РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7561 посетитель онлайн
Новости
2 483 28

Сибига недоволен пассивностью послов Украины в арабских и африканских странах, - СМИ

Сибіга незадоволений пасивністю послів в арабських та африканських країнах

Глава МИД Андрей Сибига недоволен пассивностью большинства украинских послов в арабских и африканских странах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua со ссылкой на источники.

Это он сделал во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в формате ZOOM-конференции 4 ноября 2024 года.

Читайте: Сибига обратился к партнерам после очередной вражеской атаки: Разрешите нам бить по их базам в РФ. Снимите все ограничения на защиту жизни

Сибига заявил, что его крайне удивил вопрос, который он услышал в рамках своего турне по странам Ближнего Востока и Африки от султана Омана и руководства Анголы: "Правда ли, что сейчас в Украине идет война?".

Во время совещания министр продемонстрировал сводную таблицу активности послов, согласно которой медиаактивность многих послов в упомянутых регионах - нулевая.

Источники издания рассказали, что Сибига отметил необходимость изменения этой ситуации.

Также главу МИД возмутил тот факт, что никто из послов не обратил внимания на информацию о наличии в северокорейских ракетах иностранных деталей и не спросил, не было ли среди комплектующих элементов из стран, где они аккредитованы. Если бы украинские послы получили положительный ответ, то они должны активно работать в стране пребывания, чтобы прекратить поставки комплектующих в КНДР.

Читайте также: Украина уверена в двухпартийной поддержке США, - Сибига

Автор: 

дипломатия (1466) посол (1809) Сибига Андрей (531)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Сибіга, схоже, вчора народився і не знає, хто керує послами?
"Может, Зінка?" (с)...
показать весь комментарий
05.11.2024 15:32 Ответить
+8
З якого дуба впав цей Сібіга ?
Ніби ж працював у МЗС - має знати, що Єрмак напризначав хрін зна кого - сексологинь, засвічених ворюг, дружбанів-кумів-сватів. А тепер воно "незадоволене"...
показать весь комментарий
05.11.2024 15:37 Ответить
+6
Та ну! Та невже?! Та не може бути! В нас вже всіх послів само найвеличніше призначає, всіх своїх корефанів і коханок друзів. Або, щоб подалі від скандалу чи криміналу. А Сибіга що, рамси попутав? Досвиститься він, що його й навіть послом в якусь мумбу-юмбу не пошлють.
показать весь комментарий
05.11.2024 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сибіга, схоже, вчора народився і не знає, хто керує послами?
"Может, Зінка?" (с)...
показать весь комментарий
05.11.2024 15:32 Ответить
Так було би непогано, якби Себіга відчитав найвеличнішого керівника тих послів. Або взагалі ремнем по сраці йому надавав
показать весь комментарий
05.11.2024 19:11 Ответить
Аїм по коліна.
показать весь комментарий
05.11.2024 15:32 Ответить
Є активні і пасивні - ці пасивні - хтось іх пользує
показать весь комментарий
05.11.2024 15:33 Ответить
а ви спробуйте їх повернути..
показать весь комментарий
05.11.2024 15:34 Ответить
Та ну! Та невже?! Та не може бути! В нас вже всіх послів само найвеличніше призначає, всіх своїх корефанів і коханок друзів. Або, щоб подалі від скандалу чи криміналу. А Сибіга що, рамси попутав? Досвиститься він, що його й навіть послом в якусь мумбу-юмбу не пошлють.
показать весь комментарий
05.11.2024 15:35 Ответить
За поданням міністра.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:22 Ответить
То, типу, жарт?
показать весь комментарий
05.11.2024 19:46 Ответить
Найгірший буде згодований аборигенам.
Замість нього пришлють Залужного з ВБ.
показать весь комментарий
05.11.2024 15:37 Ответить
З якого дуба впав цей Сібіга ?
Ніби ж працював у МЗС - має знати, що Єрмак напризначав хрін зна кого - сексологинь, засвічених ворюг, дружбанів-кумів-сватів. А тепер воно "незадоволене"...
показать весь комментарий
05.11.2024 15:37 Ответить
Ти, мабуть, у Бундесі третій секретар по культурі і перспектив немає.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:24 Ответить
Вони дуже активні по ресторанах та борделях. Для того і їхали. До речі ,а активність вєнєдіктовой йому подобається? Чи тарана?
показать весь комментарий
05.11.2024 15:38 Ответить
Що цей Сибіга собі дозволяє?
Йому не подобається робота послів, яких призначав найвеличніший лідер ********** сам Зеленський особистою персоною.
показать весь комментарий
05.11.2024 15:38 Ответить
А обслуга клоуна Коломойского - Венедиктова, Таран і ще непомятаю прізвище секс послиця в Болгаріі там все гаразд, працюють аж пот з чола капае на Сибігу
показать весь комментарий
05.11.2024 15:38 Ответить
Ослов отправили послом
показать весь комментарий
05.11.2024 15:45 Ответить
Якщо Зеленський не замінить Єрмака і ту мафію навколо нього, то увійде в історію як йолоп типу Януковича
показать весь комментарий
05.11.2024 15:47 Ответить
Він вже в історії. Шоб останнім президентом виявився клоун- такого може ще й не було.
показать весь комментарий
05.11.2024 15:54 Ответить
А чому йолоп? А 73%? По-друге він і здійснює план путіна по денацифікації України. Так що він не йолоп, а йолопи ці, хто думає, що Зєля йолоп.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:02 Ответить
Він Єрмака ніколи не замінить. Єрмак зробив так, що Клоун вважає його незамінним: Сам Клоун не сильно париться вникати у державні справи, а Єрмак носиться як сраний віник і робить все за нього.
Звільни він Єрмака і що далі робити?! Він же ні в зуб ногою - нічого сам не знає!!!
показать весь комментарий
05.11.2024 19:20 Ответить
Та вони в будь-якій країні нічого не робили і не роблять. Вже тоді порухаються, коли сам уряд цієї країни де вони перебувають попросить щось зробити. Українькі посли - це не кацапські. Вони швидко відчули заах демократії, безвідповідальності і бездіяльності. А зрештою, хто там працює? Діди і онуких бувших совєтських послів і КГБістів, або криміналу з 90-х
показать весь комментарий
05.11.2024 15:59 Ответить
Про пасивність послів я пишу вже 10 років.
у посольствах сидять блатники , які по блату у МЗС получали командировки. ЦЕ НЕ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ , А ВАТА. Вони ничого не роблять для популяризації України. В той же час кацапські посольства працюють з місцевим населенням і роблять різні піар акції. А потім в Україні дивуються , що россіян *******
Ось наприклад у Словаччині російський ********** балет просто жив постійно.
зараз треба заменити сервісний состав посольств на ветеранів з війни, які знають английську . до речі , блатників до посольств посилали даже без знання іностранноі і української мови. Я вже не кажу за любов до раши і відсутність патриотизму
показать весь комментарий
05.11.2024 16:11 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2024 16:23 Ответить
Сибіга, ти нахрена полякві надурив.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:03 Ответить
А чего от хочет от паликмахеров,фитнес тренеров,верных швондеров и шариковых слуг мудраво и прастова нариду?
показать весь комментарий
05.11.2024 20:24 Ответить
І сексологінь 😁🤮😄🥳😁
показать весь комментарий
05.11.2024 20:47 Ответить
Вертіли його на всю уважність!
Послами керує Завхоз.
показать весь комментарий
05.11.2024 20:42 Ответить
 
 