баранів.
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04.11.2024 14:20 Відповісти
прост барани мене більше хвилюють, ніж чеське пиво "Козел".
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04.11.2024 14:22 Відповісти
Так воно ж два в одному - анекдот - курив цигарки "Парламент" - наминав ковбасу "Президент" - не сталося - і тільки пиво "Козел" помогло
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04.11.2024 15:54 Відповісти
Голосіївський район пишається.
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04.11.2024 14:02 Відповісти
Не знаю насколько правда, но в курской параше по сообщению Майкла Наки ЗСУ потеряли порядка 280 единиц техники за эти 2 месяца и причем туда ушли бригады наиболее оснащенные западной броней, вроде 47 мех.бригады.
Задача была - угробить наиболее боеспособные бригады и западную технику.
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04.11.2024 14:45 Відповісти
Т.е. ты не знаешь, насколько правда, но у знаешь, что задача была угробить?
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04.11.2024 14:55 Відповісти
Я не уверен в цифре, а в остальном всем - абсолютно.
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04.11.2024 15:15 Відповісти
понад 200 бронетехніки було втрачено в курській авантюрі
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04.11.2024 16:06 Відповісти
Дякуємо США за допомогу. А скільки ми отримали БТР від "патріота" і генералісімуса дорожно-великобудвничих військ Потужного?
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04.11.2024 14:51 Відповісти
Дякуємо!!!
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04.11.2024 15:12 Відповісти
Страйкер дуже вчасно , початок сезону дощів і слякоті . Український жирний чорнозем вітає америцькі подарунки .
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04.11.2024 16:35 Відповісти
Там же написано - для боїв в умовах міської забудівлі, тобто на асфальті та брусчатці, а не в чорноземі.
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04.11.2024 19:15 Відповісти
Звичайно,дадуть. Років за п'ять. Ну,може ,за три.. Дали F16. І що? Роблять погоду? А який гвалт стояв!. А суки кацапи- КАБами працюють.
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04.11.2024 17:38 Відповісти
 
 