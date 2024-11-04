Військова допомога від США: Україна отримає ще 200 БТР Stryker
У рамках анонсованого раніше пакету допомоги від США на суму $425 млн Україна отримає щонайменше 212 швидкісних восьмиколісних БТР Stryker, які передадуть підрозділам, що воюють у Курській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Forbes.
"За вирахуванням приблизно двох десятків Stryker, які українці втратили через російський вогонь, додаткові машини збільшать український парк Stryker майже до 400. Київ передає 18-тонні машини місткістю 11 людей десантно-штурмовим бригадам - зазвичай ними оснащують три батальйони по 31 машині в кожній бригаді", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що БТР передадуть підрозділам, які воюють у Курській області РФ. Більш ранніх партій Strykers було достатньо для оснащення 80 та 82 десантно-штурмових бригад, кожна з яких надала батальйони для вторгнення до Курська на початку серпня. Третя повітряно-штурмова бригада, 95, також перебуває в Курську, і в неї поки що немає жодного Stryker.
"Маневрений Stryker з максимальною швидкістю 60 миль на годину чудово підходить для хаотичних міських боїв і швидких атак на дорогах, що є типовим для бойових дій у російській області, а також став відмітною рисою битви за Вовчанськ минулої весни на північному сході України", - зазначає видання.
Нагадаємо, 1 листопада США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.
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авіаносноного з'єднання "вован ЗЄльонський" в Чорному морі біля Ялти
😂👍
навіщо знати що томагавки морського або авіаційного (з Б-52) базування, якщо Паттужний прохрипів паттужно
😂👍
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Що таке Tomahawk і яке її призначення
Tomahawk - американські високоточні багатоцільові дозвукові крилаті ракети великої дальності. "Томагавки" - ракети стратегічного й тактичного призначення, базування - підводне, надводне, сухопутне та повітряне. Названі на честь бойової сокири індіанців Північної Америки.
Только пару-тройку лет назад США решили возобновить эти программы. Но там все еще очень не скоро чтобы просить это уже сейчас.
А шо ж ти хочеш?
США списують цілі крейсера УРО "Тікондерога"
поляки хотять їх ставити на прив'язі в портах для ПРО та ППО
Ну добре, візьмемо обидва
для Чорного моря самих кращий лінкор це БЕК !
краще всього підводний
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Покористувались і повернули власникам!
чи То... Другое.
https://**********.com.ua/2024/04/04/v-aktyvnomu-poshuku-armiya-ssha-testuye-v-bojovyh-umovah-antydronovi-lazery-na-bazi-stryker/
«Слуга народу» Юрченко в 2009 році вкрав чотири пляшки пива
Задача была - угробить наиболее боеспособные бригады и западную технику.