Сибига недоволен пассивностью послов Украины в арабских и африканских странах, - СМИ

Глава МИД Андрей Сибига недоволен пассивностью большинства украинских послов в арабских и африканских странах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua со ссылкой на источники.

Это он сделал во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в формате ZOOM-конференции 4 ноября 2024 года.

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Сибига заявил, что его крайне удивил вопрос, который он услышал в рамках своего турне по странам Ближнего Востока и Африки от султана Омана и руководства Анголы: "Правда ли, что сейчас в Украине идет война?".

Во время совещания министр продемонстрировал сводную таблицу активности послов, согласно которой медиаактивность многих послов в упомянутых регионах - нулевая.

Источники издания рассказали, что Сибига отметил необходимость изменения этой ситуации.

Также главу МИД возмутил тот факт, что никто из послов не обратил внимания на информацию о наличии в северокорейских ракетах иностранных деталей и не спросил, не было ли среди комплектующих элементов из стран, где они аккредитованы. Если бы украинские послы получили положительный ответ, то они должны активно работать в стране пребывания, чтобы прекратить поставки комплектующих в КНДР.

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