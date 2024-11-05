Сибига недоволен пассивностью послов Украины в арабских и африканских странах, - СМИ
Глава МИД Андрей Сибига недоволен пассивностью большинства украинских послов в арабских и африканских странах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua со ссылкой на источники.
Это он сделал во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в формате ZOOM-конференции 4 ноября 2024 года.
Сибига заявил, что его крайне удивил вопрос, который он услышал в рамках своего турне по странам Ближнего Востока и Африки от султана Омана и руководства Анголы: "Правда ли, что сейчас в Украине идет война?".
Во время совещания министр продемонстрировал сводную таблицу активности послов, согласно которой медиаактивность многих послов в упомянутых регионах - нулевая.
Источники издания рассказали, что Сибига отметил необходимость изменения этой ситуации.
Также главу МИД возмутил тот факт, что никто из послов не обратил внимания на информацию о наличии в северокорейских ракетах иностранных деталей и не спросил, не было ли среди комплектующих элементов из стран, где они аккредитованы. Если бы украинские послы получили положительный ответ, то они должны активно работать в стране пребывания, чтобы прекратить поставки комплектующих в КНДР.
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"Может, Зінка?" (с)...
Замість нього пришлють Залужного з ВБ.
Ніби ж працював у МЗС - має знати, що Єрмак напризначав хрін зна кого - сексологинь, засвічених ворюг, дружбанів-кумів-сватів. А тепер воно "незадоволене"...
Йому не подобається робота послів, яких призначав найвеличніший лідер ********** сам Зеленський особистою персоною.
Звільни він Єрмака і що далі робити?! Він же ні в зуб ногою - нічого сам не знає!!!
у посольствах сидять блатники , які по блату у МЗС получали командировки. ЦЕ НЕ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ , А ВАТА. Вони ничого не роблять для популяризації України. В той же час кацапські посольства працюють з місцевим населенням і роблять різні піар акції. А потім в Україні дивуються , що россіян *******
Ось наприклад у Словаччині російський ********** балет просто жив постійно.
зараз треба заменити сервісний состав посольств на ветеранів з війни, які знають английську . до речі , блатників до посольств посилали даже без знання іностранноі і української мови. Я вже не кажу за любов до раши і відсутність патриотизму
Послами керує Завхоз.